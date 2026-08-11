КУПЧЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА
КУПЧЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА - российская актриса, народный артист РСФСР (1989 год).
Жена В. С. Ланового. По окончании Театрального училища им. Б. В. Щукина (курс М. Р. Тер-Захаровой) с 1970 года в Московском театре имени Евг. Вахтангова. Среди ролей: Донна Анна («Маленькие трагедии» А. С. Пушкина), Октавия, леди Анна («Антоний и Клеопатра», «Ричард III» У. Шекспира), Марта ди Спелта («Великая магия» Э. Де Филиппо), Долли («Анна Каренина» по Л. Н. Толстому), Анна Антоновна Атуева («Дело» А. В. Сухово-Кобылина), Клодия («Мартовские иды» по Т. Уайлдеру), Роксана («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Мать («Последние луны» по пьесам «Последние луны» Ф. Бордона и «Тихая ночь» Г. Мюллера) и другие. В 1990-х годах играла также в антрепризных спектаклях - Дали 3 («Дали» Л. Варази, режиссер Ю. В. Грымов), Александра («Последняя ночь последнего царя» Э. С. Радзинского, режиссер В. В. Фокин), королева Гертруда («Гамлет» Шекспира, режиссер П. Штайн).
Мастер тонкой психологич. нюансировки, Купченко обладает способностью скупыми выразительными средствами передавать напряжённость драматической ситуации.
В кино дебютировала в роли Лизы Калитиной в фильме «Дворянское гнездо» (1969 год). Среди других фильмов: «Звезда пленительного счастья», «Чужие письма», «Странная женщина», «Без свидетелей», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Старые клячи», «Приходи на меня посмотреть», «Ночь светла», «Розыгрыш»; телефильмы «Обыкновенное чудо», «Отпуск в сентябре», «Назначение», телесериал «Московская сага».
Государственная премия РФ (2001 год).