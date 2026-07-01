КУПАЛА ЯНКА
КУПАЛА ЯНКА - белорусский писатель, общественный деятель, академик АН БССР (1928 год) и АН УССР (1929 год), народный поэт БССР (1925 год).
Настоящее имя и фамилия - Иван Доминикович Луцевич. Родился в семье обедневшего шляхтича. Окончил народное училище в деревне Беларучи (1898 год). Работал домашним учителем, писарем судебного следователя. С 1902 года начал писать стихи на польском языке; позднее перешёл к творчеству на белорусском языке. Первая публикация - стихотворение «Мужик» («Мужык», 1905 год). С 1907 года Купала печатал стихи в выходившей в Вильне первой белорусской газете «Наша нiва», в которой работал в 1908-1909 годах. В 1908 году опубликовал первый поэтический сборник «Свирель» («Жалейка»).
В 1909 году переехал в Санкт-Петербург, где познакомился с В. Г. Короленко, лидером белорусской диаспоры профессором Б. И. Эпимах-Шипилло и И. Т. Буйницким, для труппы которого написал пьесу «Павлинка» («Паўлiнка», опубликована в 1913 году). Учился на общеобразовательных курсах А. С. Черняева, по окончании которых (1913 год) вернулся в Вильну; работал ответственным редактором газеты «Наша нiва». В 1915 году в связи с приближением фронта Купала был эвакуирован в Орёл, затем в Москву, где учился на историко-философском факультете университета имени А. Л. Шанявского.
Для творчества раннего периода, отразившего влияние В. Сырокомли, М. Конопницкой, Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасова, характерно внимание к жизни белорусского крестьянина, его униженному положению. В поэмах «На Кутью» («На Куццю», 1911 год), «Курган» (1910 год, опубликован в 1912 год), «Бондаровна» («Бандароўна», 1913 год) фольклорная тематика трактована в духе русского и польского символизма (А. А. Блок, Л. Стафф). Купала - один из первых профессиональных белорусских драматургов; среди его драматических произведений выделяются драма «Разорённое гнездо» («Раскiданае гняздо», 1913 год), посвящённая трагедии крестьянской семьи, и сатирическая комедия «Здешние» («Тутэйшыя», 1922 год), в которой Купала высмеял готовность части белорус. интеллигенции отказаться от собственной национальной идентичности ради мнимого благоволения польских либо российских покровителей. Купала активно переводил со славянских языков, в том числе произведения Т. Г. Шевченко, А. Мицкевича, А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, «Слово о полку Игореве».
В 1919 году Купала переехал в Минск, стал инициатором создания Белорусского драматического театра (1921 год), Белорусского государственного университета (1921 год), Института белорусской культуры (1922 год); состоял в коллегии Наркомпроса БССР. Несмотря на большую популярность, Купала подвергся домашнему аресту (1921 год), допросам в ГПУ под предлогом борьбы со сторонниками так называемой национал-демократии. Совершил попытку самоубийства (22 ноября 1930 года); в декабре 1930 года опубликовал «покаянное» письмо, в котором признался в «ошибках».
Стремлением Купалы приспособиться к новым реалиям стал так называемый левковский цикл стихотворений, воспевающий жизнь белорусских колхозников, а также поэма «Над рекой Орессой» («Над ракой Арэсай», 1933 год). В 1934 году Купала по предложению М. Горького избран делегатом 1-го съезда СП БССР, членом правления белорусской СП и делегатом 1-го съезда СП СССР. Член ЦИК БССР (1929-1931 годы, 1935-1938 годы), депутат ВС БССР (с 1940 года). С началом войны был эвакуирован из Минска, выступал с публицистическими. статьями на страницах газет. Трагически погиб, упав в лестничный пролёт гостиницы «Москва»; согласно другой версии, покончил жизнь самоубийством. Получил Государственную премию СССР (1941 год).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 томах М., 1982 год;
Поўны збор твораў. Ӱ 9 т. Мiнск, 1995-2003 годы.