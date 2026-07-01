КУНАЕВ ДИНМУХАМЕД АХМЕДОВИЧ
КУНАЕВ ДИНМУХАМЕД АХМЕДОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982 годы), академик АН Казахской ССР (1952 год).
Брат А. М. Кунаева. Окончил Московский институт цветных металлов и золота (1936 год). Член ВКП(б) с 1939 год. В 1939 год заместитель главного инженера на комбинате «Алтайполиметалл», затем директор Риддерского рудоуправления. Исследовал и внедрил эффективные методы отбойки руды на карьерах. Заместитель председателя СНК Казахской ССР (1942-1952 годы). Координировал работу предприятий цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности, электростанций, железных дорог, автотранспорта, оборонных заводов.
Президент АН Казахской ССР (1952-55 годы). Председатель СМ Казахской ССР (1955-1960 годы; 1962-1964 годы). Способствовал существенному росту экономического потенциала Казахской ССР, улучшению социально-экономических условий жизни населения. Особое внимание уделял формированию научного потенциала республики. 1-й секретарь ЦК КП Казахстана (1960-1962 годы; 1964-1986 годы). Член ЦК КПСС (1956-1987 годы). Член Политбюро ЦК КПСС (1971-1987 годы; с 1966 года кандидат). Научные труды по вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом.
Сочинения:
От Сталина до Горбачева (в аспекте истории Казахстана). Алматы, 1994 год.