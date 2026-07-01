КУН ШАНЖЭНЬ
КУН ШАНЖЭНЬ - китайский писатель.
Приобрёл известность пьесой в жанре чуаньци «Веер с цветами персика» («Тао хуа шань», 1699 год). В основе сюжета - события, связанные с падением династии Мин (маньчжурское нашествие, народные волнения, интриги царедворцев), на фоне которых разворачивается история любви молодого учёного Хоу Фанюя и благородной певицы Ли Сянцзюнь. Героям пьесы после ряда приключений удаётся соединиться, но минское государство рушится и герои уходят в горы, решив стать монахами. Пьесу отличают напряжённость сюжетного развития, строгость композиции, свободное течение стиха. Среди других произведений Кун Шанжэня.- стихи, мемуары.
Издания:
[Фрагменты] // Классическая драма Востока. Москва, 1976 год.