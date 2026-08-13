КУНИК АРИСТ АРИСТОВИЧ
КУНИК АРИСТ АРИСТОВИЧ - российский историк, экстраординарный академик Петербуржской АН (1850 год), действительный статский советник (1864 год).
Дворянин. Окончил Берлинский университет (1838 год). Затем приехал в Санкт-Петербург. С 1844 года 2-й хранитель русских монет и древностей Нумизматического музея Петербургской АН. С 1859 года хранитель русских монет, с 1864 года хранитель, с 1886 года старший хранитель галерей императора Петра I и драгоценных вещей в Эрмитаже. Одновременно с 1851 года сотрудник Санкт-Петербургской археографической комиссии и главный редактор издававшихся ею сборников иностранных источников по истории России, с 1858 года библиотекарь (директор) 1-го отделения Библиотеки Петербургской АН (в 1881 году создал Славянский отдел). Развивал учение о скандинаввском происхождении первых древнерусских князей [«Призвание шведских россов финнами и славянами» («Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen», Bd 1-2, 1844-1845 годы)].
Куник - автор работ по истории русско - византийских отношений, истории русской науки и культуры XVIII века, византийской и славянской хронологии. Первым обосновал дату Калкской битвы 1223 года. Составил и издал «Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в XVIII веке» (части 1-2, 1865 год). При поддержке Куника Петербургская АН взяла на себя издание «Русской исторической библиографии» братьев Ламбиных. Член-учредитель Русского археологического общества (1846 год).
Сочинения:
О русско-византийских монетах Ярослава I Владимировича... СПб., 1860 год
Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах. СПб., 1878-1903 год. Ч. 1-2 (совм. с В.Р. Розеном)