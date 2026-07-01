КУНГУР
КУНГУР - город в России, в юго-восточной части Пермского края, центр Кунгурского района.
Население 68,1 тысяч человек (2009 год). Расположен в Предуралье, при впадении рек Ирень и Шаква в Сылву. Железнодорожная станция.
Основан русскими переселенцами в 1648 году на месте современного села Троицк, на берегу реки Кунгурка, притока реки Ирень. В 1662 году разрушен во время восстания башкир 1662-1664 годов. В 1663 году по грамоте царя Алексея Михайловича Кунгур перенесён на современное место, в междуречье Сылвы и Ирени, где в 1675 году построена крепость с дополнительными линиями обороны. Город развивался как административный и торгово-промышленный центр. Уездный город (1708-1781 годы), центр Пермской провинции (1737-1781 годы) Казанской губернии. В начале XVIII века превратился в важный центр хлеботорговли. Через Кунгур проходили Казанская дорога, Сибирский, Гороблагодатский и Бирский тракты. В 1721 году по инициативе В. Н. Татищева в Кунгуре открыто первое учебное заведение – арифметическая (горнозаводская) школа.
В январе 1774 года в ходе Пугачёва восстания 1773-1775 годов Кунгур выдержал осаду войск под командованием Салавата Юлаева и И. Кузнецова.
В 1781-1923 годах уездный город Пермской губернии (в 1781-1796 годах Пермское наместничество). С конца XVIII века Кунгур - один из центров транзитной торговли на Сибирском тракте. В городе ежегодно проводились три крупные ярмарки: Богоявленская, Девятопятницкая и Мининская. В начале XIX - начале XX веков крупный промышленный центр Пермской губернии, в 1-й половине XIX века действовало свыше 70 производств, в 1899 году - около 100. С середины XIX века один из крупнейших центров чаеторговли в России (в 1840 году кунгурским купцом 1-й гильдии А. С. Губкиным основана фирма, ставшая в начале XX века крупнейшей в России и одной из самых крупных в мире на чайном рынке). В 1858 году британским подданным П. В. Гаксом в Кунгуре открыт пароходостроительный завод. На средства Губкина в Кунгуре основаны техническое училище (1877 год; одно из первых в России средних технических учебных заведений; ныне автотранспортный колледж) и Елизаветинский дом призрения бедных детей (1878 год; с 1885 года Елизаветинская рукодельная школа, с 1926 года педагогическое училище) (здания для них построил архитектор Р. Р. фон Генрихсен). В 1909 году открыто постоянное движение по железной дороге Пермь - Екатеринбург, прошедшей через Кунгур.
В Гражданскую войну 1917-1922 годов, в ноябре 1918 года, в Кунгуре сформирована 30-я стрелковая дивизия РККА под командованием В. К. Блюхера. 21 декабря 1918 года город взят войсками екатеринбургской группировки Сибирской армии и перешёл под контроль «Омского правительства». 1 июля 1919 года в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов занят частями РККА.
Окружной (1924-1930, 1934-1938 годы), районный (с 1924 года) центр Уральской области (1924–34 годы), Свердловской области (1934-1938 годы), Пермской (в 1940-1957 годы - Молотовская) области (1938-2005 годы), с 2005 года - Пермского края. В годы Великой Отечественной войны в Кунгуре размещались 7 эвакогоспиталей.
На территории города находится археологический памятник федерального значения - городище «Ермаковское I». Сохранились памятники архитектуры XVIII века: бывшее здание Городового магистрата (1758-1762 годы), барочные церкви - Тихвинская (1758-1765 годы, реконструирована с перестройкой колокольни в 1882-1884 годы, архитектор А. Б. Турчевич), Успенская (1750-1768 годы, реконструкция 1870-1871 годы, архитектор Н. Н. Черницкий), Спасо-Преображенская (1768-1781 годы; 8-гранная колокольня, 1848-1858 годы, архитектор М. Т. Комаров). Гостиный двор на Соборной площади (1865-1876 годы, архитектор Р. О. Карвовский). Среди построек в стиле классицизма: церкви Вознесения Господня (1833-1844 годы), Всех святых (1847 год), Владимирской иконы Божией Матери (1858 год); Городская управа (1820-е годы, 1902 год), Тюремный замок (1827 год, архитектор П. Т. Васильев; 1865 год, архитектор Черницкий), Городская больница (1832 год, Васильев).
