КУНСТКАМЕРА

КУНСТКАМЕРА - Первый публичный музей в Российской империи, естественно-научный.

Кунсткамера ос­но­ва­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1714 году по рас­по­ря­же­нию ца­ря Пет­ра I . В ос­но­ву Кунсткамеры по­ло­же­ны лич­ные со­б­ра­ния Пет­ра I, ана­то­мические кол­лек­ции, хра­нив­шие­ся в Главной ап­те­ке, и другие экс­по­на­ты. В 1714-1718 годах кол­лек­ции раз­ме­ща­лись в Санкт-Пе­тер­бур­ге в Лет­нем двор­це Пет­ра I, в 1718-1727 году в до­ме А. В. Ки­ки­на - «Ки­киных па­ла­тах» (от­кры­ты для по­се­ще­ния в 1719 году). Над­зор за кол­лек­ция­ми пер­во­на­чаль­но по­ру­чен лейб-ме­ди­ку Р. К. Аре­ски­ну, а по­сле его смер­ти в 1719 году - Л. Л. Блю­мен­тро­сту (смотри в статье Блю­мен­трост). В 1718-1728 годах на стрел­ке Ва­силь­ев­ско­го ост­ро­ва для раз­ме­ще­ния кол­лек­ций по­строе­но пер­вое в Рос­сии здание, спе­ци­аль­но спро­ек­ти­ро­ван­ное для нужд пуб­лич­но­го му­зея. Его вен­ча­ла баш­ня с мо­де­лью ар­мил­ляр­ной сфе­ры на ку­по­ле (ар­хи­тек­то­ры Г. И. Мат­тар­но­ви, Н. Ф. Гер­бель, Г. Киа­ве­ри; строи­тель­ст­во верх­не­го яру­са баш­ни за­вер­ше­но в 1734 году М. Г. Зем­цо­вым). В баш­не был ус­та­нов­лен Гот­торп­ский гло­бус (уни­каль­ный гло­бус- пла­не­та­рий - по­лая вра­щаю­щая­ся сфе­ра, на на­руж­ной сто­ро­не ко­то­рой изо­бра­же­на по­верх­ность Зем­ли, а на внут­рен­ней - кар­та звёзд­но­го не­ба), а так­же раз­ме­ще­на ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия Пе­тербургской АН (ны­не Му­зей М. В. Ло­мо­но­со­ва). По «Про­ек­ту уч­ре­ж­де­ния Ака­де­мии...» (1724 год) Кунсткамера и раз­ме­щён­ная в ней биб­лио­те­ка (ны­не Биб­лио­те­ка Рос­сий­ской ака­де­мии на­ук) пе­ре­шли в ве­де­ние Пе­тербургской АН. По­сле на­зна­че­ния Блю­мен­тро­ста пре­зи­ден­том АН прак­тическое ру­ко­во­дство Кунсткамерой до 1761 года осу­ще­ст­в­лял И. Д. Шу­махер. В декабре 1747 года при по­жаре бы­ли ут­ра­че­ны боль­шин­ст­во эт­но­гра­фических кол­лек­ций Кунсткамеры и Гот­торп­ский гло­бус (вос­соз­дан в 1751 году с учё­том но­вых гео­гра­фических от­кры­тий), на­не­сён су­ще­ст­вен­ный ущерб са­мо­му зда­нию (в 1754-1758 году пе­ре­строе­но архитектором С. И. Че­ва­кин­ским без верх­не­го яру­са баш­ни, вос­соз­дан­но­го в 1947-1948 году по про­ек­ту Р. И. Ка­пла­на-Ин­ге­ля). В 1766 году, по­сле ре­мон­та, Кунсткамера от­кры­та для по­се­ти­те­лей.

На про­тя­же­нии XVIII века шёл про­цесс ин­тен­сив­но­го по­сту­п­ле­ния но­вых кол­лек­ций в Кунсткамеру. Сре­ди пер­вых - ес­те­ст­вен­ное со­б­ра­ние «жи­вот­ных чет­ве­ро­но­гих, птиц, рыб, змей, яще­риц, ра­ко­вин и дру­гих ди­ко­вин­ных про­из­ве­де­ний из Ост- и Вест- Ин­дии» ам­стер­дам­ско­го ап­те­ка­ря А. Се­бы, со­б­ра­ние ана­то­мических пре­па­ра­тов голландского вра­ча и ана­то­ма Ф. Рёй­са (при­об­ре­те­ны Пет­ром I), те­ра­то­ло­гическое соб­ра­ние, фор­ми­ро­вав­ше­еся в со­от­вет­ст­вии с ука­зом Пет­ра I 1718 года «О при­но­се ро­див­ших­ся уро­дов...» за воз­на­граж­де­ние, и другие. В 1720-х годах в Кунсткамеру по­сту­пи­ло об­шир­ное со­б­ра­ние по эт­но­гра­фии на­ро­дов Си­би­ри немецкого учё­но­го и пу­те­ше­ст­вен­ни­ка Д. Г. Мес­сер­шмид­та. Во 2-й половине 1730-х годов в Кунсткамеру пе­ре­да­на кол­лек­ция ма­те­ма­тических и ме­ха­нических ин­ст­ру­мен­тов, мо­нет и ме­да­лей, со­б­ран­ная Я. В. Брю­сом. Бо­га­тые кол­лек­ции по­сту­пи­ли от уча­ст­ни­ков 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции 1733-1743 годов.

