КУНГУР

КУНГУР - город в России , в юго-восточной части Пермского края, центр Кунгурского района.

Население 68,1 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в Пре­д­у­ра­лье, при впа­де­нии рек Ирень и Ша­к­ва в Сыл­ву. Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван русскими пе­ре­се­лен­ца­ми в 1648 году на мес­те современного села Тро­ицк, на бе­ре­гу реки Кун­гур­ка, при­то­ка реки Ирень. В 1662 году раз­ру­шен во вре­мя вос­ста­ния баш­кир 1662-1664 годов. В 1663 году по гра­мо­те ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча Кунгур пе­ре­не­сён на современное ме­сто, в ме­ж­ду­ре­чье Сыл­вы и Ире­ни, где в 1675 году по­строе­на кре­пость с до­пол­нительными ли­ния­ми обо­ро­ны. Го­род раз­ви­вал­ся как административный и тор­го­во-промышленный центр. Уезд­ный го­род (1708-1781 годы), центр Перм­ской провинции (1737-1781 годы) Ка­зан­ской губернии. В начале XVIII века пре­вра­тил­ся в важ­ный центр хле­бо­тор­гов­ли. Че­рез Кунгур про­хо­ди­ли Ка­зан­ская до­ро­га, Си­бир­ский, Го­роб­ла­го­дат­ский и Бир­ский трак­ты. В 1721 году по ини­циа­ти­ве В. Н. Та­ти­ще­ва в Кунгуре от­кры­то пер­вое учеб­ное за­ве­де­ние – ариф­ме­тическая (гор­но­за­вод­ская) шко­ла.

В январе 1774 года в хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов Кунгур вы­дер­жал оса­ду войск под ко­мандованием Са­ла­ва­та Юлае­ва и И. Куз­не­цо­ва.

В 1781-1923 годах уезд­ный го­род Перм­ской губернии (в 1781-1796 годах Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С конца XVIII века Кунгур - один из цен­тров тран­зит­ной тор­гов­ли на Си­бир­ском трак­те. В го­ро­де еже­год­но про­во­ди­лись три круп­ные яр­мар­ки: Бо­го­яв­лен­ская, Де­вя­то­пят­ниц­кая и Ми­нин­ская. В начале XIX - начале XX веков круп­ный промышленный центр Перм­ской губернии, в 1-й половине XIX века дей­ст­во­ва­ло свыше 70 про­из­водств, в 1899 году - около 100. С середины XIX века один из круп­ней­ших цен­тров чае­тор­гов­ли в Рос­сии (в 1840 году кун­гур­ским куп­цом 1-й гиль­дии А. С. Губ­ки­ным ос­но­ва­на фир­ма, став­шая в начале XX века круп­ней­шей в Рос­сии и од­ной из са­мых круп­ных в ми­ре на чай­ном рын­ке). В 1858 году британским под­дан­ным П. В. Гак­сом в Кунгуре от­крыт па­ро­хо­до­строи­тель­ный за­вод. На сред­ст­ва Губ­ки­на в Кунгуре ос­но­ва­ны тех­ническое училище (1877 год; од­но из пер­вых в Рос­сии сред­них тех­нических учеб­ных за­ве­де­ний; ны­не ав­то­транс­порт­ный кол­ледж) и Ели­за­ве­тин­ский дом при­зре­ния бед­ных де­тей (1878 год; с 1885 года Ели­за­ве­тин­ская ру­ко­дель­ная шко­ла, с 1926 года пе­да­го­гическое училище) (зда­ния для них построил архитектор Р. Р. фон Ген­рих­сен). В 1909 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железной дороге Пермь - Ека­те­рин­бург, про­шед­шей че­рез Кун­гур.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов, в но­ябре 1918 года, в Кунгуре сфор­ми­ро­ва­на 30-я стрелковая ди­ви­зия РККА под ко­мандованием В. К. Блюхе­ра. 21 декабря 1918 года го­род взят вой­ска­ми ека­те­рин­бург­ской груп­пи­ров­ки Си­бир­ской ар­мии и пе­ре­шёл под кон­троль «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». 1 июля 1919 года в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов за­нят час­тя­ми РККА.

