КУОПИО
КУОПИО - город в центральной части Финляндии, ляни (губерния) Восточная Финляндия.
Население 91,4 тысяч человек (2009 год). Расположен на озере Каллавеси (Сайменская система озёр). Узел железных и автомобильных дорог. Озёрный порт (грузооборот около 150 тысяч тонн, 2007 год). Аэропорт.
Впервые упоминается в 1552 году. В 1653 году получил от шведского наместника в Финляндии статус города, однако был лишён его в 1681 году. Заново основан по указу шведского короля Густава III, изданному в 1775 году (официальной датой основания считается 1782 год, когда Куопио получил городские привилегии). В 1831-1917 годах центр Куопиоской губернии. Со 2-й половины XIX века после строительства судоходных каналов, связавших внутренние районы Финляндии с Балтийским морем, началось быстрое экономическое развитие города. В 1968 и 1973 годах расширен за счёт присоединения соседних общин и населённых пунктов.