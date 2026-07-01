КУНАЕВ ДИНМУХАМЕД АХМЕДОВИЧ

КУНАЕВ ДИНМУХАМЕД АХМЕДОВИЧ - советский государственный и партийный дея­тель, три­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1972, 1976, 1982 годы), академик АН Ка­захской ССР (1952 год).

Брат А. М. Ку­нае­ва. Окон­чил Московский институт цвет­ных ме­тал­лов и зо­ло­та (1936 год). Член ВКП(б) с 1939 год. В 1939 год заместитель главного ин­же­не­ра на ком­би­на­те «Ал­тай­по­ли­ме­талл», за­тем ди­рек­тор Рид­дер­ско­го ру­до­управ­ле­ния. Ис­сле­до­вал и внед­рил эф­фек­тив­ные ме­то­ды от­бой­ки ру­ды на ка­рье­рах. Заместитель председателя СНК Ка­захской ССР (1942-1952 годы). Ко­ор­ди­ни­ро­вал ра­бо­ту пред­прия­тий цвет­ной ме­тал­лур­гии, уголь­ной и неф­тя­ной промышленности, элек­тро­стан­ций, же­лез­ных до­рог, ав­то­тран­спор­та, обо­рон­ных за­во­дов.

Пре­зи­дент АН Ка­захской ССР (1952-55 годы). Председатель СМ Ка­захской ССР (1955-1960 годы; 1962-1964 годы). Спо­соб­ство­вал су­щест­вен­но­му ро­сту эко­но­мического по­тен­циа­ла Ка­захской ССР, улуч­ше­нию со­ци­аль­но-эко­но­мических ус­ло­вий жиз­ни на­се­ле­ния. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял фор­ми­ро­ва­нию на­учного по­тен­циа­ла рес­пуб­ли­ки. 1-й сек­ре­тарь ЦК КП Ка­зах­ста­на (1960-1962 годы; 1964-1986 годы). Член ЦК КПСС (1956-1987 годы). Член По­лит­бю­ро ЦК КПСС (1971-1987 годы; с 1966 года кан­ди­дат). На­учные тру­ды по во­про­сам тео­рии и прак­ти­ки раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ний от­кры­тым спо­со­бом.

Сочинения:

От Ста­ли­на до Гор­ба­че­ва (в ас­пек­те ис­то­рии Ка­зах­ста­на). Ал­ма­ты, 1994 год.