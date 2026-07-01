КУН ШАНЖЭНЬ

КУН ШАНЖЭНЬ - китайский писатель.

При­об­рёл из­вест­ность пье­сой в жан­ре чу­ань­ци «Ве­ер с цве­та­ми пер­си­ка» («Тао хуа шань», 1699 год). В ос­но­ве сю­же­та - со­бы­тия, свя­зан­ные с па­де­ни­ем ди­на­стии Мин (маньчжурское на­ше­ст­вие, народные вол­не­ния, ин­три­ги ца­ре­двор­цев), на фо­не ко­то­рых раз­во­ра­чи­ва­ет­ся ис­то­рия люб­ви мо­ло­до­го учё­но­го Хоу Фа­нюя и бла­го­род­ной пе­ви­цы Ли Сянц­зюнь. Ге­ро­ям пье­сы по­сле ря­да при­клю­че­ний уда­ёт­ся со­еди­нить­ся, но мин­ское государство ру­шит­ся и ге­рои ухо­дят в го­ры, ре­шив стать мо­на­ха­ми. Пье­су от­ли­ча­ют на­пря­жён­ность сю­жет­но­го раз­ви­тия, стро­гость ком­по­зи­ции, сво­бод­ное те­че­ние сти­ха. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Кун Шанжэня.- сти­хи, ме­муа­ры.

Издания:

[Фраг­мен­ты] // Клас­си­че­ская дра­ма Вос­то­ка. Москва, 1976 год.