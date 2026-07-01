КУН ЯН ПИТЕРСЗООН

КУН ЯН ПИТЕРСЗООН - ни­дерландский ко­ло­ни­аль­ный дея­тель, генерал-гу­бер­на­тор Ни­дерландской Ин­дии (1618-1623, 1627-1629 годы).

В 1607 году на­чал служ­бу млад­шим тор­гов­цем в Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии . Раз­ра­бо­тал план соз­да­ния опор­ной ба­зы ком­па­нии на острове Ява, что по­ло­жи­ло на­ча­ло ни­дерланским за­вое­ва­ни­ям в Ин­до­не­зии. В 1618 году на­зна­чен генерал-гу­бер­на­то­ром Ни­дерландской Ин­дии. В 1619 году Кун за­хва­тил Джая­кер­ту (Джа­кар­ту) и по­стро­ил кре­пость Ба­та­вия, от­ку­да осу­щест­в­лял во­енные экс­пе­ди­ции на острова Ма­лай­ско­го (Ин­до­не­зий­ско­го) ар­хи­пе­ла­га. В 1621 году под­чи­нил острова Бан­да и ус­та­но­вил кон­троль над тор­гов­лей пря­но­стя­ми на Мо­лукк­ских островах. В 1623 году ос­та­вил пост генерал-гу­бер­на­то­ра и вер­нул­ся в Ни­дер­лан­ды. В 1627 году вновь на­зна­чен генерал- гу­бер­на­то­ром Ни­дерландской Ин­дии. В 1628 году раз­гро­мил ар­мию Ма­та­ра­ма (смотри Ма­та­рам Позд­ний ), оса­ж­дав­шую Ба­та­вию. В 1629 году во вре­мя но­вой оса­ды Ба­та­вии ар­ми­ей Ма­та­ра­ма умер от ки­шеч­ной ин­фек­ции.

Сочинения:

Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. ’s-Gravenhage, 1919-1953 годы. Vol. 1-7.