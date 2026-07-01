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КУНЯ-УРГЕНЧ
КУНЯ-УРГЕНЧ - город на севере Туркмении, в Дашховузском велаяте.
Население 34,7 тысяч человек (2009 год). Расположен в 40 километрах от реки Амударья, близ границы с Узбекистаном.
Основан в середине XIX века как село Куня-Угренч на месте древней столицы Хорезма (об истории и памятниках архитектуры смотри в статье Ургенч древний). В 1924-1930 годах районный центр Ташаузского округа Туркменской ССР, в 1930-1939, 1963-1970 годах - Туркменской ССР, в 1939-1963, 1970-1992 годах - Ташаузской области Туркменской ССР (с 1991 года Туркменистан). С 1939 года рабочий посёлок. Статус города с 1984 года. Предприятия лёгкой и пищевой промышленности; ковроткачество.
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