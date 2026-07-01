КУНДАКУНДА
КУНДАКУНДА - индийский философ, последователь джайнизма.
Кундакунде приписывается авторство 84 сочинений, из которых дошло не более 15. Наиболее значимые - «Правачана-сара», «Самая- сара», «Нияма-сара», «Панчастикая-сара», «Двадаша-анупрекша» - входят в 3-ю часть канона джайнов дигамбарского направления и являются теоретической основой для всей последующей дигамбарской философии. Все сочинения ундакунды написаны на пракрите (так называемом дигамбари), но имеют и санскритскую версию. При анализе духовной субстанции и её связи с кармической материей Кундакунда делает основной акцент на различении подлинной и обыденной точек зрения, приходя к выводу о том, что осознание нереальности и неподлинности связи души и материи является, по сути, главной целью духовного самосовершенствования и реализацией освобождения (мокши). Одним из первых в истории джайнской философии Кундакунда обосновал «учение о различии атрибутов и модусов» (бхедавада), согласно которому атрибуты (гуна) субстанции (дравья) рассматриваются как её необходимые качества, составляющие в своей совокупности её природу, тогда как модусы (парьяя) суть случайные способы существования или проявления субстанции.