КУНДАЛИНИ

КУНДАЛИНИ - понятие энергии в индуистском тантризме.

Кундалини обыч­но пред­став­ля­ют в об­ра­зе змеи, свер­нув­шей­ся в три с по­ло­ви­ной коль­ца во­круг су­шум­ны (цен­траль­но­го ка­на­ла тон­ко­го те­ла, про­ле­гаю­ще­го вдоль по­зво­ноч­ни­ка) и «за­стыв­шей» в са­мой ниж­ней из чакр - му­лад­ха­ре. Об­раз змеи вос­хо­дит к ар­хаи­че­ским (до­арий­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния) индийским змеи­ным куль­там эро­тического ха­рак­те­ра, а так­же со­от­но­сит­ся с бо­лее позд­ни­ми ми­фо­ло­ге­ма­ми, например Виш­ну, дрем­лю­ще­го на свер­нув­шем­ся змее Ше­ша.

На мак­ро­кос­мическом уров­не кундалини яв­ля­ет­ся бо­ги­ней Ма­ха­кун­да­ли в со­стоя­нии не­пре­рыв­ной ак­тив­но­сти. Пе­рио­ди­че­ски на­сту­паю­щий по­кой бо­ги­ни со­от­но­сит­ся с её «стар­то­вым по­ло­же­ни­ем» в ниж­ней чак­ре че­ло­ве­че­ско­го ор­га­низ­ма.

На этом уче­нии ос­но­вы­ва­ет­ся кундалини-йо­га - сис­те­ма уп­раж­не­ний, при­зван­ная за­ста­вить кундалини по­этап­но под­ни­мать­ся по всем ча­крам, вплоть до выс­шей (са­хас­ра­ра), где долж­но про­изой­ти её слия­ние с Ши­вой. Куль­ми­на­ци­ей это­го слия­ния счи­та­ет­ся об­ре­те­ние прак­ти­кую­щим не­тлен­но­го те­ла и ос­во­бо­ж­де­ние от сан­са­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)