КУПАЛА ЯНКА

КУПАЛА ЯНКА - белорусский писатель, общественный деятель, академик АН БССР (1928 год) и АН УССР (1929 год), народный по­эт БССР (1925 год).

Настоящее имя и фамилия - Иван До­ми­ни­ко­вич Лу­це­вич. Ро­дил­ся в се­мье обед­нев­ше­го шлях­ти­ча. Окон­чил народное училище в деревне Бе­ла­ру­чи (1898 год). Ра­бо­тал до­маш­ним учи­те­лем, пи­са­рем су­деб­но­го сле­до­ва­теля. С 1902 года на­чал пи­сать сти­хи на польском языке; позд­нее пе­ре­шёл к твор­че­ст­ву на бе­ло­русском языке. Пер­вая пуб­ли­ка­ция - стихотворение «Му­жик» («Му­жык», 1905 год). С 1907 года Купала пе­ча­тал сти­хи в вы­хо­див­шей в Виль­не пер­вой бе­ло­русской газете «На­ша нiва», в ко­то­рой ра­бо­тал в 1908-1909 годах. В 1908 году опуб­ли­ко­вал пер­вый по­этический сборник «Сви­рель» («Жа­лей­ка»).

В 1909 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, где по­зна­ко­мил­ся с В. Г. Ко­ро­лен­ко, ли­де­ром бе­ло­русской ди­ас­по­ры профессором Б. И. Эпи­мах-Ши­пил­ло и И. Т. Буй­ниц­ким, для труп­пы ко­то­ро­го на­пи­сал пье­су «Пав­лин­ка» («Паўлiнка», опубликована в 1913 году). Учил­ся на об­ще­об­ра­зо­вательных кур­сах А. С. Чер­няе­ва, по окон­ча­нии ко­то­рых (1913 год) вер­нул­ся в Виль­ну; ра­бо­тал от­вет­ст­вен­ным ре­дак­то­ром газеты «На­ша нiва». В 1915 году в свя­зи с при­бли­же­ни­ем фрон­та Купала был эва­куи­ро­ван в Орёл, за­тем в Мо­ск­ву, где учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­лософском фа­куль­те­те университета имени А. Л. Ша­няв­ско­го.

Для твор­че­ст­ва ран­не­го пе­рио­да, от­ра­зив­ше­го влия­ние В. Сы­ро­ком­ли, М. Ко­ноп­ниц­кой, Т. Г. Шев­чен­ко, Н. А. Не­кра­со­ва, ха­рак­тер­но вни­ма­ние к жиз­ни бе­ло­русского кре­сть­я­ни­на, его уни­жен­но­му по­ло­же­нию. В по­эмах «На Ку­тью» («На Куц­цю», 1911 год), «Кур­ган» (1910 год, опубликован в 1912 год), «Бон­да­ров­на» («Бандароўна», 1913 год) фольк­лор­ная те­ма­ти­ка трак­то­ва­на в ду­хе русского и польского сим­во­лиз­ма (А. А. Блок, Л. Стафф). Купала - один из пер­вых профессиональных бе­ло­русских дра­ма­тур­гов; сре­ди его дра­матических про­из­ве­де­ний вы­де­ля­ют­ся дра­ма «Ра­зо­рён­ное гнез­до» («Рас­кiданае гняз­до», 1913 год), по­свя­щён­ная тра­ге­дии кре­сть­ян­ской се­мьи, и са­ти­рическая ко­ме­дия «Здеш­ние» («Ту­тэй­шыя», 1922 год), в ко­то­рой Купала вы­сме­ял го­тов­ность час­ти бе­ло­рус. ин­тел­ли­ген­ции от­ка­зать­ся от соб­ст­вен­ной национальной иден­тич­но­сти ра­ди мни­мо­го бла­го­во­ле­ния поль­ских ли­бо российских по­кро­ви­те­лей. Купала ак­тив­но пе­ре­во­дил со славянских язы­ков, в том числе про­из­ве­де­ния Т. Г. Шев­чен­ко, А. Миц­ке­ви­ча , А. С. Пуш­ки­на, Н. А. Не­кра­со­ва, «Сло­во о пол­ку Иго­реве».

В 1919 году Купала пе­ре­ехал в Минск, стал ини­циа­то­ром соз­да­ния Бе­ло­русского дра­ма­тического те­ат­ра (1921 год), Бе­ло­русского государственного университета (1921 год), Института бе­ло­русской куль­ту­ры (1922 год); со­сто­ял в кол­ле­гии Нар­ком­про­са БССР. Не­смот­ря на боль­шую по­пу­ляр­ность, Купала под­верг­ся до­маш­не­му аре­сту (1921 год), до­про­сам в ГПУ под пред­ло­гом борь­бы со сто­рон­ни­ка­ми так называемой на­цио­нал-де­мо­кра­тии. Со­вер­шил по­пыт­ку са­мо­убий­ст­ва (22 ноября 1930 года); в декабре 1930 года опуб­ли­ко­вал «по­ка­ян­ное» пись­мо, в ко­то­ром при­знал­ся в «ошиб­ках».

Стрем­ле­ни­ем Купалы при­спо­со­бить­ся к но­вым реа­ли­ям стал так называемый лев­ков­ский цикл сти­хо­тво­ре­ний, вос­пе­ваю­щий жизнь бе­ло­русских кол­хоз­ни­ков, а так­же по­эма «Над ре­кой Орес­сой» («Над ра­кой Арэ­сай», 1933 год). В 1934 году Купала по пред­ло­же­нию М. Горь­ко­го из­бран де­ле­га­том 1-го съез­да СП БССР, чле­ном прав­ле­ния бе­ло­русской СП и де­ле­га­том 1-го съез­да СП СССР. Член ЦИК БССР (1929-1931 годы, 1935-1938 годы), де­пу­тат ВС БССР (с 1940 года). С на­ча­лом вой­ны был эва­куи­ро­ван из Мин­ска, вы­сту­пал с пуб­ли­ци­стическими . стать­я­ми на стра­ни­цах га­зет. Тра­ги­че­ски по­гиб, упав в ле­ст­нич­ный про­лёт гос­ти­ни­цы «Мо­ск­ва»; со­глас­но другой вер­сии, по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом. Получил Государственную премию СССР (1941 год).

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 томах М., 1982 год;

Поўны збор твораў. Ӱ 9 т. Мiнск, 1995-2003 годы.