КУНИ ИБРАХИМ
КУНИ ИБРАХИМ - ливийский писатель.
Родился в семье туарегов-кочевников. Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве (1977 год). Дебютировал сборником новелл «Внеочередная молитва» (1974 год), посвящённых жизни и быту туарегов. Автор романов: «Солнечное затмение» (1989 год), «Золотая пыль» (1990 год), «Рот» (1994 год), «Маги» (1995 год), «Код» (1999 год) и других, в которых мотивы туарегского и арабского фольклора тесно переплетаются с описаниями обрядов «Чёрной Африки», создавая особый мир, населённый дервишами, языческими богами, джиннами. В произведениях Куни образ кочевника-туарега перерастает в символическую фигуру человечества, пребывающего в поисках смысла бытия.
Сочинения:
Глоток крови: Рассказы. М., 1988 год