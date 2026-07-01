КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВ

КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВ - м усульманский проповедник, суфийский шейх, основавший на Кавказе ветвь братства Кадирийя.

Его био­гра­фия пло­хо из­вест­на и во мно­гом но­сит ле­ген­дар­ный ха­рак­тер. В юно­сти, воз­мож­но, учил­ся у на­кшбан­дий­ско­го шей­ха Ге­зи-Хад­жи из се­ле­ния Зан­дак. Со­вер­шая хадж, Кунта-Хаджи по­се­тил мав­зо­лей Абд аль-Ка­ди­ра аль- Джи­ла­ни, по­сле че­го стал рас­про­стра­нять уче­ние аль-Джи­ла­ни в Чеч­не и Да­ге­ста­не. У Кунта-Хаджи со­бра­лось до 5 тысяч по­сле­до­ва­те­лей ( мю­ри­дов ). Про­по­ведь па­ци­физ­ма и не­по­ви­но­ве­ния вла­стям на­влек­ла на не­го пре­сле­до­ва­ния има­ма Ша­ми­ля , по­зд­нее - российской во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции. 3 января 1864 года Кунта-Хаджи был аре­сто­ван и вско­ре со­слан под Нов­го­род. В том же 1864 году тол­па его уче­ников, тре­бо­вав­шая его ос­во­бо­ж­де­ния, бы­ла рас­сея­на вой­ска­ми (так называемый кин­жаль­ный бой в Ша­ли). Это не по­ме­ша­ло даль­ней­ше­му рас­про­стра­не­нию уче­ния Кунта-Хаджи сре­ди му­суль­ман Да­ге­ста­на, Чеч­ни, Ин­гу­ше­тии, Северной Осе­тии, Пан­кис­ско­го уще­лья (Гру­зия), где в конце XIX - XX веков сло­жилось несколько об­щин (вир­дов) Ка­ди­рийи. Кунта-Хаджи ока­зал силь­ное влия­ние на на­род­ный ис­лам ре­гио­на. Он по­чи­та­ет­ся как один из 360 свя­тых, бла­го­да­ря ко­то­рым су­ще­ст­ву­ет мир, как скрыв­ший­ся шейх (увай­си), воз­вра­ще­ния ко­то­ро­го ожи­да­ют в Суд­ный день. К чис­лу по­пу­ляр­ных свя­тынь Северного Кав­ка­за от­но­сит­ся мо­ги­ла его ма­те­ри Хе­ди у се­ле­ния Гу­ни Ве­ден­ско­го района Чеч­ни. Кунта-Хаджи по­свя­ще­ны ре­лигиозные гим­ны (назм). По­уче­ния Кунта-Хаджи и рас­ска­зы о его чу­де­сах (ка­ра­мат) со­хра­ни­лись в пе­ре­да­че Абд ас-Са­ла­ма из се­ле­ния Ал­хан-Юрт, со­про­во­ж­дав­ше­го Кунта-Хаджи в ссыл­ку. Они из­да­ны на арабском языке (Ше­ма­ха, 1910; пе­ре­из­да­ны в На­зра­ни, 2003 год) и в пе­ре­во­дах на ку­мык­ский (Те­мир-Хан-Шу­ра, 1910 год), че­чен­ский (Пет­ровск-Порт, 1911 год), рус­ский (Моска, 1998, 2001 годы) и ин­гуш­ский (На­зрань, 2003 год) язы­ки.