КУНЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759 ГОДА

КУНЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759 ГОДА - сра­же­ние ме­ж­ду российко-австрийскими и прусскими вой­ска­ми, про­изо­шед­шее 1 августа близ деревни Ку­нерс­дорф, Пруссия, в хо­де Се­ми­летней войны 1756–1763 годов. .

За­няв 20 ию­ля Франк­фурт, российско-австрийские вой­ска [около 59,5 тысяч человек (из них около 41 тысяч человек - российские вой­ска), 248 ору­дий] под ко­мандованием генерал-ан­ше­фа П. С. Сал­ты­ко­ва соз­да­ли уг­ро­зу за­хва­та сто­ли­цы Прус­сии - Бер­ли­на. При­быв­шая из Си­ле­зии прусская ар­мия (около 48 тысяч человек, около 200 ору­дий) под ко­мандованием ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го пе­ре­пра­ви­лась че­рез реку Одер се­вер­нее, на­ме­ре­ва­ясь вый­ти в тыл со­юз­ни­кам, но по­след­ние ус­пе­ли раз­вер­нуть­ся фрон­том к про­тив­ни­ку и ук­ре­пить­ся на вы­со­тах ме­ж­ду Ку­нерс­дор­фом и Франк­фур­том. Ут­ром 1 августа прусская ар­мия, раз­вёр­ну­тая в ко­сой бое­вой по­ря­док, по­сле 3-ча­со­вой артеллерийской под­го­тов­ки ата­ко­ва­ла по­зи­ции со­юз­ной ар­мии, раз­вёр­ну­той в 2 ли­нии с вы­де­ле­ни­ем ре­зер­ва. По­сле оже­с­то­чён­но­го боя прусские вой­ска су­ме­ли за­хва­тить вы­со­ту Мюль­берг и ов­ла­деть по­зи­ци­ей со­юз­ни­ков на ле­вом флан­ге. Од­на­ко все по­сле­дую­щие по­пыт­ки сбить российско-австрийские вой­ска с по­зи­ций в цен­тре [от­ли­чи­лась российская пе­хо­та под командованием генерал-по­ру­чи­ка П. А. Ру­мян­це­ва (смотри Ру­мян­цев-За­ду­най­ский П. А.)] и на пра­вом флан­ге ока­за­лись без­ус­пеш­ны­ми, не­смот­ря на ввод в бой прусской ка­вале­рии генерала Ф. В. фон Зейд­ли­ца. Рас­стро­ив ря­ды не­при­яте­ля по­сто­ян­ны­ми контр­ата­ка­ми, со­юз­ные вой­ска пра­во­го флан­га и цен­тра пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние и оп­ро­ки­ну­ли прусскую пе­хо­ту и ка­ва­ле­рию, об­ра­тив их в бег­ст­во.

По­ра­же­ние в Кунерсдорфском сражении по­ста­ви­ло Прус­сию на грань ка­та­ст­ро­фы (в Бер­лин бы­ло по­сла­но со­об­ще­ние: «Всё по­те­ря­но, спа­сай­те двор и ар­хи­вы»), и толь­ко не­со­гла­сован­ность со­юз­ни­ков (от­каз австрийского ко­ман­до­ва­ния от по­хо­да на Бер­лин) и пло­хая ор­га­ни­за­ция пре­сле­до­ва­ния про­тив­ни­ка (лишь до гра­ниц по­ля сра­же­ния) по­зво­ли­ли Фрид­ри­ху II со­брать вой­ска и спа­сти Прус­сию от ка­пи­ту­ля­ции. По­те­ри прусской ар­мии в Кунерсдорфском сражении со­ста­ви­ли около 19 тысяч уби­тых и ра­не­ных, 172 ору­дия; со­юз­ни­ков - около 15 тысяч уби­тых и ра­не­ных, в том числе российских войск - около 13 тысяч человек.

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