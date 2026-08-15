КУНИКИДА ДОППО

КУНИКИДА ДОППО - я понский писатель.

Настоящее имя Ку­ни­ки­да Тэ­цуо. С 1889 года учил­ся на английском от­де­ле­нии То­кий­ско­го специального училища (ны­не Университет Ва­сэ­да), в 1891 году ис­клю­чён за кри­ти­ку ад­ми­ни­ст­ра­ции. В начале 1890-х годов при­нял хри­сти­ан­ст­во . Ос­но­ва­тель журнала «Сэй­нэн бун­га­ку» («Ли­те­ра­ту­ра для юно­ше­ст­ва», 1892 год). За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью; в 1894 году во­енный кор­рес­пон­дент газеты «Ко­ку­мин сим­бун».

В 1897 году де­бю­ти­ро­вал как по­эт-ро­ман­тик, ис­пы­тав­ший глу­бо­кое влия­ние У. Вор­дс­вор­та. В сен­тимен­таль­ном то­не на­пи­са­ны но­вел­ла «Дя­дя Гэн» («Гэн-од­зи», 1897 год) об оди­но­че­ст­ве ста­ри­ка, ко­то­ро­го бро­сил при­ве­дён­ный им в дом маль­чик-си­ро­та; ли­рический очерк «Рав­ни­на Му­са­си» («Му­са­си­но», 1898 год), про­ник­но­вен­но вос­соз­даю­щий кра­со­ту рав­ни­ны, по ко­то­рой Ку­ни­ки­да ко­гда-то пу­те­ше­ст­во­вал с пер­вой же­ной, и другие. За­те­рян­ность че­ло­ве­ка в ми­ре, его бес­си­лие пе­ред судь­бой - те­мы рас­ска­за «Ве­сен­няя пти­ца» («Ха­ру-но то­ри», 1904 год) о не­мом маль­чи­ке, лю­би­те­ле птиц, ко­то­рый по­ги­ба­ет, пы­та­ясь взмыть в не­бо с кры­ши зам­ка. Позд­ние про­из­ве­де­ния Ку­ни­ки­да, в ко­то­рых он об­ра­тил­ся к изо­бра­же­нию жиз­ни бед­ней­ших сло­ёв об­ще­ст­ва, от­мече­ны эво­лю­ци­ей в сто­ро­ну на­ту­ра­лиз­ма и про­ник­ну­ты гу­ма­ни­стическим про­тес­том про­тив со­ци­аль­но­го зла: рас­ска­зы «Экс­трен­ный вы­пуск» («Го­гай», 1904 год), «Жал­кая смерть» («Кю­си», 1905 год) и другие.

Сочинения:

Избр. рас­ска­зы. М., 1958 год