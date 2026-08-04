КУНЬЯ ЭУКЛИДИС ДА
КУНЬЯ ЭУКЛИДИС ДА - бразильский писатель, историк, философ.Член Бразильской академии литературы (1903 год).
Из семьи литератора, придерживавшегося аболиционистских и демократических взглядов. Получил военное образование. В 1896 году уволился с военной службы и занялся журналистикой, параллельно изучал инженерное дело и философию.
В августе - сентябре 1897 года в качестве военного корреспондента газеты «O Estado de São Paolo» находился на северо-востоке страны, работал над репортажами о подавлении правительственными войсками крестьянского восстания в районе Канудус (штат Баия). В 1902 году опубликовал книгу «Сертаны» («Os Sertões»), включив в неё собранный и частично изданный ранее материал о событиях в Канудусе. «Сертаны» сочетали жанры научного исследования, публицистики, документального повествования; написаны страстным, выразительным языком с элементами живой разговорной речи. Кунья трактовал события в Канудусе как неизбежный конфликт между цивилизованным миром и миром обездоленных. «Сертаны» заложили основы современной бразильской литературы, их мотивы неоднократно использовались писателями других стран (Х. М. П. Варгас Льоса, Г. Дочанашвили и других). Книга произвела огромное впечатление на бразильское общество, увидевшее в ней национальную эпопею.
В 1907 году Кунья опубликовал сборник историко-философских эссе «Контрасты и сопоставления» («Contrastes e confrontos»). Философские воззрения Куньи эклектичны: он разделял позицию Г. Т. Бокля в объяснении влияния географической среды на жизнь человеческих сообществ, подчёркивал роль расового фактора, сочувствовал социалистическим идеям, в том числе марксизму, отрицательно относился к немецкой классической философии, критиковал позитивистскую школу. Работал над книгой о тяжёлых условиях жизни сборщика каучука в Амазонии, наполненной размышлениями о социальной дисгармонии мира [« ̀A margem da hist ́oria» («На полях истории»), издана в 1909 году]. Незадолго до смерти занял кафедру логики в коллеже Педру II. Убит на дуэли.
Сочинения:
À margem da história. Rio de J., 1926. Säo Paulo, 1975 год;
Os Sertões. Rio de J., 1956 год;
Старая проблема // Прогрессивные мыслители Латинской Америки (XIX - начало XX веков). М., 1965 год.