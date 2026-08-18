КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ - русский поэт, литературный критик.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет МГУ (1957 год). Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1956 году. Главный ре­дактор журнала «Наш со­вре­мен­ник» (с 1989 года). Пер­вый по­этический сборник - «Зем­ле­про­ход­цы» (1960 год); название стихотворения «Доб­ро долж­но быть с ку­ла­ка­ми» ста­ло кры­ла­той фра­зой.

На­чи­нал в ду­хе гра­ж­дан­ст­вен­ной по­эзии «шес­ти­де­сят­ни­ков», был бли­зок по­этам-поч­вен­ни­кам (Н. М. Руб­цов, А. К. Пе­ре­дре­ев , Ю. П. Куз­не­цов). По­эзия Куняева пуб­ли­ци­стич­на; зна­чительное ме­сто в ней за­ни­ма­ет те­ма русской ис­то­рии и со­вре­мен­но­сти (кри­ти­ка эко­но­мических ре­форм с национально-пат­рио­тических по­зи­ций). Ав­тор по­этических сборников: «Веч­ная спут­ни­ца» (1973 год), «Сви­ток» (1976 год), «Ру­ко­пись» (1977 год), «Глу­бо­кий день» (1978 год), «От­блеск» (1981 год), «Про­стран­ст­во и вре­мя» (1985 год), «Мать сы­ра зем­ля» (1988 год), «Рус­ские сны» (1990 год), «Выс­шая во­ля: Сти­хи смут­но­го вре­ме­ни» (1992 год), «Сквозь слё­зы на гла­зах» (1996 год) и других; литературно-кри­тических ста­тей о твор­че­ст­ве А. А. Бло­ка, С. А. Есе­ни­на , Н. А. За­бо­лоц­ко­го, Руб­цо­ва (сборник «Огонь, мер­цаю­щий в со­су­де», 1986 год); бел­лет­ри­зо­ван­ных био­гра­фий пи­са­те­лей в се­рии «Жизнь за­ме­ча­тель­ных лю­дей» (в том числе о Есе­ни­не, со­автор С. С. Ку­ня­ев, 1995 год); вос­по­ми­на­ний (книга «Стас упол­но­мо­чен зая­вить», 2007 год, и другие); пе­ре­во­дов грузинской, ли­товской, киргизской, абхазской и другой по­эзии. Получил Государственную премию РСФСР (1987 год).

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния: В 2 т. М., 1988 год;

Вре­ме­на и ле­ген­ды. М., 1990 год;

«Не со­тво­ри се­бе ку­ми­ра…»: Сти­хи и днев­ни­ки эпо­хи пе­ре­строй­ки. Са­ра­тов, 1990 год;

По­эзия. Судь­ба. Рос­сия. М., 2001 год;

Рус­ский по­ло­нез. М., 2006 год;

Мои пе­чаль­ные по­бе­ды. М., 2007 год.