КУНЬЯ ЭУКЛИДИС ДА

КУНЬЯ ЭУКЛИДИС ДА - бразильский писатель, историк, философ.Член Бразильской ака­де­мии литературы (1903 год).

Из се­мьи ли­те­ра­то­ра, при­дер­жи­вав­ше­го­ся або­ли­цио­ни­ст­ских и де­мо­кра­тических взгля­дов. По­лу­чил во­енное об­ра­зо­ва­ние. В 1896 году уво­лил­ся с во­енной служ­бы и за­нял­ся жур­на­ли­сти­кой, па­рал­лель­но изу­чал инженерное де­ло и фи­ло­со­фию.

В августе - сентябре 1897 года в ка­че­ст­ве во­енного кор­рес­пон­ден­та газеты «O Estado de São Pa­olo» на­хо­дил­ся на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны, ра­бо­тал над ре­пор­та­жа­ми о по­дав­ле­нии пра­ви­тельственными вой­ска­ми кре­сть­ян­ско­го вос­ста­ния в рай­оне Ка­ну­дус (штат Ба­ия). В 1902 году опуб­ли­ко­вал книгу «Сер­та­ны» («Os Sertões»), вклю­чив в неё со­б­ран­ный и час­тич­но из­дан­ный ра­нее ма­те­ри­ал о со­бы­ти­ях в Ка­ну­ду­се. «Сер­та­ны» со­че­та­ли жан­ры на­учного ис­сле­до­ва­ния, пуб­ли­ци­сти­ки , до­ку­мен­таль­но­го по­ве­ст­во­ва­ния; на­пи­са­ны стра­ст­ным, вы­ра­зительным язы­ком с эле­мен­та­ми жи­вой раз­го­вор­ной ре­чи. Кунья трак­то­вал со­бы­тия в Ка­ну­ду­се как не­из­беж­ный кон­фликт ме­ж­ду ци­ви­ли­зо­ван­ным ми­ром и ми­ром обез­до­лен­ных. «Сер­та­ны» за­ло­жи­ли ос­но­вы современной бразильской литературы, их мо­ти­вы не­од­но­крат­но ис­поль­зо­ва­лись пи­са­те­ля­ми других стран (Х. М. П. Вар­гас Льо­са, Г. До­ча­на­шви­ли и других). Кни­га про­из­ве­ла ог­ром­ное впе­чат­ле­ние на бразильское об­ще­ст­во, уви­дев­шее в ней национальную эпо­пею.

В 1907 году Кунья опуб­ли­ко­вал сборник ис­то­ри­ко-фи­лософских эс­се «Кон­тра­сты и со­пос­тав­ле­ния» («Contrastes e con­fron­tos»). Фи­лософские воз­зре­ния Куньи эк­лек­тич­ны: он раз­де­лял по­зи­цию Г. Т. Бок­ля в объ­яс­не­нии влия­ния гео­гра­фической сре­ды на жизнь че­ло­ве­че­ских со­об­ществ, под­чёр­ки­вал роль ра­со­во­го фак­то­ра, со­чув­ст­во­вал со­циа­ли­стическим иде­ям, в том числе мар­ксиз­му, от­ри­ца­тель­но от­но­сил­ся к немецкой клас­сической фи­ло­со­фии, кри­ти­ко­вал по­зи­ти­ви­ст­скую шко­лу . Ра­бо­тал над кни­гой о тя­жё­лых ус­ло­ви­ях жиз­ни сбор­щи­ка кау­чу­ка в Ама­зо­нии, на­пол­нен­ной раз­мыш­ле­ния­ми о со­ци­аль­ной дис­гар­мо­нии ми­ра [« ̀A margem da hist ́oria» («На по­лях ис­то­рии»), из­да­на в 1909 году]. Не­за­дол­го до смер­ти за­нял ка­фед­ру ло­ги­ки в кол­ле­же Пед­ру II. Убит на ду­эли.

Сочинения:

À margem da história. Rio de J., 1926. Säo Paulo, 1975 год;

Os Sertões. Rio de J., 1956 год;

Ста­рая про­бле­ма // Про­грес­сив­ные мыс­ли­те­ли Ла­тин­ской Аме­ри­ки (XIX - на­ча­ло XX веков). М., 1965 год.