Наиболее активный период строительства приходится на 1870-1910-е годы, когда были возведены: Алексеевская малая церковь на Соборной площади (1884-1886 годы и 1894 год, архитектор И. И. Мартемьянов), Никольская церковь в русском стиле (1894-1917 годы, архитекторы Н. А. Воскресенский, А. Б. Турчевич, росписи Е. Н. Харламова); постройки главным образом в духе эклектизма - Малый гостиный двор (1874 год), Киттарский корпус (1877 год), Зыряновская богадельня (1881 год, Р. О. Карвовский), а также Торговые лавки Я. А. Колпакова (конец XIX века; ныне Дом культуры), вокзал (1906-1909 годы, инженер И. Н. Быховец). Среди зданий учебных заведений: реальное училище (1887 год, Мартемьянов), Михаило-Антонино-Кирилловский сиропитательный дом (1891 год, Карвовский).
В Кунгуре сохранились комплексы купеческих усадеб XIX - начала XX веков: купца-кожевника В. Е. Фоминского (1840-1870-е годы, архитектор Р. О. Карвовский), чаеторговца М. И. Грибушина (1867 год, Карвовский; лепной декор в стиле модерн, начало XX века; с 1949 года - родильный дом), А. С. Губкина (1870-е годы архитектор Н. Н. Черницкий), купцов-мануфактуристов Е. Я. Дубинина (1878-1883 годы), Ковалёвых (конец XIX - начало XX веков). Среди особняков с оформлением фасадов в русском стиле: дома И. Т. Ковалёва (1850 год), М. Я. Софронова (1881-1882 годы), М. И. Ануфриевой (1902 год, перестроен в 1909 году), дача Т. В. Агеевой (1900-е годы).
Памятники: обелиск в честь защитников Кунгура от войск Е. И. Пугачёва на Соборной площади (1874-1893 годы, архитектор Н. А. Воскресенский; реставрирован в 2000 году), памятный знак «Кунгур» (1985 год, архитектор А. П. Веснин, скульптор В. Н. Каданцев), первопроходцам Кунгурского края (1980-е годы, архитектор А. Ж. Назиров), мемориал «Молчащий колокол» (1997 год, архитектор В. И. Борин), А. С. Губкину (2007 год, архитектор А. Н. Шипигузов, скульптор Н. Н. Хромов), «Пуп земли» (2007 год).
Кунгурский историко-архитектурный и худож. музей-заповедник (основан в 1909 году как городской музей, название менялось, современное название и статус с 2006 года), в составе которого - Художественный музей (2006 год), Музей истории купечества (2007 год). Музеи: истории железнодорожной станции Кунгур, карста и спелеологии (2003 год; при Кунгурской лаборатории-стационаре Горного ин-та Уральского отделения РАН), «Музыка в камне» (2007 год; при Кунгурском государственном художественно-промышленном колледже). Филиал Пермского государственного педагогического университета и представительства: Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д. Н. Прянишникова, Пермского государственнного технического университета, Российского заочного института текстильной и лёгкой промышленности.
К северо-востоку от Кунгура, на правом берегу реки Сылва, расположены историко- природный комплекс Ледяная гора и Кунгурская пещера. В селе Филипповка - барочная церковь Святого Филиппа, митрополита Московского (1772 год), в селе Ленск - классицистическая церковь Рождества Иоанна Предтечи (1780 год), в селе Бым - церковь Святого Александра Невского (1856-1861 годы), в селе Кыласово - церковь Святого Николая (1879 год). В 85 километрах от Кунгура, на отрогах Уральских гор, находится Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (1890 год, статус монастыря с 1897 года, закрыт в 1923 году, возрождён в 1989 году; Крестовоздвиженский собор в русском стиле, 1902-1917 годы; братские корпуса, конец XIX века).