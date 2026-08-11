КУПЧЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА

КУПЧЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА - российская ак­три­са, народный артист РСФСР (1989 год).

Же­на В. С. Ла­но­во­го. По окон­ча­нии Те­ат­раль­но­го училища им. Б. В. Щу­ки­на (курс М. Р. Тер-За­ха­ро­вой) с 1970 года в Московском те­ат­ре имени Евг. Вах­тан­го­ва. Сре­ди ро­лей: Дон­на Ан­на («Ма­лень­кие тра­ге­дии» А. С. Пуш­ки­на ), Ок­та­вия, ле­ди Ан­на («Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра», «Ри­чард III» У. Шек­спи­ра ), Мар­та ди Спел­та («Ве­ли­кая ма­гия» Э. Де Фи­лип­по), Дол­ли («Ан­на Ка­ре­ни­на» по Л. Н. Тол­сто­му ), Ан­на Ан­то­нов­на Атуе­ва («Де­ло» А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на), Кло­дия («Мар­тов­ские иды» по Т. Уайл­де­ру), Рок­са­на («Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на), Мать («По­след­ние лу­ны» по пье­сам «По­след­ние лу­ны» Ф. Бор­до­на и «Ти­хая ночь» Г. Мюл­ле­ра ) и другие. В 1990-х годах иг­ра­ла так­же в ан­тре­приз­ных спек­так­лях - Да­ли 3 («Да­ли» Л. Ва­ра­зи, режиссер Ю. В. Гры­мов), Алек­сан­д­ра («По­след­няя ночь по­след­не­го ца­ря» Э. С. Рад­зин­ско­го, режиссер В. В. Фо­кин), ко­ро­ле­ва Гер­тру­да («Гам­лет» Шек­спи­ра, режиссер П. Штайн).

Мас­тер тон­кой пси­хо­ло­гич. ню­ан­си­ров­ки, Купченко об­ла­да­ет спо­соб­но­стью ску­пы­ми вы­ра­зительными сред­ст­ва­ми пе­ре­да­вать на­пря­жён­ность дра­ма­тической си­туа­ции.

В ки­но де­бю­ти­ро­ва­ла в ро­ли Ли­зы Ка­ли­ти­ной в фильме «Дво­рян­ское гнез­до» (1969 год). Сре­ди других филь­мов: «Звез­да пле­ни­тель­но­го сча­стья», «Чу­жие пись­ма», «Стран­ная жен­щи­на», «Без сви­де­те­лей», «Оди­но­кая жен­щи­на же­ла­ет по­зна­ко­мить­ся», «Ста­рые кля­чи», «При­хо­ди на ме­ня по­смот­реть», «Ночь свет­ла», «Ро­зы­грыш»; те­ле­филь­мы «Обык­но­вен­ное чу­до», «От­пуск в сен­тяб­ре», «На­зна­че­ние», те­ле­се­ри­ал «Мо­с­ков­ская са­га».

Государственная премия РФ (2001 год).