КУМРАНИСТИКА

КУМРАНИСТИКА - научная дисциплина, занимающаяся исследованием древних рукописей, найденных в местности Хирбет-Кумран, и близких им по содержанию и датировке рукописей, найденных в других районах Иудейской пустыни.

Ру­ко­пи­си в Хир­бет-Кум­ра­не бы­ли слу­чай­но об­на­ру­же­ны в од­ной из пе­щер пред­по­ло­жи­тель­но в 1947 году дву­мя пас­ту­ха­ми-ара­ба­ми, ко­то­рые от­не­сли их в город Виф­ле­ем тор­гов­цу древ­но­стя­ми Х. И. Ша­хи­ну. Тор­го­вец про­дал 3 свит­ка профессору Ие­ру­са­лим­ско­го университета Э. Су­ке­ни­ку и 4 свит­ка - ми­тро­по­ли­ту Ие­ру­са­лим­ско­му Си­ро-яко­вит­ской церк­ви Ие­шуа Са­муи­лу Афа­на­сию. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей по­ла­га­ют, что на­ход­ки в Иу­дей­ской пус­ты­не бы­ли сде­ла­ны рань­ше 1947 года, но лишь по­сле то­го как в 1947 году на най­ден­ные ру­ко­пи­си об­ра­ти­ли вни­ма­ние учё­ные Су­ке­ник, Дж. Тре­вер, У. Бра­ун­ли и другие, о на­ход­ках ста­ло из­вест­но ши­ро­кой об­ще­ст­вен­но­сти, и это сти­му­ли­ро­ва­ло даль­ней­шее ис­сле­до­ва­ние ре­гио­на.

В 1949 году в район пе­ще­ры, в ко­то­рой об­на­ру­же­ны ру­ко­пи­си, бы­ла на­прав­ле­на пер­вая ар­хео­ло­гическая эк­спе­ди­ция, а в 1951 году на­ча­лись рас­коп­ки под руководством ди­рек­тора французской Биб­лей­ской и ар­хео­ло­гической шко­лы (Эколь биб­лик) мо­на­ха- до­ми­ни­кан­ца Р. де Во и ди­рек­то­ра Департамента древ­но­стей Иор­да­нии Л. Хар­дин­га. Най­де­но по­се­ле­ние, в ко­то­ром, по мне­нию ар­хео­ло­гов, жи­ла об­щи­на, соз­дав­шая ру­ко­пи­си, ус­лов­но на­зы­вае­мая Кум­ран­ской. Об­на­ру­же­ны по­ме­ще­ния об­щей площадью 4500 квадратных метров, сре­ди них оп­ре­де­ля­ют­ся зал со­б­ра­ний или тра­пез­ная, скрип­то­рий (со­хра­ни­лись ос­тат­ки длин­ных сто­лов с уг­луб­ле­ния­ми для ри­ту­аль­но­го омо­ве­ния рук), ке­ра­мические мас­тер­ские, а так­же бас­сей­ны для ри­ту­аль­но­го омо­ве­ния. Дея­тель­ность Кум­ран­ской об­щи­ны да­ти­ру­ют II веком до нашей эры - I веком нашей эры. Об­раз жиз­ни об­щи­ны при­ня­то со­от­но­сить с другими ре­лигиозными на­прав­ле­ния­ми в иуда­из­ме эпо­хи Вто­ро­го хра­ма (конец VI века до нашей эры - 70 год нашей эры).

На начало XXI века в ре­зуль­та­те ря­да экс­пе­ди­ций в рай­оне Ва­ди-Кум­ран от­кры­то 11 пе­щер, в ко­то­рых в об­щей слож­но­сти об­на­ру­же­но около 900 свит­ков. Кум­ран­ские тек­сты мож­но раз­де­лить на 3 боль­шие груп­пы: биб­лей­ские тек­сты на ив­ри­те и ара­мей­ском языках, вхо­дя­щие в еврейский ка­нон Свя­щен­но­го Пи­са­ния , а так­же их пе­ре­во­ды на греческой и сирийский язы­ки (около 25% ма­ну­ск­рип­тов); не­биб­лей­ские еврейские тек­сты (апо­кри­фы), из­вест­ные из других ис­точ­ни­ков, та­кие как Кни­га Ено­ха, Юби­ле­ев кни­га (около 50% ма­ну­ск­рип­тов); со­чи­не­ния об­щи­ны - ус­та­вы, тол­ко­ва­ния биб­лей­ских книг, ли­тур­гические тек­сты (около 25% ма­ну­ск­рип­тов). В 1-й груп­пе тек­стов пред­став­ле­ны прак­ти­че­ски все биб­лей­ские кни­ги, в ча­ст­но­сти мно­же­ст­во спи­сков Пя­ти­кни­жия, осо­бен­но кни­ги Вто­ро­за­ко­ние, 21 ма­ну­ск­рипт Кни­ги про­ро­ка Исайи, 36 спи­сков Псал­ти­ри.

Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные тек­сты 3-й груп­пы: «Ус­тав об­щи­ны» (1QS) - текст, рег­ла­мен­ти­ро­вав­ший жизнь в об­щи­не; со­дер­жит за­пре­ты и ог­ра­ни­че­ния для её чле­нов; «Сви­ток вой­ны» (1QM) - свод за­ко­нов эс­ха­то­ло­гической свя­щен­ной вой­ны «сы­нов Све­та про­тив сы­нов Тьмы», в ко­то­ром опи­сы­ва­ют­ся пра­ви­ла уст­рой­ст­ва ста­на, по­строе­ния войск, раз­но­об­раз­ные во­енные при­спо­соб­ле­ния, а так­же обя­зан­но­сти чле­нов об­щи­ны различных воз­рас­тных ка­те­го­рий; «Мед­ный сви­ток» (3Q15) - сви­ток, сде­лан­ный из ме­ди, в ко­то­ром пе­ре­чис­ле­ны 64 кла­да зо­ло­тых и се­реб­ря­ных из­де­лий, мо­нет, со­су­дов и свит­ков. Этот текст спро­во­ци­ро­вал мно­го­численные экс­пе­ди­ции по по­ис­ку со­кро­вищ, ни од­на из ко­то­рых не увен­ча­лась ус­пе­хом. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что в тек­сте речь идёт о со­кро­ви­щах Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма, дру­гие счи­та­ют, что упо­мя­ну­тые в нём со­кро­ви­ща - ал­ле­го­рия; «Хра­мо­вый сви­ток» (11QT), в ко­то­ром рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся во­про­сы уст­рой­ст­ва Хра­ма, во­про­сы ри­ту­аль­ной чис­то­ты и не­чис­то­ты, празд­ни­ки; в тек­сте мно­го ци­тат из Пя­ти­кни­жия; «Бла­го­дар­ст­вен­ные гим­ны» (1QH). На­зва­ние да­но Э. Су­ке­ни­ком и свя­за­но с тем, что боль­ше по­ло­ви­ны гим­нов на­чи­на­ют­ся сло­ва­ми: «Я бла­го­да­рю (вос­хва­ляю) Те­бя, Гос­по­ди». По фор­ме, со­дер­жа­нию и фра­зео­ло­гии гим­ны по­хо­жи на псал­мы. Пред­по­ла­га­ет­ся, что их со­дер­жа­ние со­от­но­сит­ся с жиз­нью так называемого Пра­вед­но­го на­став­ни­ка (Учи­те­ля пра­вед­но­сти) - ве­ро­ят­но­го ли­де­ра об­щи­ны в пе­ри­од её ос­но­ва­ния. От­ме­ча­ют так­же ряд па­рал­ле­лей ме­ж­ду гим­на­ми и ком­мен­та­рия­ми к биб­лей­ским кни­гам, най­ден­ны­ми в Кум­ра­не; Ком­мен­та­рии к биб­лей­ским кни­гам (пе­ша­рим) про­ро­ков Исайи, Ав­ва­ку­ма, Ми­хея, Нау­ма, Осии, Со­фо­нии, Ма­ла­хии, а так­же к не­ко­то­рым псал­мам. Жанр «пе­ше­ра» - вы­бо­роч­ный ком­мен­та­рий на биб­лей­ские сти­хи, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ют­ся как про­ро­че­ст­во о со­бы­ти­ях, свя­зан­ных с ис­то­ри­ей об­щи­ны, - встре­ча­ет­ся лишь в кум­ран­ских тек­стах. Ком­мен­та­рии соз­да­ны в ино­ска­за­тель­ной фор­ме, что за­труд­ня­ет их де­шиф­ров­ку. Жанр «пе­ше­ра», по мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, обу­слов­лен обо­ст­рён­ны­ми эс­ха­то­ло­ги­че­ски­ми ожи­да­ния­ми (ве­рой в ско­рое на­сту­п­ле­ние «по­след­них вре­мён»), от­ли­чав­ши­ми об­щи­ну. Осо­бен­но в этой свя­зи вы­де­ля­ют ком­мен­та­рий на Кни­гу про­ро­ка Ав­ва­ку­ма. В нём об­щи­на пред­ста­ёт как со­об­ще­ст­во, о ко­то­ром ис­пол­ни­лось про­ро­че­ст­во; во гла­ве со­об­ще­ст­ва сто­ят лю­ди, спо­соб­ные это про­ро­че­ст­во ис­тол­ко­вать. В ком­мен­та­рии упо­ми­на­ют­ся Пра­вед­ный на­став­ник, Не­чес­ти­вый свя­щен­ник, ко­то­рый его пре­сле­ду­ет, а так­же «кит­тим» (в зна­че­нии «за­вое­ва­те­ли») - ве­ро­ят­но, рим­ля­не. Ком­мен­та­рии, таким образом, яв­ля­ют­ся важ­ней­ши­ми ис­точ­ни­ка­ми по ис­то­рии об­щи­ны.

