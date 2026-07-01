КУОПИО

КУОПИО - го­род в центральной час­ти Фин­лян­дии , ля­ни (гу­бер­ния) Восточная Фин­лян­дия.

Население 91,4 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на озере Кал­ла­ве­си (Сай­мен­ская сис­те­ма озёр). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Озёр­ный порт (гру­зо­обо­рот около 150 тысяч тонн, 2007 год). Аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1552 году. В 1653 году по­лу­чил от шведского на­ме­ст­ни­ка в Фин­лян­дии ста­тус го­ро­да, од­на­ко был ли­шён его в 1681 году. За­но­во ос­но­ван по ука­зу шведского ко­ро­ля Гус­та­ва III , из­дан­но­му в 1775 году (официальной да­той ос­но­ва­ния счи­та­ет­ся 1782 год, ко­гда Куопио по­лу­чил городские при­ви­ле­гии). В 1831-1917 годах центр Ку­опи­ос­кой гу­бер­нии. Со 2-й половины XIX века по­сле строи­тель­ст­ва су­до­ход­ных ка­на­лов, свя­зав­ших внутренние рай­оны Фин­лян­дии с Бал­тий­ским морем, на­чалось бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие го­ро­да. В 1968 и 1973 годах рас­ши­рен за счёт при­сое­ди­не­ния со­сед­них об­щин и на­се­лён­ных пунк­тов.

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