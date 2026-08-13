КУНАУ ИОГАНН

КУНАУ ИОГАНН - немецкий композитор , органист, музыкальный писатель.

В 1682-1688 годах изу­чал пра­во в Лейп­циг­ском университете. С 1684 года ор­га­нист, с 1701 года кан­тор Шко­лы Святого Фо­мы в Лейп­ци­ге (в этой долж­но­сти от­ве­чал за ис­пол­не­ние му­зы­ки в главных церк­вах го­ро­да; его пре­ем­ник - И. С. Бах). Сре­ди уче­ни­ков - К. Гра­уп­нер , И. Ф. Фаш.

В об­шир­ном творческом на­сле­дии Кунау пре­об­ла­да­ют во­каль­ные про­из­ве­де­ния для лю­те­ран­ской церк­ви. Внёс зна­чит. вклад в раз­ви­тие жан­ра кан­та­ты , во мно­гом пред­вос­хи­тив про­из­ве­де­ния Ба­ха; ав­тор свыше 100 ду­хов­ных кан­тат (главным образом для со­лис­тов, хо­ра и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля или ор­ке­ст­ра) и близ­ких им со­чи­не­ний, при­уро­чен­ных к вос­крес­ным и празд­нич­ным служ­бам, важ­ным со­бы­ти­ям городской жиз­ни (со­хра­ни­лись около 30). Наи­бо­лее круп­ное цер­ков­ное со­чи­не­ние Кунау на немецком языке - «Стра­сти по Мар­ку» (1721 год, сохрнилось час­тич­но). Из со­чи­не­ний на латыни (сохранилось 6) вы­де­ля­ет­ся Маг­ни­фи­кат (для 5 со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра).

Кунау - ав­тор пер­вой в Гер­ма­нии со­на­ты для кла­ве­си­на (1692 год). Со­на­ты и тан­це­валь­ные сюи­ты (тех и дру­гих по 14) опуб­ли­ко­ва­ны в 4 со­б­ра­ни­ях: «Но­вые кла­вир­ные уп­раж­не­ния» в 2 час­тях («Neue Clavier-Übung», 1689 и 1692 годы), «Све­жие кла­вир­ные пло­ды, или Семь со­нат хо­ро­ше­го изо­бре­те­ния и ма­не­ры» («Frische Clavier Früchte, oder Sieben So­naten von guter Invention und Manier», 1696 год), «Му­зы­каль­ное пред­став­ле­ние не­ко­то­рых биб­лей­ских ис­то­рий в 6 со­на­тах» («Musi­ka­lische Vorstellung einiger biblischer His­torien in 6 Sonaten», 1700 год); по­след­нее, бо­лее из­вест­ное как 6 «Биб­лей­ских со­нат» для кла­ве­си­на («Борь­ба Да­ви­да с Го­лиа­фом», «Да­вид ис­це­ля­ет Сау­ла му­зы­кой», «Же­нить­ба Иа­ко­ва» и другие), - зна­чительная ве­ха в ис­то­рии про­грамм­ной му­зы­ки.

Ав­тор музыкально-тео­ре­тических ра­бот (в том числе латинского трак­та­та «Ос­но­вы ком­по­зи­ции»); в пре­ди­сло­вии к «Биб­лей­ским со­на­там» по­ле­ми­зи­ро­вал с отдельными по­ло­же­ния­ми аф­фек­тов тео­рии (как она да­на у А. Кирхе­ра). Сре­ди литературных со­чи­не­ний из­вест­ность по­лу­чил плу­тов­ской ро­ман «Му­зы­каль­ный шар­ла­тан» («Der musicalische Quacksal­ber», 1700 год) – ост­рая са­ти­ра на музыкальную жизнь Гер­ма­нии конца XVII века (в ча­ст­но­сти, вы­смеи­ва­ет­ся ха­рак­тер­ная для то­го вре­ме­ни италь­я­но­ма­ния).

Сочинения:

Му­зы­каль­ный шар­ла­тан / Перевод Н. Ост­ро­умо­вой. Москва, 2007 год.