КУНО ВИЛЬГЕЛЬМ

КУНО ВИЛЬГЕЛЬМ - г ерманский государственный и политический деятель, предприниматель.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. В 1894-1900 годах по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Бер­лин­ском, Гей­дель­берг­ском и Бре­славль­ском университетах. С 1907 года на служ­бе в им­пер­ском ка­зна­чей­ст­ве. В 1914-1917 года ру­ко­во­ди­тель от­де­ла в Во­енно-про­до­вольствольственном ве­дом­ст­ве.

1 ноября 1917 года ос­та­вил государственную служ­бу, во­шёл в со­став со­ве­та ди­рек­то­ров па­ро­ход­ной ком­па­нии ГАПАГ («Hamburg-Ame­ri­kanische Packetfahrt-AG»; HAPAG), 20 декабря 1918 года воз­гла­вил его. В 1919 году ка­чест­ве эко­но­мического экс­пер­та германского пра­ви­тель­ст­ва уча­ст­во­вал в ра­бо­те Вер­саль­ской мир­ной кон­фе­рен­ции. По­сле под­пи­са­ния Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив его вы­пол­не­ния Гер­ма­ни­ей.

В 1920-1922 годах не­офи­ци­аль­но пред­став­лял германское пра­ви­тель­ст­во в кон­так­тах с за­ру­беж­ны­ми по­ли­ти­ка­ми и де­ло­вы­ми кру­га­ми, от­ка­зав­шись от не­од­но­крат­но пред­ла­гав­ше­го­ся ему по­ста министра иностранных дел. На­зна­чен пре­зи­ден­том Ф. Эбер­том канц­ле­ром (14 ноября 1922 года), сфор­ми­ро­вал ка­би­нет, боль­шин­ст­во чле­нов ко­то­ро­го бы­ли пред­при­ни­ма­те­ля­ми. Пра­ви­тель­ст­во Куно взя­ло курс на от­каз от вне­се­ния ре­па­ра­ци­он­ных пла­те­жей, что спро­во­ци­ро­ва­ло Рур­ский кон­фликт 1922–1923 года. По­сле ок­ку­па­ции Ру­ра вой­ска­ми Фран­ции и Бель­гии при­звал к «пас­сив­но­му со­про­тив­ле­нию» и при­ос­та­но­вил по­став­ки уг­ля этим стра­нам.

По­ли­ти­ка ка­би­не­та Куно ос­лож­ни­ла ме­ж­ду­нар. по­ло­же­ние Гер­ма­нии и ещё боль­ше обо­ст­ри­ла эко­но­мическую и фи­нан­со­вую си­туа­цию в стра­не. В ус­ло­ви­ях но­во­го ре­во­люционного подъ­ё­ма пра­ви­тель­ст­во Куно по­сле вы­не­се­ния фрак­ци­ей Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии в рейхс­та­ге во­ту­ма не­до­ве­рия ему в пол­ном со­ста­ве 12 августа 1923 года по­да­ло в от­став­ку. В 1926 году Куно вновь воз­гла­вил со­вет ди­рек­то­ров ГАПАГ. В 1930 году ини­ции­ро­вал под­пи­са­ние кар­тель­но­го со­гла­ше­ния ме­ж­ду ГАПАГ и «Norddeut­scher Lloyd». В 1932 году один из ос­но­ва­те­лей так называемого кру­га Ке­п­ле­ра (позд­нее транс­фор­ми­ро­вав­ше­го­ся в Круг дру­зей рейхс­фю­ре­ра СС), основной за­да­чей ко­то­ро­го бы­ло кон­суль­ти­ро­ва­ние ру­ко­во­дства На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии по эко­но­мическим во­про­сам.