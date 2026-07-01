КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВ
КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВ - мусульманский проповедник, суфийский шейх, основавший на Кавказе ветвь братства Кадирийя.
Его биография плохо известна и во многом носит легендарный характер. В юности, возможно, учился у накшбандийского шейха Гези-Хаджи из селения Зандак. Совершая хадж, Кунта-Хаджи посетил мавзолей Абд аль-Кадира аль- Джилани, после чего стал распространять учение аль-Джилани в Чечне и Дагестане. У Кунта-Хаджи собралось до 5 тысяч последователей (мюридов). Проповедь пацифизма и неповиновения властям навлекла на него преследования имама Шамиля, позднее - российской военной администрации. 3 января 1864 года Кунта-Хаджи был арестован и вскоре сослан под Новгород. В том же 1864 году толпа его учеников, требовавшая его освобождения, была рассеяна войсками (так называемый кинжальный бой в Шали). Это не помешало дальнейшему распространению учения Кунта-Хаджи среди мусульман Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Панкисского ущелья (Грузия), где в конце XIX - XX веков сложилось несколько общин (вирдов) Кадирийи. Кунта-Хаджи оказал сильное влияние на народный ислам региона. Он почитается как один из 360 святых, благодаря которым существует мир, как скрывшийся шейх (увайси), возвращения которого ожидают в Судный день. К числу популярных святынь Северного Кавказа относится могила его матери Хеди у селения Гуни Веденского района Чечни. Кунта-Хаджи посвящены религиозные гимны (назм). Поучения Кунта-Хаджи и рассказы о его чудесах (карамат) сохранились в передаче Абд ас-Салама из селения Алхан-Юрт, сопровождавшего Кунта-Хаджи в ссылку. Они изданы на арабском языке (Шемаха, 1910; переизданы в Назрани, 2003 год) и в переводах на кумыкский (Темир-Хан-Шура, 1910 год), чеченский (Петровск-Порт, 1911 год), русский (Моска, 1998, 2001 годы) и ингушский (Назрань, 2003 год) языки.