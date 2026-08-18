КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ - русский поэт, литературный критик.
Окончил филологический факультет МГУ (1957 год). Дебютировал в печати в 1956 году. Главный редактор журнала «Наш современник» (с 1989 года). Первый поэтический сборник - «Землепроходцы» (1960 год); название стихотворения «Добро должно быть с кулаками» стало крылатой фразой.
Начинал в духе гражданственной поэзии «шестидесятников», был близок поэтам-почвенникам (Н. М. Рубцов, А. К. Передреев, Ю. П. Кузнецов). Поэзия Куняева публицистична; значительное место в ней занимает тема русской истории и современности (критика экономических реформ с национально-патриотических позиций). Автор поэтических сборников: «Вечная спутница» (1973 год), «Свиток» (1976 год), «Рукопись» (1977 год), «Глубокий день» (1978 год), «Отблеск» (1981 год), «Пространство и время» (1985 год), «Мать сыра земля» (1988 год), «Русские сны» (1990 год), «Высшая воля: Стихи смутного времени» (1992 год), «Сквозь слёзы на глазах» (1996 год) и других; литературно-критических статей о творчестве А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. А. Заболоцкого, Рубцова (сборник «Огонь, мерцающий в сосуде», 1986 год); беллетризованных биографий писателей в серии «Жизнь замечательных людей» (в том числе о Есенине, соавтор С. С. Куняев, 1995 год); воспоминаний (книга «Стас уполномочен заявить», 2007 год, и другие); переводов грузинской, литовской, киргизской, абхазской и другой поэзии. Получил Государственную премию РСФСР (1987 год).
Сочинения:
Избр. произведения: В 2 т. М., 1988 год;
Времена и легенды. М., 1990 год;
«Не сотвори себе кумира…»: Стихи и дневники эпохи перестройки. Саратов, 1990 год;
Поэзия. Судьба. Россия. М., 2001 год;
Русский полонез. М., 2006 год;
Мои печальные победы. М., 2007 год.