Ок­руж­ной (1924-1930, 1934-1938 годы), рай­он­ный (с 1924 года) центр Ураль­ской области (1924–34 годы), Сверд­лов­ской области (1934-1938 годы), Перм­ской (в 1940-1957 годы - Мо­ло­тов­ская) области (1938-2005 годы), с 2005 года - Перм­ско­го края. В го­ды Великой Отечественной вой­ны в Кунгуре раз­ме­ща­лись 7 эва­ко­гос­пи­та­лей.

На тер­ри­то­рии го­ро­да на­хо­дит­ся ар­хео­ло­гический па­мят­ник фе­де­раль­но­го зна­че­ния - го­ро­ди­ще «Ер­ма­ков­ское I». Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры XVIII века: бывшее зда­ние Го­ро­до­во­го ма­ги­ст­ра­та (1758-1762 годы), ба­роч­ные церк­ви - Тих­вин­ская (1758-1765 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на с пе­ре­строй­кой ко­ло­коль­ни в 1882-1884 годы, архитектор А. Б. Тур­че­вич), Ус­пен­ская (1750-1768 годы, ре­кон­ст­рук­ция 1870-1871 годы, архитектор Н. Н. Чер­ниц­кий), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская (1768-1781 годы; 8-гран­ная ко­ло­коль­ня, 1848-1858 годы, архитектор М. Т. Ко­ма­ров). Гос­ти­ный двор на Со­бор­ной площади (1865-1876 годы, архитектор Р. О. Кар­вов­ский). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма : церк­ви Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1833-1844 годы), Всех свя­тых (1847 год), Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1858 год); Городская упра­ва (1820-е годы, 1902 год), Тю­рем­ный за­мок (1827 год, архитектор П. Т. Ва­силь­ев; 1865 год, архитектор Чер­ниц­кий), Городская боль­ни­ца (1832 год, Ва­силь­ев).

Наи­бо­лее ак­тив­ный пе­ри­од строи­тель­ст­ва при­хо­дит­ся на 1870-1910-е годы, ко­гда бы­ли воз­ве­де­ны: Алек­се­ев­ская ма­лая церковь на Со­бор­ной площади (1884-1886 годы и 1894 год, архитектор И. И. Мар­темь­я­нов), Ни­коль­ская церковь в рус­ском сти­ле (1894-1917 годы, ар­хи­тек­то­ры Н. А. Вос­кре­сен­ский, А. Б. Тур­че­вич, рос­пи­си Е. Н. Хар­ла­мо­ва); по­строй­ки главным образом в ду­хе эк­лек­тиз­ма - Ма­лый гос­ти­ный двор (1874 год), Кит­тар­ский кор­пус (1877 год), Зы­ря­нов­ская бо­га­дель­ня (1881 год, Р. О. Кар­вов­ский), а так­же Тор­го­вые лав­ки Я. А. Кол­па­ко­ва (конец XIX века; ны­не Дом куль­ту­ры), во­кзал (1906-1909 годы, инженер И. Н. Бы­хо­вец). Сре­ди зда­ний учеб­ных за­ве­де­ний: ре­аль­ное училище (1887 год, Мар­темь­я­нов), Ми­хаи­ло-Ан­то­ни­но-Ки­рил­лов­ский си­ро­пи­та­тель­ный дом (1891 год, Кар­вов­ский).

