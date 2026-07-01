КУНЦ ЭРИХ
КУНЦ ЭРИХ - австрийский певец (бас-баритон).
В 1933-1935 годах учился у Т. Лирхаммера и в Венской академии музыки и сценического иск-ва у Х. Духана. Дебютировал в 1935 году в Городском театре Опавы (Чехословакия) в роли Осмина («Похищение из сераля» В. А. Моцарта). В 1941-1987 годах солист Венской гоударственной. оперы (впервые выступил здесь в 1940 году в партии Бекмессера в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера). В те же годы пел в опереттах на сцене венской «Фольксопер». При великолепном владении вокальной техникой имел талант комического актёра, сценическое обаяние. Выступал в миланском театре «Ла Скала» (с 1947 года), лондонском «Ковент-Гарден» (1947 год), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (1952 год), в московском Большом театре (1971 год, в рамках гастролей Венской государственной оперы) и других крупнейших театрах мира. Участник Зальцбургского (с 1941 год), Байрёйтского (1943 год) и других музыкальных фестивалей.
Прославился главным образом в операх Моцарта, среди партий: Фигаро («Свадьба Фигаро»), Папагено («Волшебная флейта»), Лепорелло, Мазетто («Дон Жуан»), Гульельмо («Так поступают все женщины»). Участвовал в премьере оперы «Коварство и любовь» Г. фон Эйнема (Вена, 1976 год). С большим успехом исполнял популярные «венские песни» на эстраде и ТВ. Среди множества аудио- и видеозаписей - опера «Кавалер розы» Р. Штрауса (1960 год, дирижёр Г. фон Караян). С 1949 года снимался в кино, сыграл роль Э. Шиканедерав фильме о жизни Моцарта «Дай руку, жизнь моя» (1955, режиссер К. Хартль).
Удостоен почетного титула «каммерзенгер» (1948 год).