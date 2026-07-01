КУНСТКАМЕРА
КУНСТКАМЕРА - Первый публичный музей в Российской империи, естественно-научный.
Кунсткамера основана в Санкт-Петербурге в 1714 году по распоряжению царя Петра I. В основу Кунсткамеры положены личные собрания Петра I, анатомические коллекции, хранившиеся в Главной аптеке, и другие экспонаты. В 1714-1718 годах коллекции размещались в Санкт-Петербурге в Летнем дворце Петра I, в 1718-1727 году в доме А. В. Кикина - «Кикиных палатах» (открыты для посещения в 1719 году). Надзор за коллекциями первоначально поручен лейб-медику Р. К. Арескину, а после его смерти в 1719 году - Л. Л. Блюментросту (смотри в статье Блюментрост). В 1718-1728 годах на стрелке Васильевского острова для размещения коллекций построено первое в России здание, специально спроектированное для нужд публичного музея. Его венчала башня с моделью армиллярной сферы на куполе (архитекторы Г. И. Маттарнови, Н. Ф. Гербель, Г. Киавери; строительство верхнего яруса башни завершено в 1734 году М. Г. Земцовым). В башне был установлен Готторпский глобус (уникальный глобус- планетарий - полая вращающаяся сфера, на наружной стороне которой изображена поверхность Земли, а на внутренней - карта звёздного неба), а также размещена астрономическая обсерватория Петербургской АН (ныне Музей М. В. Ломоносова). По «Проекту учреждения Академии...» (1724 год) Кунсткамера и размещённая в ней библиотека (ныне Библиотека Российской академии наук) перешли в ведение Петербургской АН. После назначения Блюментроста президентом АН практическое руководство Кунсткамерой до 1761 года осуществлял И. Д. Шумахер. В декабре 1747 года при пожаре были утрачены большинство этнографических коллекций Кунсткамеры и Готторпский глобус (воссоздан в 1751 году с учётом новых географических открытий), нанесён существенный ущерб самому зданию (в 1754-1758 году перестроено архитектором С. И. Чевакинским без верхнего яруса башни, воссозданного в 1947-1948 году по проекту Р. И. Каплана-Ингеля). В 1766 году, после ремонта, Кунсткамера открыта для посетителей.
На протяжении XVIII века шёл процесс интенсивного поступления новых коллекций в Кунсткамеру. Среди первых - естественное собрание «животных четвероногих, птиц, рыб, змей, ящериц, раковин и других диковинных произведений из Ост- и Вест- Индии» амстердамского аптекаря А. Себы, собрание анатомических препаратов голландского врача и анатома Ф. Рёйса (приобретены Петром I), тератологическое собрание, формировавшееся в соответствии с указом Петра I 1718 года «О приносе родившихся уродов...» за вознаграждение, и другие. В 1720-х годах в Кунсткамеру поступило обширное собрание по этнографии народов Сибири немецкого учёного и путешественника Д. Г. Мессершмидта. Во 2-й половине 1730-х годов в Кунсткамеру передана коллекция математических и механических инструментов, монет и медалей, собранная Я. В. Брюсом. Богатые коллекции поступили от участников 2-й Камчатской экспедиции 1733-1743 годов.
В конце 1730-х годов в Кунсткамере велась работа по систематизации коллекций. В 1741 году издан иллюстрированный путеводитель по музею «Палаты Санкт-Петербургской императорской академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры...» (2-е издание в 1744 году), в 1741-1745 годах в 2 томах на латинском языке - каталог экспонатов Кунсткамеры «Musei Imperialis Petropolitani».
После пожара 1747 года АН предприняла меры по восстановлению утраченных коллекций, в частности в середине 1750-х годов в Китай послан лекарь Ф. Л. Елачич. В последней трети XVIII века в Кунсткамеру поступили коллекции, собранные участниками Академической экспедиций 1768-1774 годов, первые этнографические экспонаты из Японии и Южной Америки, а также Океании и Северо-Западной Америки, собранные 3-й кругосветной экспедицией Дж. Кука. В 1776 году издан каталог коллекций Кунсткамеры «Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории натуральной Санкт-Петербургской Академии наук», составленный И. Г. Бакмейстером (на французском языке; русский перевод 1779 год), а в 1793 году - каталог «Кабинет Петра Великого», составленный О. П. Беляевым (на русском языке, части 1-2; 2-е издание, части 1-3, 1800 год). В 1-й трети XIX века в Кунсткамеру поступили этнографич. коллекции, собранные во время кругосветных путешествий И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф.Лисянским (1803–1806 годы), Ф. П. Литке и М. Н. Станюковичем (1826-1829 годы) и другими.
Во 2-й половине XVIII века Кунсткамеру возглавляли видные отечественные учёные П. С. Паллас (1767-1771 годы) и С. К. Котельников (1771-1797 годы). Последний директор единой Кунсткамеры - Н. Я. Озерецковский (1800-1827 годы). Как единый музей Кунсткамера функционировала до первых десятилетий XIX века, когда на её базе были созданы Азиатский музей (1818 год), Ботанический (1823 год; ныне Ботанического института РАН имени В. Л. Комарова), Египетский (1825 год, ныне коллекция в Эрмитаже), Зоологический (1832 год; ныне Зоологического института РАН), Минералогический (1836 год; ныне имени А. Е. Ферсмана РАН) музеи, а также в 1836 году кабинеты - Этнографический (ныне Антропологии и этнографии музей, функционирующий в историческом здании бывшей Кунсткамеры) и Нумизматический (ныне коллекция в Эрмитаже).