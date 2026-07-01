КУНО ВИЛЬГЕЛЬМ
КУНО ВИЛЬГЕЛЬМ - германский государственный и политический деятель, предприниматель.
Из семьи чиновника. В 1894-1900 годах получил юридическое образование в Берлинском, Гейдельбергском и Бреславльском университетах. С 1907 года на службе в имперском казначействе. В 1914-1917 года руководитель отдела в Военно-продовольствольственном ведомстве.
1 ноября 1917 года оставил государственную службу, вошёл в состав совета директоров пароходной компании ГАПАГ («Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-AG»; HAPAG), 20 декабря 1918 года возглавил его. В 1919 году качестве экономического эксперта германского правительства участвовал в работе Версальской мирной конференции. После подписания Версальского мирного договора 1919 года решительно выступал против его выполнения Германией.
В 1920-1922 годах неофициально представлял германское правительство в контактах с зарубежными политиками и деловыми кругами, отказавшись от неоднократно предлагавшегося ему поста министра иностранных дел. Назначен президентом Ф. Эбертом канцлером (14 ноября 1922 года), сформировал кабинет, большинство членов которого были предпринимателями. Правительство Куно взяло курс на отказ от внесения репарационных платежей, что спровоцировало Рурский конфликт 1922–1923 года. После оккупации Рура войсками Франции и Бельгии призвал к «пассивному сопротивлению» и приостановил поставки угля этим странам.
Политика кабинета Куно осложнила междунар. положение Германии и ещё больше обострила экономическую и финансовую ситуацию в стране. В условиях нового революционного подъёма правительство Куно после вынесения фракцией Социал-демократической партии Германии в рейхстаге вотума недоверия ему в полном составе 12 августа 1923 года подало в отставку. В 1926 году Куно вновь возглавил совет директоров ГАПАГ. В 1930 году инициировал подписание картельного соглашения между ГАПАГ и «Norddeutscher Lloyd». В 1932 году один из основателей так называемого круга Кеплера (позднее трансформировавшегося в Круг друзей рейхсфюрера СС), основной задачей которого было консультирование руководства Национал-социалистической немецкой рабочей партии по экономическим вопросам.