КУНГУРЦЕВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ

Генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 3 октября 1921 года в городе Ижевске . Окончил неполную среднюю школу. В 1940 году был призван в РККА . В 1942 году окончил Балашовскую ВАШП.

Великая Отечественная война

21 февраля 1943 года был направлен в действующую армию. Сражался в составе 15-го гвардейского штурмового авиаполка, пройдя путь от лётчика до командира эскадрильи. Проявил себя как мастер штурмовых атак, всегда точно заходящий на цель даже при плохих метеорологических условиях, при дымке, низкой облачности. Уже за первые четыре месяца своего пребывания на фронте он только лично уничтожил либо повредил: 6 автомашин, 3 зенитки, 2 танка, до 50 солдат и офицеров. Кроме того, большие потери он нанёс врагу в групповых штурмовках.

Большое внимание уделял изучению тактики вражеской авиации и построению немецкой противовоздушной обороны, что позволяло ему правильно выбирать маршрут к цели, умело маневрировать и всегда поражать заданную цель.

3 сентября 1943 года, выходя из атаки на железнодорожную станцию Гатчина самолёт Кунгурцева был сильно повреждён, из-за чего почти потерял управляемость и стал отставать от группы. В это же время он подвергся нападению двух истребителей, но лётчик даже в таких сложных условиях умело маневрировал, давая возможность своему воздушному стрелку вести огонь по врагу. При этом один из нападавших был сбит. На подбитой машине Кунгурцев перетянул через линию фронта, чем спас жизнь экипажу и дорогостоящую технику.

Выполнял также задачи на воздушную разведку и аэрофотосъёмку — в том числе фотографировал с воздуха оборонительные сооружения линии Маннергейма. Его фотографии были размножены и выданы командирам наземных частей и подразделений, что сыграло немаловажную роль в операции по прорыву финской обороны на Карельском перешейке. 20 августа 1944 года к западу от Нарвы Кунгурцев по заданию командования с бреющего полёта сфотографировал вражескую оборонительную полосу комбинированного типа, возведённую вермахтом для остановки дальнейшего продвижения советских войск в Прибалтику. Благодаря этому командование получило точные данные о новых оборонительных сооружениях противника.

По состоянию на октябрь 1944 года, Кунгурцев совершил 176 боевых вылетов, в ходе штурмовок нанеся противнику огромные потери в живой силе и боевой технике. В воздушных боях сбил 1 вражеский самолёт лично и ещё 6 — в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. Пока документы ходили по инстанциям, он увеличил свой счёт до 210 боевых вылетов и 16 февраля 1945 года во второй раз был представлен к высшей степени отличия СССР.

В марте 1945 года самолёт Кунгурцева был сбит, тяжело раненый лётчик был взят в плен. Однако вскоре ему удалось бежать и вернуться в свою часть, в составе которой он и встретил конец войны.

Послевоенная жизнь

В послевоенное время продолжал службу на командных и инспекторских должностях в различных авиационных частях. В 1952 году окончил ВВА, в 1957 году — ВАГШ ВС СССР. В 1968 году был уволен в запас. Проживал в городе Бердянске. Умер 11 мая 2000 года.