КУНЯ-УРГЕНЧ

КУНЯ-УРГЕНЧ - город на севере Туркмении, в Дашховузском велаяте.

Население 34,7 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в 40 километрах от реки Аму­да­рья, близ гра­ни­цы с Уз­бе­ки­ста­ном.

Ос­но­ван в середине XIX века как се­ло Куня-Угренч на мес­те древ­ней сто­ли­цы Хо­рез­ма (об ис­то­рии и па­мят­ни­ках ар­хи­тек­ту­ры смотри в статье Ур­генч древ­ний). В 1924-1930 годах рай­он­ный центр Та­ша­уз­ско­го округа Туркменской ССР, в 1930-1939, 1963-1970 годах - Туркменской ССР, в 1939-1963, 1970-1992 годах - Та­ша­уз­ской области Туркменской ССР (с 1991 года Турк­ме­ни­стан). С 1939 года ра­бо­чий по­сё­лок. Ста­тус го­ро­да с 1984 года. Пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой промышленности; ков­ро­тка­че­ст­во.

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