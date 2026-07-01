КУНИЦЫН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КУНИЦЫН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - российский правовед .

Из се­мьи цер­ков­но­слу­жи­те­ля. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Главном пе­да­го­гическом институте, под­го­тов­ку к про­фес­су­ре про­шёл в Гёт­тин­ген­ском и Гей­дель­берг­ском университетах. В 1811-1820 годах профессор нрав­ст­вен­ной фи­ло­со­фии и пра­во­ве­де­ния в Цар­ско­сель­ском ли­цее. Ока­зал влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние гражданских убе­ж­де­ний ли­це­ис­та А. С. Пуш­ки­на и мно­гих бу­ду­щих де­каб­ри­стов. С 1817 года проф. ка­фед­ры «прав об­щих» в Главном пе­да­го­гическом институте (с 1819 года Санкт-Пе­тербургский университет). В мар­те 1821 года уво­лен за «ли­бе­ра­лизм», со­дер­жав­ший­ся в сочинении «Пра­во ес­те­ст­вен­ное», при­знан­ном «без­нрав­ст­вен­ным» и про­ти­во­ре­ча­щим «ос­но­вам хри­сти­ан­ст­ва». В 1826 году Куницыну бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся на государственную служ­бу, с 1828 года на служ­бе во Вто­ром от­де­ле­нии Соб­ст­вен­ной Е.И.В. кан­це­ля­рии. Почетный профессор Санкт-Пе­тербургского университета (с 1838 года). Ди­рек­тор департамента ду­хов­ных дел иностранных ве­ро­ис­по­ве­да­ний (1840 год).

Бу­ду­чи про­тив­ни­ком кре­по­ст­ни­че­ст­ва , Куницын ра­то­вал за по­ли­тическую и пра­во­вую сво­бо­ду всех лю­дей. Под влия­ни­ем идей Ж. Ж. Рус­со и И. Кан­та про­во­дил мысль о не­об­хо­ди­мо­сти ог­ра­ни­че­ния вся­кой вла­сти: го­су­дар­ст­вен­ной, об­ще­ст­вен­ной, ро­ди­тель­ской; не­ог­ра­ни­чен­ная власть обя­за­тель­но пре­вра­ща­ет­ся в ти­ра­нию, обо­ра­чи­ва­ет­ся не­спра­вед­ли­во­стью. Счи­тал ле­ги­тим­ной толь­ко ту власть, ко­то­рая слу­жит ин­те­ре­сам под­дан­ных.

Сочинения:

Изо­бра­же­ние вза­им­ной свя­зи го­су­дар­ст­вен­ных све­де­ний. СПб., 1817 год

Пра­во ес­те­ст­вен­ное. СПб., 1818-1820 годы. Ч. 1-2

Ис­то­ри­че­ское изо­бра­же­ние древ­не­го су­до­про­из­вод­ст­ва в Рос­сии. СПб., 1843 год