Од­ним из са­мых слож­ных во­про­сов кумранистики яв­ля­ет­ся да­ти­ров­ка ру­ко­пи­сей. В этой про­бле­ме вы­де­ля­ют 3 со­став­ляю­щие: вре­мя соз­да­ния тек­стов; вре­мя соз­да­ния спи­сков, най­ден­ных в пе­ще­рах; вре­мя, ко­гда тек­сты бы­ли по­ме­ще­ны в пе­ще­ры. С наи­боль­шей до­лей ве­ро­ят­но­сти мож­но от­ве­тить лишь на тре­тий во­прос: ско­рее все­го, ру­ко­пи­си бы­ли по­ме­ще­ны в пе­ще­ры около 68 года нашей эры, ко­гда тер­ри­то­рия Хир­бет- Кум­ра­на бы­ла за­хва­че­на римскими вой­ска­ми. По пер­вым двум во­про­сам од­но­знач­но­го на­учного за­клю­че­ния не су­ще­ст­ву­ет. В ре­зуль­та­те про­ве­дён­но­го в 1950 году У. Ф. Либ­би ра­дио­уг­ле­род­но­го ана­ли­за ку­соч­ков льня­ных тка­ней, об­на­ру­жен­ных в пе­щерах, бы­ла пред­ло­же­на да­ти­ров­ка на­хо­док середины II века до нашей эры - середина III века нашей эры. Со­пос­та­вив дан­ный ре­зуль­тат с пред­по­ло­же­ни­ем о вре­ме­ни, ко­гда свит­ки бы­ли спря­та­ны в пе­ще­ры, мож­но ог­ра­ни­чить верх­нюю да­ту 68 годом нашей эры. То­гда да­ти­ров­ка соз­да­ния спи­сков, най­ден­ных в пе­ще­рах, ог­ра­ни­чит­ся пе­рио­дом II век до нашей эры - I век нашей эры, что сов­па­да­ет с да­ти­ров­кой по­се­ле­ния в Кум­ра­не.

