КУМУЛЯТИВНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
КУМУЛЯТИВНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - одна из разновидностей мажоритарной избирательной системы относительного большинства.
При кумулятивной избирательной сиситеме избиратель имеет не один, а несколько голосов и может отдать все голоса одному кандидату из списка в избирательном бюллетене либо распределить их в любой пропорции между разными кандидатами. Количество голосов зависит от числа мест в выборном органе: максимально избиратель может иметь столько голосов, сколько членов представительного органа нужно избрать. Эта система используется в многомандатных избирательных округах, например при избрании муниципального представительного органа в небольшом муниципальном образовании, когда вся его территория является единым избирательным округом. Избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по сравнению с другими. Применяется редко.