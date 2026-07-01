КУН ЯН ПИТЕРСЗООН
КУН ЯН ПИТЕРСЗООН - нидерландский колониальный деятель, генерал-губернатор Нидерландской Индии (1618-1623, 1627-1629 годы).
В 1607 году начал службу младшим торговцем в Нидерландской Ост-Индской компании. Разработал план создания опорной базы компании на острове Ява, что положило начало нидерланским завоеваниям в Индонезии. В 1618 году назначен генерал-губернатором Нидерландской Индии. В 1619 году Кун захватил Джаякерту (Джакарту) и построил крепость Батавия, откуда осуществлял военные экспедиции на острова Малайского (Индонезийского) архипелага. В 1621 году подчинил острова Банда и установил контроль над торговлей пряностями на Молуккских островах. В 1623 году оставил пост генерал-губернатора и вернулся в Нидерланды. В 1627 году вновь назначен генерал- губернатором Нидерландской Индии. В 1628 году разгромил армию Матарама (смотри Матарам Поздний), осаждавшую Батавию. В 1629 году во время новой осады Батавии армией Матарама умер от кишечной инфекции.
Сочинения:
Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. ’s-Gravenhage, 1919-1953 годы. Vol. 1-7.