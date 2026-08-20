КУМЫКИ

КУМЫКИ - на­род в Рос­сии , жи­вущий в основном на се­ве­ре и вос­то­ке Да­ге­ста­на, ме­ж­ду ре­ка­ми Те­рек и Ул­лу­чай.

Чис­лен­ность 422,4 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись) Го­во­рят на ку­мык­ском язы­ке; по пе­ре­пи­си 1989 года, 99% кумыки счи­та­ли его род­ным язы­ком. Русским язы­ком вла­де­ют 90,8% кумыков. Му­суль­ма­не-сун­ни­ты ша­фи­ит­ско­го маз­ха­ба.

Де­лят­ся на груп­пы сред­них, северных и южных. К. Сред­ние (буй­нак­ские) кумыки вхо­ди­ли в Тар­ков­ское шам­халь­ст­во, с 1867 года - в Те­мир-Хан-Шу­рин­ский округ (с 1923 года Буй­нак­ский район) Да­ге­ста­на. Се­вер­ные (ха­са­вюр­тов­ские, за­су­лак­ские) кумыки на­се­ля­ют Ку­мык­скую рав­ни­ну ме­ж­ду Те­ре­ком и Су­ла­ком. В конце XVI - начале XVII веков часть ку­мык­ских феодальных вла­де­ний от­де­ли­лась от Тар­ков­ско­го шам­халь­ст­ва и об­ра­зо­ва­ла Эн­ди­ре­ев­ское хан­ст­во, в конце XVII века рас­пав­шее­ся на Эн­ди­ре­ев­ское, Ак­са­ев­ское и Кос­те­ков­ское вла­де­ния, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли ул­лу-бии. С 1860 года вхо­ди­ли в Ку­мык­ский, с 1871 года - в Ха­сав­юр­тов­ский округ Тер­ской области. Юж­ные (кай­таг­ские) кумыки вхо­ди­ли в уц­мий­ст­во Кай­таг, с 1860 года - в Кай­та­го-Та­ба­са­ран­ский округ (с 1928 года Кай­таг­ский кан­тон, с 1929 года - ра­й­он). 47% кумыков жи­вут в го­ро­дах (Ма­хач­ка­ла, Буй­накск, Ха­са­вюрт и других). По пе­ре­пи­си 1926 года, на­счи­ты­ва­ли 94,5 тысяч че­ло­век.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Кав­ка­за (смотри в статье Азия). За­ни­ма­ют­ся па­шен­ным зем­ле­де­ли­ем (пше­ни­ца, яч­мень, про­со, рис, хло­пок, ма­ре­на, ку­ку­ру­за), бах­че­вод­ст­вом, са­до­вод­ст­вом, ви­но­гра­дар­ст­вом. Хлеб вы­во­зи­ли в др. рай­оны Кав­ка­за, ма­ре­ну с XVIII века по­став­ля­ли на фаб­ри­ки Санкт-Пе­тер­бур­га. В XVIII веке ста­ли се­ять ку­ку­ру­зу (её се­ме­на бы­ли при­не­се­ны в Да­ге­стан па­лом­ни­ка­ми , со­вер­шив­ши­ми хадж, от­сю­да её ку­мык­ское название хаджай). Бы­ли рас­про­стра­не­ны трёх­по­лье, оро­ше­ние зе­мель. Раз­во­ди­ли круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, ло­шадей (в основном степ­ной тю­рк­ской и гор­ной ка­ра­ча­ев­ской по­род), бы­ли раз­ви­ты шел­ко­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, пче­ло­вод­ст­во, до­бы­ча со­ли, тор­гов­ля (в том числе с Пер­си­ей , Ар­ме­ни­ей, Азер­бай­джа­ном), про­изводство гла­зу­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки, мед­ной по­су­ды, хо­лод­но­го и ог­не­стрель­но­го ору­жия, хлоп­ча­тых и шёл­ко­вых тка­ней, сук­на, вор­со­вых и без­вор­со­вых (дум, су­мак) ков­ров, ук­ра­ше­ний, шор­ное ре­мес­ло и другие. Основные ре­мес­лен­ные це­нт­ры - Тар­ки, Ка­за­ни­ще, Эн­ди­рей и Ак­сай; в Засулак­ской Ку­мы­кии из­го­тов­ля­ли вой­лок и кош­мы.

Тра­диционная жен­ская оде­ж­да - ру­ба­ха, ша­ро­ва­ры (шал­бар) или ши­ро­кие шта­ны-юб­ка (иш­тан), пла­тье - рас­паш­ное (буз­ма, кап­тал, ар­сар) с кле­шё­ной юб­кой и от­кид­ны­ми ру­ка­ва­ми или за­кры­тое с раз­ре­зом (пол­ша) ли­бо встав­кой на гру­ди (ка­ба­лай, осе­тин­лер), с ме­тал­лич. поя­сом (ка­мал), меш­ко­об­раз­ная чух­та (чут­къу). До XIX века со­хра­ня­лись родственные объ­еди­не­ния (тай­па, ка­вум, джинс), де­ление на со­сло­вия шам­ха­лов (зва­ние шам­ха­ла пе­ре­хо­ди­ло не от от­ца к стар­ше­му сы­ну, а к стар­ше­му по воз­рас­ту из все­го ро­да), крым­шам­ха­лов (на­след­ник шам­ха­ла), бе­ков, ка­ра­чай-бе­ков (ка­ра­чи-бе­ков), чан­ков, дворян (са­ла-уз­де­ни, или ул­лу-уз­де­ни, дё­ге­рек-уз­де­ни, про­стые уз­де­ни), за­ви­си­мых кре­сть­ян (ча­гар-кул), воль­но­от­пу­щен­ных (азат), до­маш­них ра­бов (до 1868 годa). Су­ще­ст­во­ва­ли ата­лы­че­ст­во, ку­на­че­ст­во, со­сед­ская взаи­мо­по­мощь (булка, ор­так). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва тю­рк­ская с кав­каз­ски­ми эле­мен­та­ми: би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ный прин­цип со­чета­ет­ся с опи­сательными кон­ст­рук­ция­ми для пат­ри­ла­те­раль­ных род­ст­вен­ни­ков. Ге­не­ра­ци­он­ный скос ти­па «ома­ха» и скользящий счёт по­ко­ле­ний, ти­пич­ные для тю­рк­ских на­ро­дов, ут­ра­че­ны. Сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу.

Ис­лам рас­про­стра­нил­ся в Ку­мы­кии в VIII-XII веках. Со­хра­ня­ют­ся сле­ды куль­та вер­хов­но­го бо­га Тен­ги­ри, ве­ра в де­мо­нических су­ществ, кос­мо­го­нические и этио­ло­гические ле­ген­ды, сказ­ки (ёмакъ­лар) и другое.

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