Тек­сты да­ют воз­мож­ность ре­кон­ст­руи­ро­вать об­раз жиз­ни Кум­ран­ской об­щи­ны. Для неё бы­ли ха­рак­тер­ны дуа­ли­стич. пред­став­ле­ния. Кум­ра­ни­ты счи­та­ли се­бя «сы­на­ми Све­та», от­де­лён­ны­ми от ос­таль­ных иу­де­ев - «сы­нов Тьмы». В свя­зи с этим главным на­ка­за­ни­ем яв­ля­лось из­гна­ние из об­щи­ны. Часть уче­ния бы­ла тай­ной, по­это­му ри­ту­ал по­свя­ще­ния был слож­ным и мно­го­сту­пен­ча­тым. Тек­сты ука­зы­ва­ют на су­ще­ст­во­ва­ние в об­щи­не ве­ры в пре­до­пре­де­ле­ние. Ли­де­ром об­щи­ны был Пра­вед­ный на­став­ник, ве­ро­ят­но умер­ший на­силь­ст­вен­ной смер­тью, но кум­ра­ни­ты ве­ри­ли, что в по­след­ние вре­ме­на он вер­нёт­ся. Пра­вед­ный на­став­ник про­ти­во­пос­тав­лял се­бя Не­чес­ти­во­му свя­щен­ни­ку. В кумранистике вы­дви­га­лось мно­же­ст­во тео­рий о том, ка­кие ис­то­рические ли­ца мож­но со­от­не­сти с эти­ми об­раз­ами. В об­щи­не стро­го со­блю­да­лась ри­ту­аль­ная чис­то­та, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют за­ко­ны об­щи­ны и на­ли­чие бас­сей­нов для ри­ту­аль­ных омо­ве­ний. Ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­ва­ли жё­ст­кая ие­рар­хия и общ­ность иму­ще­ст­ва. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что в об­щи­ну при­ни­ма­лись толь­ко муж­чи­ны. Из тек­стов сле­ду­ет, что в Кум­ран­ской об­щи­не был свой ка­лен­дарь (сол­неч­ный, от­лич­ный от иеру­са­лим­ско­го, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жал лун­но-сол­неч­ный ка­лен­дарь): год со­сто­ял из 364 дней, то есть 52 не­дель. Празд­ни­ки все­гда вы­па­да­ли на фик­си­рованный день не­де­ли; не­ко­то­рые празд­ни­ки, не­из­вест­ные из других ис­точ­ни­ков, упо­ми­на­ют­ся лишь в тек­стах об­щи­ны. Воз­мож­но, раз­ни­ца в ка­лен­да­рях бы­ла од­ним из по­во­дов к ухо­ду об­щи­ны в пус­ты­ню. В Кум­ран­ских тек­стах уход в пус­ты­ню свя­зы­ва­ет­ся со зна­ме­ни­тым про­ро­че­ст­вом Исайи: «Глас во­пию­ще­го в пус­ты­не: при­го­товь­те путь Гос­по­ду, пря­мы­ми сде­лай­те в сте­пи сте­зи Бо­гу на­ше­му» (Ис. 40:3).

Ре­кон­ст­руи­руе­мый об­раз жиз­ни кум­ра­ни­тов во мно­гих ас­пек­тах сов­па­да­ет с опи­са­ния­ми об­щин ес­се­ев в тру­дах исто­ри­ков Ио­си­фа Фла­вия и Пли­ния Стар­ше­го . Это яв­ля­ет­ся гл. ар­гу­мен­том в поль­зу ги­по­те­зы о ес­сей­ском про­ис­хож­де­нии Кум­ран­ской об­щи­ны. В кумранистике по­ми­мо до­ми­ни­рую­щей точ­ки зре­ния о Кум­ран­ской об­щи­не как со­об­ще­ст­ве лю­дей, же­лав­ших жить по Бо­же­ст­вен­но­му за­ко­ну в чис­то­те, уда­лив­шись от ми­ра (это­го мне­ния при­дер­жи­ва­лись учё­ные Э. Су­кеник, Р. де Во, М. Бро­ши, Х. Эшель, Дж. Маг­несс), при­сут­ст­во­ва­ли и другие тео­рии: об­щи­ну иден­ти­фи­ци­ро­ва­ли с ка­раи­ма­ми (С. Цейт­лин), сад­ду­кея­ми (Р. Норт), зе­ло­та­ми (Г. Р. Драй­вер, С. Рот); по­се­ле­ние рас­це­ни­ва­ли как ук­ре­п­лён­ную кре­пость (Н. Голб), сельскохозяйственную ко­ло­нию (И. Хирш­фельд), ос­та­нов­ку на ка­ра­ван­ном пу­ти (А. Кра­ун, Л. Кан­сдейл), ме­сто про­из-ва па­пи­ру­сов (С. Ша­пи­ро), ме­сто гон­чар­но­го про­из-ва (И. Ма­ген, Ю. Пе­лег), вил­лу (П. Дон­сель-Вут); счи­та­ли так­же, что Кум­ран­ские свит­ки мог­ли являться спря­тан­ной в пе­ще­рах биб­лио­те­кой Иеру­са­лим­ского хра­ма.

