КУН БЕЛА
КУН БЕЛА - Деятель венгерского и международного коммунистического движения.
Из еврейской семьи сельского писаря, эмигрировавшего в Трансильванию из Галиции. Окончил гимназию в городе Коложвар (ныне Клуж-Напока, Румыния), где сблизился с социалистами. В 1902 году вступил в Социал-демократическую партию Венгрии (СДПВ). В 1904 году поступил на юридический факультет Коложварского университета, в 1905 году бросил учёбу, сменил фамилию и занялся политической деятельностью и журналистикой. С 1908 году работал в кассе больничного страхования рабочих.
С началом 1-й мировой войны мобилизован в австро-венгерскую армию. Воевал на российско-австрийском фронте, в 1916 году попал в плен. Находясь в лагере для военнопленных в городе Томск, сблизился с большевиками, возглавил группу революционно настроенных венгерских офицеров, вступил в РСДРП(б). В январе 1918 года прибыл в Петроград, затем в Москву. Редактировал издававшиеся в Советской России венгерские газеты «Nemzetközi Szociálista» и «Szociális forradalom». В марте 1918 году основал венгерскую группу РКП(б), с мая 1918 года возглавлял Центральную федерацию иностранных групп РКП(б), был одним из руководителей интернациональных отрядов Красной Армии. Участвовал в обороне Петрограда, в боях под Нарвой, в подавлении эсеровского мятежа в Москве.
После победы буржуазно-демократической революции в Венгрии в ноябре 1918 года нелегально вернулся в Будапешт. После создания 24 ноября 1918 года Коммунистической партии Венгрии (КПВ) занял пост председателя её ЦК. Арестован в феврале 1919 года. Освобождён после провозглашения 21 марта 1919 года Венгерской советской республики, вошёл в состав Революционного правительств. совета, в котором занимал пост народного комиссара по иностранным делам, затем военного комиссара.
После поражения республики 1 августа 1919 года эмигрировал в Австрию, где был интернирован. Летом 1920 года в результате дипломатического вмешательства Советской России освобождён, выехал в Москву. С октября 1920 года член Реввоенсовета Южного фронта, затем председатель Крымского ревкома, один из организаторов массовых репрессий в отношении бывших офицеров Русской армии генерала П. Н. Врангеля. В 1921-1936 годах член Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), в 1928-1935 годах член Президиума ИККИ и с 1925 году - Заграничного бюро ЦК КПВ.
В марте 1921 года по поручению Коминтерна один из руководителей революционных выступлений в Германии. В 1921-1923 годах на партийной работе на Урале, член президиума ВЦИК. В сентябре 1923 года назначен уполномоченным ЦК РКП(б) в ЦК Российского коммунистического союза молодёжи. Неоднократно нелегально выезжал в Венгрию и Австрию по заданиям Коминтерна.
В апреле 1928 года за революционную деятельность арестован в Вене. После освобождения продолжал работу в Коминтерне, занимался переводами с венгерского языка для Гослитиздата. Арестован 29 июня 1937 года по обвинению в троцкизме. Умер в заключении, по другим данным, расстрелян. Реабилитирован в 1955 году. Награждён орденом Красного Знамени (1927 год).
Сочинения:
Уроки пролетарской революции в Венгрии. Москва, 1960 год;
Избранные статьи и речи. Будапешт, 1972 год.