КУНДАКУНДА

КУНДАКУНДА - индийский философ, последователь джайнизма .

Кундакунде при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во 84 со­чи­не­ний, из ко­торых дош­ло не бо­лее 15. Наи­бо­лее значи­мые - «Пра­ва­ча­на-са­ра», «Са­мая- са­ра», «Ния­ма-са­ра», «Пан­ча­сти­кая-са­ра», «Два­да­ша-ану­прек­ша» - вхо­дят в 3-ю часть ка­но­на джай­нов ди­гам­бар­ско­го на­прав­ле­ния и яв­ля­ют­ся тео­ре­тической ос­но­вой для всей по­сле­дую­щей ди­гам­бар­ской фи­ло­со­фии. Все со­чи­не­ния ундакунды на­пи­са­ны на прак­ри­те (так называемом ди­гам­ба­ри), но име­ют и сан­ск­рит­скую вер­сию. При ана­ли­зе ду­хов­ной суб­стан­ции и её свя­зи с кар­ми­че­ской ма­те­ри­ей Кундакунда де­ла­ет основной ак­цент на раз­ли­че­нии под­лин­ной и обы­ден­ной то­чек зре­ния, при­хо­дя к вы­во­ду о том, что осоз­на­ние не­ре­аль­но­сти и не­под­лин­но­сти свя­зи ду­ши и ма­те­рии яв­ля­ет­ся, по су­ти, главной це­лью ду­хов­но­го са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния и реа­ли­за­ци­ей ос­во­бо­ж­де­ния (мок­ши). Од­ним из пер­вых в ис­то­рии джайн­ской фи­ло­со­фии Кундакунда обос­но­вал «уче­ние о раз­ли­чии ат­ри­бу­тов и мо­ду­сов» (бхе­да­ва­да), со­глас­но ко­то­ро­му ат­ри­бу­ты (гу­на) суб­стан­ции (дра­вья) рас­смат­ри­ва­ют­ся как её не­об­хо­ди­мые ка­че­ст­ва, со­став­ляю­щие в сво­ей со­во­куп­но­сти её при­ро­ду, то­гда как мо­ду­сы (парь­яя) суть слу­чай­ные спо­со­бы су­ще­ст­во­ва­ния или про­яв­ле­ния суб­стан­ции.