В конце 1730-х годов в Кунсткамере ве­лась ра­бо­та по сис­тема­ти­за­ции кол­лек­ций. В 1741 году из­дан ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный пу­те­во­ди­тель по му­зею «Па­ла­ты Санкт-Пе­тер­бург­ской им­пе­ра­тор­ской ака­де­мии на­ук, Биб­лио­те­ки и Кун­ст­ка­ме­ры...» (2-е издание в 1744 году), в 1741-1745 годах в 2 то­мах на латинском язы­ке - ка­та­лог экс­по­на­тов Кунсткамеры «Musei Im­pe­rialis Petropolitani».

По­сле по­жа­ра 1747 года АН пред­при­ня­ла ме­ры по вос­ста­нов­ле­нию ут­ра­чен­ных кол­лек­ций, в част­но­сти в середине 1750-х годов в Ки­тай пос­лан ле­карь Ф. Л. Ела­чич. В по­след­ней тре­ти XVIII века в Кунсткамеру по­сту­пи­ли кол­лек­ции, со­б­ран­ные уча­ст­ни­ка­ми Ака­де­мической экс­пе­ди­ций 1768-1774 годов, пер­вые эт­но­гра­фические экс­по­на­ты из Япо­нии и Южной Аме­ри­ки, а так­же Океа­нии и Северо-Западной Аме­ри­ки, со­б­ран­ные 3-й кру­го­свет­ной экс­пе­ди­ци­ей Дж. Ку­ка. В 1776 году из­дан ка­та­лог кол­лек­ций Кунсткамеры «Опыт о Биб­лио­теке и Ка­би­не­те ред­ко­стей и ис­то­рии на­ту­раль­ной Санкт-Пе­тер­бург­ской Ака­де­мии на­ук», со­став­лен­ный И. Г. Бак­мей­сте­ром (на французском языке; русский перевод 1779 год), а в 1793 году - ка­та­лог «Ка­би­нет Пет­ра Ве­ли­ко­го», со­став­лен­ный О. П. Бе­ляе­вым (на русском языке, части 1-2; 2-е издание, части 1-3, 1800 год). В 1-й тре­ти XIX века в Кунсткамеру по­сту­пи­ли эт­но­гра­фич. кол­лек­ции, со­б­ран­ные во вре­мя кру­го­свет­ных пу­те­ше­ст­вий И. Ф. Кру­зен­штер­ном и Ю. Ф.Ли­сян­ским (1803–1806 годы), Ф. П. Лит­ке и М. Н. Ста­ню­ко­ви­чем (1826-1829 годы) и другими.

Во 2-й половине XVIII века Кунсткамеру воз­глав­ля­ли вид­ные отечественные учё­ные П. С. Пал­лас (1767-1771 годы) и С. К. Ко­тель­ни­ков (1771-1797 годы). По­след­ний ди­рек­тор еди­ной Кунсткамеры - Н. Я. Озе­рец­ков­ский (1800-1827 годы). Как еди­ный му­зей Кунсткамера функ­цио­ни­ро­ва­ла до пер­вых де­ся­ти­ле­тий XIX века, ко­гда на её ба­зе бы­ли соз­даны Ази­ат­ский музей (1818 год), Бо­та­ни­че­ский (1823 год; ны­не Бо­та­ни­чес­ко­го института РАН имени В. Л. Ко­ма­ро­ва), Еги­пет­ский (1825 год, ны­не кол­лек­ция в Эр­ми­та­же), Зоо­ло­ги­че­ский (1832 год; ны­не Зоо­ло­ги­чес­ко­го института РАН), Ми­не­ра­ло­ги­чес­кий (1836 год; ны­не имени А. Е. Ферс­ма­на РАН) му­зеи, а так­же в 1836 году ка­би­не­ты - Эт­ногра­фи­чес­кий (ны­не Ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии му­зей, функ­цио­ни­рую­щий в ис­то­рическом зда­нии быв­шей Кунсткамеры) и Ну­миз­ма­ти­чес­кий (ны­не кол­лек­ция в Эр­ми­таже ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)