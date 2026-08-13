КУН БЕЛА

КУН БЕЛА - Деятель венгерского и международного коммунистического движения.

Из еврейской се­мьи сель­ско­го пи­са­ря, эмиг­ри­ро­вав­ше­го в Тран­силь­ва­нию из Га­ли­ции. Окон­чил гим­на­зию в городе Ко­лож­вар (ны­не Клуж-На­по­ка, Ру­мы­ния), где сбли­зил­ся с со­циа­ли­ста­ми. В 1902 году всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Венг­рии (СДПВ). В 1904 году по­сту­пил на юри­дический факультет Ко­лож­вар­ско­го университета, в 1905 году бро­сил учё­бу, сме­нил фа­ми­лию и за­нял­ся по­ли­тической дея­тель­но­стью и жур­на­ли­сти­кой. С 1908 году ра­бо­тал в кас­се боль­нич­но­го стра­хо­ва­ния ра­бо­чих.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны мо­би­ли­зо­ван в ав­ст­ро-венгерскую ар­мию. Вое­вал на российско-австрийском фрон­те, в 1916 году по­пал в плен. На­хо­дясь в ла­ге­ре для во­ен­но­плен­ных в городе Томск, сбли­зил­ся с боль­ше­ви­ка­ми, воз­гла­вил груп­пу ре­во­лю­ци­он­но на­стро­ен­ных венгерских офи­це­ров, всту­пил в РСДРП(б) . В январе 1918 года при­был в Пет­ро­град, за­тем в Мо­ск­ву. Ре­дак­ти­ро­вал из­да­вав­шие­ся в Советской Рос­сии венгерские га­зе­ты «Nemzetközi Szo­ciálista» и «Szo­ciális forradalom». В мар­те 1918 году ос­но­вал венгерскую груп­пу РКП(б), с мая 1918 года воз­глав­лял Центральную фе­де­ра­цию иностранных групп РКП(б), был од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей ин­тер­на­цио­наль­ных от­ря­дов Крас­ной Ар­мии . Уча­ст­во­вал в обо­ро­не Пет­ро­гра­да, в бо­ях под Нар­вой, в по­дав­ле­нии эсе­ров­ско­го мя­те­жа в Мо­ск­ве.

По­сле по­бе­ды бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции в Венг­рии в но­ябре 1918 года не­ле­галь­но вер­нул­ся в Бу­да­пешт. По­сле соз­да­ния 24 ноября 1918 года Ком­му­ни­стической пар­тии Венг­рии (КПВ) за­нял пост пред­се­да­те­ля её ЦК. Аре­сто­ван в феврале 1919 года. Ос­во­бо­ж­дён по­сле про­воз­гла­ше­ния 21 марта 1919 года Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки, во­шёл в со­став Ре­во­люционного пра­ви­тельств. со­ве­та, в ко­то­ром за­ни­мал пост народного ко­мис­са­ра по иностранным де­лам, за­тем во­енного ко­мис­са­ра.

По­сле по­ра­же­ния рес­пуб­ли­ки 1 августа 1919 года эмиг­ри­ро­вал в Ав­ст­рию, где был ин­тер­ни­ро­ван. Ле­том 1920 года в ре­зуль­та­те ди­пло­ма­тического вме­ша­тель­ст­ва Советской Рос­сии ос­во­бо­ж­дён, вы­ехал в Мо­ск­ву. С октября 1920 года член Рев­во­ен­со­ве­та Южного фрон­та, за­тем председатель Крым­ско­го рев­ко­ма, один из ор­га­ни­за­то­ров мас­со­вых ре­прес­сий в от­но­ше­нии бывших офи­це­ров Русской ар­мии генерала П. Н. Вран­ге­ля. В 1921-1936 годах член Ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (ИККИ), в 1928-1935 годах член Пре­зи­диума ИККИ и с 1925 году - За­гра­нич­но­го бю­ро ЦК КПВ.

В мар­те 1921 года по по­ру­че­нию Ко­м­ин­тер­на один из ру­ко­во­ди­те­лей ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний в Гер­ма­нии. В 1921-1923 годах на партийной ра­бо­те на Ура­ле, член пре­зи­диу­ма ВЦИК. В сентябре 1923 года на­зна­чен упол­но­мо­чен­ным ЦК РКП(б) в ЦК Российского ком­му­ни­стического сою­за мо­ло­дё­жи. Не­од­но­крат­но не­ле­галь­но вы­ез­жал в Венг­рию и Ав­ст­рию по за­да­ни­ям Ко­мин­тер­на .

В апреле 1928 года за ре­во­люционную дея­тель­ность аре­сто­ван в Ве­не. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния про­дол­жал ра­бо­ту в Ко­м­ин­тер­не, за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми с венгерского языка для Гос­лит­из­да­та. Аре­сто­ван 29 июня 1937 года по об­ви­не­нию в троц­киз­ме. Умер в за­клю­че­нии, по другим дан­ным, рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1955 году. На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1927 год).

Сочинения:

Уро­ки про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции в Венг­рии. Москва, 1960 год;

Избранные ста­тьи и ре­чи. Бу­да­пешт, 1972 год.