КУМУЛЯТИВНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

КУМУЛЯТИВНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - одна из разновидностей мажоритарной избирательной системы относительного большинства.

При кумулятивной избирательной сиситеме из­би­ра­тель име­ет не один, а несколько го­ло­сов и мо­жет от­дать все го­ло­са од­но­му кан­ди­да­ту из спи­ска в из­би­рательном бюл­ле­те­не ли­бо рас­пре­де­лить их в лю­бой про­пор­ции ме­ж­ду раз­ны­ми кан­ди­да­та­ми. Ко­ли­че­ст­во го­ло­сов за­ви­сит от чис­ла мест в вы­бор­ном ор­га­не: мак­си­маль­но из­би­ра­тель мо­жет иметь столь­ко го­ло­сов, сколь­ко чле­нов пред­ста­вительного ор­га­на нуж­но из­брать. Эта сис­те­ма ис­поль­зу­ет­ся в мно­го­ман­дат­ных из­би­рательных ок­ру­гах , например при из­бра­нии му­ни­ци­паль­но­го пред­ста­вительного ор­га­на в не­боль­шом му­ни­ци­паль­ном об­ра­зо­ва­нии, ко­гда вся его тер­ри­то­рия яв­ля­ет­ся еди­ным из­би­рательным ок­ру­гом. Из­бран­ны­ми счи­та­ют­ся кан­ди­да­ты, по­лу­чив­шие боль­шин­ст­во го­ло­сов по срав­не­нию с дру­ги­ми. При­ме­ня­ет­ся ред­ко.

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