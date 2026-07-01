КУНИЦЫН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
КУНИЦЫН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - российский правовед.
Из семьи церковнослужителя. Образование получил в Главном педагогическом институте, подготовку к профессуре прошёл в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. В 1811-1820 годах профессор нравственной философии и правоведения в Царскосельском лицее. Оказал влияние на формирование гражданских убеждений лицеиста А. С. Пушкина и многих будущих декабристов. С 1817 года проф. кафедры «прав общих» в Главном педагогическом институте (с 1819 года Санкт-Петербургский университет). В марте 1821 года уволен за «либерализм», содержавшийся в сочинении «Право естественное», признанном «безнравственным» и противоречащим «основам христианства». В 1826 году Куницыну было разрешено вернуться на государственную службу, с 1828 года на службе во Втором отделении Собственной Е.И.В. канцелярии. Почетный профессор Санкт-Петербургского университета (с 1838 года). Директор департамента духовных дел иностранных вероисповеданий (1840 год).
Будучи противником крепостничества, Куницын ратовал за политическую и правовую свободу всех людей. Под влиянием идей Ж. Ж. Руссо и И. Канта проводил мысль о необходимости ограничения всякой власти: государственной, общественной, родительской; неограниченная власть обязательно превращается в тиранию, оборачивается несправедливостью. Считал легитимной только ту власть, которая служит интересам подданных.
Сочинения:
Изображение взаимной связи государственных сведений. СПб., 1817 год
Право естественное. СПб., 1818-1820 годы. Ч. 1-2
Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843 год