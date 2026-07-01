КУНЦ ЭРИХ

КУНЦ ЭРИХ - австрийский пе­вец (бас-ба­ри­тон).

В 1933-1935 годах учил­ся у Т. Лир­хам­ме­ра и в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки и сце­нического иск-ва у Х. Ду­ха­на. Де­бю­ти­ро­вал в 1935 году в Городском те­ат­ре Опа­вы (Че­хо­сло­вакия) в ро­ли Ос­ми­на («По­хи­ще­ние из се­ра­ля» В. А. Мо­цар­та). В 1941-1987 годах со­лист Вен­ской гоударственной. опе­ры (впер­вые вы­сту­пил здесь в 1940 году в пар­тии Бек­мес­се­ра в опе­ре «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра ). В те же го­ды пел в опе­рет­тах на сце­не вен­ской «Фольк­со­пер». При ве­ли­ко­леп­ном вла­де­нии во­каль­ной тех­ни­кой имел та­лант ко­мического ак­тё­ра, сце­ническое обая­ние. Вы­сту­пал в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (с 1947 года), лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (1947 год), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (1952 год), в московском Боль­шом те­ат­ре (1971 год, в рам­ках га­ст­ро­лей Вен­ской государственной опе­ры) и других круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра. Уча­ст­ник Зальц­бург­ско­го (с 1941 год), Бай­рёйт­ско­го (1943 год) и других музыкальных фес­ти­ва­лей.

Про­сла­вил­ся главным образом в опе­рах Мо­цар­та, сре­ди пар­тий: Фи­гаро («Свадь­ба Фи­га­ро»), Па­па­ге­но («Вол­шеб­ная флей­та»), Ле­по­рел­ло, Ма­зет­то («Дон Жу­ан»), Гуль­ель­мо («Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны»). Уча­ст­во­вал в пре­мье­ре опе­ры «Ко­вар­ст­во и лю­бовь» Г. фон Эй­не­ма (Ве­на, 1976 год). С боль­шим ус­пе­хом ис­пол­нял по­пу­ляр­ные «вен­ские пес­ни» на эс­т­ра­де и ТВ. Сре­ди множества ау­дио- и ви­део­за­пи­сей - опе­ра «Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штрау­са (1960 год, ди­ри­жёр Г. фон Ка­ра­ян). С 1949 года сни­мал­ся в ки­но, сыг­рал роль Э. Ши­ка­не­де­рав филь­ме о жиз­ни Мо­цар­та «Дай ру­ку, жизнь моя» (1955, режиссер К. Хартль).

Удо­сто­ен почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­гер» (1948 год).