В Кунгуре со­хра­ни­лись ком­плек­сы ку­печеских уса­деб XIX - начала XX веков: куп­ца-ко­жев­ни­ка В. Е. Фо­мин­ско­го (1840-1870-е годы, архитектор Р. О. Кар­вов­ский), чае­тор­гов­ца М. И. Гри­бу­ши­на (1867 год, Кар­вов­ский; леп­ной де­кор в сти­ле мо­дерн, начало XX века; с 1949 года - ро­диль­ный дом), А. С. Губ­ки­на (1870-е годы архитектор Н. Н. Чер­ниц­кий), куп­цов-ма­ну­фак­ту­ри­стов Е. Я. Ду­би­ни­на (1878-1883 годы), Ко­ва­лё­вых (конец XIX - начало XX веков). Сре­ди особ­ня­ков с оформ­ле­ни­ем фа­са­дов в рус­ском сти­ле: до­ма И. Т. Ко­ва­лёва (1850 год), М. Я. Соф­ро­но­ва (1881-1882 годы), М. И. Ануф­рие­вой (1902 год, пе­ре­стро­ен в 1909 году), да­ча Т. В. Агее­вой (1900-е годы).

Па­мят­ни­ки: обе­лиск в честь за­щит­ни­ков Кунгура от войск Е. И. Пу­га­чё­ва на Со­бор­ной площади (1874-1893 годы, архитектор Н. А. Вос­кре­сен­ский; рес­тав­ри­ро­ван в 2000 году), па­мят­ный знак «Кун­гур» (1985 год, архитектор А. П. Вес­нин, скульп­тор В. Н. Ка­дан­цев), пер­во­про­ход­цам Кун­гур­ско­го края (1980-е годы, архитектор А. Ж. На­зи­ров), ме­мо­ри­ал «Мол­ча­щий ко­ло­кол» (1997 год, архитектор В. И. Бо­рин), А. С. Губ­ки­ну (2007 год, архитектор А. Н. Ши­пи­гу­зов, скульп­тор Н. Н. Хро­мов), «Пуп зем­ли» (2007 год).

Кун­гур­ский ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный и ху­дож. му­зей-за­по­вед­ник (ос­но­ван в 1909 году как городской му­зей, на­зва­ние ме­ня­лось, современное название и ста­тус с 2006 года), в со­ста­ве ко­то­ро­го - Ху­дожественный му­зей (2006 год), Му­зей ис­то­рии ку­пе­че­ст­ва (2007 год). Му­зеи: ис­то­рии железнодорожной станции Кун­гур, кар­ста и спе­лео­ло­гии (2003 год; при Кун­гур­ской ла­бо­ра­то­рии-ста­цио­на­ре Гор­но­го ин-та Ураль­ско­го от­де­ле­ния РАН), «Му­зы­ка в кам­не» (2007 год; при Кун­гур­ском государственном ху­дожественно-промышленном кол­лед­же). Фи­ли­ал Перм­ско­го государственного пе­да­го­гического университета и пред­ста­ви­тель­ст­ва: Перм­ской государственной сельскохозяйственной ака­де­мии имени академика Д. Н. Пря­ниш­ни­ко­ва, Перм­ско­го государственнного тех­нического университета, Российского за­оч­но­го института тек­стиль­ной и лёг­кой про­мыш­лен­но­сти.

К северо-востоку от Кунгура, на пра­вом бе­ре­гу реки Сыл­ва, рас­по­ло­же­ны ис­то­ри­ко- при­род­ный ком­плекс Ле­дя­ная го­ра и Кун­гур­ская пе­ще­ра. В селе Фи­лип­пов­ка - ба­роч­ная церковь Святого Фи­лип­па, митрополита Мос­ков­ско­го (1772 год), в селе Ленск - клас­си­ци­стическая церковь Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (1780 год), в селе Бым - церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1856-1861 годы), в селе Кы­ла­со­во - церковь Святого Ни­ко­лая (1879 год). В 85 километрах от Кунгура, на от­ро­гах Ураль­ских гор, на­хо­дит­ся Бе­ло­гор­ский Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский муж­ской монастырь (1890 год, ста­тус мо­на­сты­ря с 1897 года, за­крыт в 1923 году, воз­ро­ж­дён в 1989 году; Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор в рус­ском сти­ле, 1902-1917 годы; брат­ские кор­пу­са, конец XIX века).

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