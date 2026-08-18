КУПЕЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КУПЕЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - система сословного самоуправления купечества в Российской империи.
Начало формироваться в ходе социальных преобразований XVIII века. В XII - 1-й четверти XVIII веков ему предшествовали самоуправляющиеся купеческие корпорации, члены которых вели крупную внутреннюю и внешнюю торговлю (в том числе с Ганзой) - «Иванское сто», гости, гостиная сотня, суконная сотня.
Вплоть до принятия Городового положения 1870 года (смотри в статье Городовые положения) для купеческого самоуправления было характерно переплетение функций сословного и городского самоуправления. Гильдии, образованные в 1721 году, юридически объединяли высшие слои всего городского населения, но по составу были купеч. органами управления. Манифестом императрицы Екатерины II от 17 марта 1775 года было утверждено, что в гильдии входили только купцы. Учреждённые Жалованной грамотой городам 1785 года «Собрания Градского общества» являлись фактически не всесословными, а купеческими институтами, включавшими купцов 1-й и 2-й гильдий. Однако специального органа сословного представительства купечества не было создано вплоть до XIX века.
Сложившаяся к концу XVIII века система организации купеческого сословия окончательно оформилась с изданием «Свода законов Российской империи» (1832 год). Все три городских купеческих гильдии выбирали своих старшин, а последние - старосту (с 1879 года избирался единый староста для двух оставшихся к тому времени гильдий). К ведению купеческого старост относились попечение о делах купеческого сословия, передача купеческому обществу указов и словесных распоряжений вышестоящих учреждений и лиц, сбор и систематизация сведений о купцах для внесения в городовую обывательскую книгу, распределение между членами купеческого общества нерегулярных сборов и повинностей, их взыскание и перечисление в соответствующие ведомства и прочее.
В конце XIX века институт купеческих старост существовал в 141 городе (из 290), в большинстве остальных городов делами купеческих обществ (за отсутствием выбранных старост) ведали органы городского самоуправления. Самостоятельные органы купеческого самоуправления - купеческие управы, которые избирались членами купеческого обществ сроком на 3 года, существовали в Санкт-Петербурге (с 1846 года), Москве (с 1862 года) и Одессе (с 1863 года). Купеческие управы занимались текущими делами купеческих обществ, заведовали сословным имуществом, учебными и благотворительными заведениями, регистрировали торговые дома, участвовали в выработке ходатайств об удовлетворении нужд купечества. Купеческое общество участвовало в выборах членов податных присутствий, имело право входить через городского голову или биржевые комитеты в Министерство финансов с представлениями о нуждах торговли, ходатайствовать об учреждении комитетов торговли и мануфактур (с 1872 года) и прочее.
Деятельность органов купеческого самоуправления после реформ 2-й половины XIX века (в первую очередь реформ городского самоуправления) сводилась главным образом к отправлению канцелярских формальностей, управлению капиталами и имуществом купеческого общества, благотворительности (на ниве благотворительности выделялись Московское, Санкт-Петербуржское и Одесское купеческие общества).
С изданием Положения о государственном промысловом налоге от 8 июля 1898 года, отделившего приобретение сословных прав от выплаты промыслового налога, купеческие общества окончательно потеряли характер прочных сословных организаций. Интересы купечества, главным образом торгово-промышленные, представляли также совещательные учреждения при Министерстве финансов, биржевые общества, со 2-й половины XIX века - представительные организации буржуазии.