КУНЦЕВИЧ АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ

КУНЦЕВИЧ АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ - российский во­енный учё­ный-хи­мик, академик РАН (1987 год), генерал-лейтенант (1987 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1981 год).

Окон­чил Во­енную ака­де­мию хи­мической за­щи­ты (1959 год). С 1961 года слу­жил в Во­ен­но-хи­мическом цен­тре Советской Ар­мии по за­щи­те войск и на­се­ле­ния от ОМП (с 1975 года на­чаль­ник цен­тра). Профессор с 1977 года. В 1983-1991 годах заместитель на­чаль­ни­ка хи­мических войск Минестерства обо­ро­ны СССР по на­учной ра­бо­те, од­но­вре­мен­но ве­ду­щий экс­перт по хи­мическим воо­ру­же­ни­ям СССР. По­сле уволь­не­ния в за­пас (1991 год) воз­глав­лял (1992-1997 годах) Комитет по кон­вен­цио­наль­ным про­бле­мам хи­мического и био­ло­гического ору­жия при Пре­зи­ден­те РФ. С 1998 по 2002 годы ди­рек­тор Цен­тра эко­токси­мет­рии при Институте хи­мической фи­зи­ки имени Н. Н. Се­мё­но­ва РАН.

Основные на­учные ис­сле­до­ва­ния по­свя­ще­ны хи­мии и тех­но­ло­гии очи­ст­ки по­верх­но­стей, во­ды и от­ра­бо­тан­ных ве­ществ. Раз­ра­бо­тал тео­ре­тические ос­но­вы соз­да­ния вы­со­ко­ре­ак­ци­он­ных сор­бен­тов. Ус­та­но­вил кри­те­рии оцен­ки по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов для тех­но­ло­гических це­лей. Обос­но­вал ко­ор­ди­на­ци­он­ный эф­фект в ре­ак­ци­ях нук­лео­филь­но­го за­ме­ще­ния, за­ко­но­мер­но­сти жид­ко­фаз­ной и диф­фу­зи­он­ной ста­дий ре­ак­ций в слож­ных сис­те­мах. Эти ра­бо­ты име­ли ос­но­во­по­ла­гаю­щее зна­че­ние для ре­ше­ния про­бле­мы оп­ти­ми­за­ции управ­ле­ния хи­мическими про­цес­са­ми в не­ста­цио­нар­ных ус­ло­ви­ях. Внёс боль­шой вклад в ре­ше­ние ря­да фун­да­мен­таль­ных и при­клад­ных за­дач, на­прав­лен­ных на за­щи­ту войск и на­се­ле­ния от ОМП. Под руководством Кунцевича раз­ра­бо­тан ряд об­раз­цов ору­жия и средств за­щи­ты, в том числе ин­ди­ви­ду­аль­ные де­га­за­ци­он­ные па­ке­ты, при­бо­ры и ма­ши­ны специальные об­ра­бот­ки, по­ли­де­га­зи­рую­щие ре­цеп­ту­ры и ве­ще­ст­ва. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке опе­ра­тив­ных ме­ро­прия­тий и дол­го­сроч­ных про­грамм ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС .