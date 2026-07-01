КУНЬЯЛ, АЛВАРУ БАРРЕЙРИНЬЯШ

Кунья́л ( порт. Cunhal) , Алвару Баррейриньяш (10.11.1913, Коимбра — 13.06.2005, Лиссабон) — португальский политический деятель, генеральный секретарь Португальской коммунистической партии в 1961—1992. Родился семье адвоката. В 1931—1935 — студент юридического факультета Лиссабонского университета. К окончанию университета представил работу на тему «Аборт: причины и последствия», где отстаивал идею декриминализации абортов. В 1934 избран представителем студентов в совете университета. В 1935 вступил в Португальскую коммунистическую партию (ПКП); стал генеральным секретарем Федерации молодых коммунистов. В этот период был репетитором одного из будущих президентов Португалии, М. Суарша , оказал влияние на формирование его взглядов. В 1936, после поездки в СССР, кооптирован в Центральный комитет ПКП. В 1930-х публиковал статьи в различных газетах и журналах, в том числе подпольных изданиях ПКП. Начал активное сопротивление диктатуре «Нового государства», арестовывался в 1937, 1940 и 1949—1960. В тюрьме занимался графикой, иллюстрировал и перевел на португальский язык «Короля Лира» У. Шекспира. Художественные произведения публиковал под псевдонимом Мануэл Тьягу. 3 января 1960 бежал из тюрьмы Пенише. С 1962 находился в Москве, затем в Париже. В 1961—1992 занимал пост генерального секретаря ПКП. После революции 25 апреля 1974 вернулся в Португалию. Министр без портфеля в четырех первых демократических правительствах и депутат Ассамблеи республики (1975—1992), член Государственного совета (1982—1992). Похоронен в Лиссабоне.

Соч. : Путь к победе. М., 1967; Страницы борьбы. М., 1977; Obras escolhidas / Coord., pref. e notas de F. Melo. Vol. I—VI. Lisboa, 2007—2015.

Лит. : Pereira J. P. Alvaro Cunhal: Uma Biografia Politica. Vol. I—III. Lisboa, 1999—2005; Rodrigues U. T. A obra literaria de Alvaro Cunhal. Lisboa, 2005; Silva J. C. Uma Longa Viagem com Alvaro Cunhal. Porto, 2005; Carvalho M. Alvaro Cunhal, Intimo e Pessoal: um Dicionario Afectivo. Porto, 2006; Narciso R. Alvaro Cunhal e a Dissidencia da Terceira Via. Porto, 2007; Cunha A. Alvaro Cunhal: Retrato Pessoal e Intimo: Biografia. Lisboa, 2010; Vieira J. Alvaro Cunhal: o homem e o mito. Carnaxide, 2013.