КУНЧИНАС ЮРГИС
КУНЧИНАС ЮРГИС - литовский писатель, эссеист, переводчик.
В 1964-1968 годах изучал герм. филологию в Вильнюсском университете. После службы в армии пробовал себя в разных профессиях. Дебютировал в печати в 1968 году. Поэзия Кунчинаса тяготеет к повествовательности: сборники «Тропа через пущу» («Takas per giriᶐ», 1977 год), «Отсроченный сентябрь» («Atidėtas rugsėjis», 1984 год), «Кольцо лип» («Liepų ratas», 1988 год), «Крест возрождения» («Atgimimo Kryžius», 1990 год), «Дома без огней» («Namai be žiburių», 1991 год).
Основные черты прозы Кунчинаса - фрагментарность и ассоциативность - восходят к манере устного рассказа: сборник рассказов «Вид на Луну» («Vaizdas ᶖ mėnulᶖ», 1989 год), повести «Ночь белого сыра» («Baltųjų su̅rių naktis», 1995 год), «Менестрели в пальто макси» («Menestreliai maksi paltais», 1996 год), «Ничей дом» («Niekieno namai», 1999 год), «Зашёл к другу» («Užėjau pas draugᶐ», 2003 год) и другие; романы «Туула» («Tu̅la», 1993 год; русский перевод 2008 год), «Передвижные Röntgen’овские установки. История болезни и любви» («Kilnojamosios Röntgeno stotys», 1998 год; русский перевод 2002 год), «Биле и другие» («Bilė ir kiti», 2002 год), «Пьюти-фьют! или Лживый двор» («Pj ̅uti fju̅ ̅ut! arba Netiesų dvaras», 2004 год) и другие. Прозе Кунчинаса присущи элементы зловещей мистики, фантасмагории, фарса; повествование отмечено тонкой детализацией в воссоздании современного и исторического облика Вильнюса, переплетением трагизма и комизма, поэзии и натурализма, сочетанием элементов различных жанров.
Среди других произведений: сборники сатирических рассказов «Конский волос из Фрака Жизни» («A ̌sutai i ̌s gyvenimo ̌svarko», 1998 год), «Красоты много не бывает» («Gro ̌zio niekad negana», 2001 год), стихотворения для детей, очерки и эссе, пьесы для радио и киносценарии. Переводил произведения Ф. Дюрренматта, Г. Грасса, Х. Фаллады, В. Борхерта, З. Ленца и других.
Сочинения:
Via Baltica: роман, эссе и рассказы. М., 2006 год