Не­ко­то­рые учё­ные со­пос­тав­ля­ли об­раз жиз­ни Кум­ран­ской об­щи­ны с ран­не­хри­сти­ан­ски­ми об­щи­на­ми (И. Д. Аму­син, А. Вла­ди­ми­ров, Дж. Фиц­май­ер, К. Эванс), пред­по­ла­га­лось, что за об­ра­зом Пра­вед­но­го на­став­ни­ка сто­ит фи­гу­ра апостола Иа­ко­ва Пра­вед­но­го (Р. Эй­сен­ман). Ряд ис­сле­до­ва­те­лей ин­тер­пре­ти­ро­ва­ли Кум­ран­скую об­щи­ну как иу­де­ох­ри­сти­ан­скую. Од­на­ко да­ти­ров­ка свит­ков ука­зы­ва­ет на бо­лее ран­нее вре­мя в срав­не­нии с хри­сти­ан­ски­ми тек­ста­ми.

В хо­де тща­тель­но­го ис­сле­до­ва­ния все­го ре­гио­на Мё­рт­во­го моря мно­го­численные древ­ние ру­ко­пи­си бы­ли об­на­ру­же­ны и в других пе­ще­рах (Ва­ди-Му­раб­ба­ат, Хир­бет-Мирд, На­халь-Миш­мар и др.). Боль­шин­ст­во этих на­хо­док от­но­сят­ся к пе­рио­ду вос­ста­ния Бар-Кох­бы (1-я половина II века нашей эры), по­это­му многими ис­сле­до­ва­те­ля­ми они рас­смат­ри­ва­ют­ся как не яв­ляю­щие­ся пред­ме­том кумранистики. Сре­ди на­хо­док, свя­зан­ных с со­бы­тия­ми эпо­хи Иудей­ской вой­ны (66-74 годы нашей эры) , древ­ние свит­ки, в том числе апо­кри­фические те­кс­ты, бы­ли об­на­ру­же­ны при рас­коп­ках в кре­по­сти Ма­са­да, про­ве­дён­ных из­ра­иль­ским ар­хео­ло­гом И. Яди­ном в 1963-1965 годах. Один из най­ден­ных в Ма­са­де свит­ков иден­ти­фи­ци­ро­ван как «Пес­ни суб­бот­не­го все­сож­же­ния» (другие на­зва­ния - «Ус­тав бла­го­сло­ве­ний», «Ан­гель­ская ли­тур­гия»), спи­сок ко­то­рых об­на­ру­жен так­же в пе­ще­ре № 4 Кум­ра­на. На этом ос­но­ва­нии вы­дви­нут ряд пред­по­ло­же­ний о свя­зи меж­ду Ма­са­дой и Кум­ра­ном, например, что часть членов Кум­ран­ской об­щи­ны пос­ле раз­ру­ше­ния рим. вой­ска­ми по­се­ле­ния в Хир­бет-Кум­ра­не бе­жа­ла в Ма­са­ду.

Кумранистика вне­сла зна­чит. вклад в раз­ви­тие биб­леи­сти­ки и иу­даи­сти­ки. От­кры­тие свит­ков и пред­по­ла­гае­мо­го мес­та рас­селе­ния Кум­ран­ской об­щи­ны по­мог­ло по-но­во­му взгля­нуть на ис­то­рию иу­да­из­ма пе­рио­да Вто­ро­го хра­ма. Осо­бен­ное влия­ние от­кры­тие ока­за­ло на изу­че­ние ис­то­рии фор­ми­ро­ва­ния биб­лей­ско­го тек­ста. До об­на­ру­же­ния свит­ков наи­бо­лее ран­ние спи­ски Биб­лии от­но­си­лись к сред­ним ве­кам [един­ст­вен­ный из­вест­ный фраг­мент II-I веков до нашей эры - па­пи­рус Нэ­ша (со­стоя­щий из 4 фраг­мен­тов, най­ден­ных У. Нэ­шем в Егип­те в 1898 году) - со­дер­жал лишь мо­лит­ву Шма (ве­ро­ис­по­вед­ный текст из кни­ги Вто­ро­за­ко­ние) и 10 за­по­ве­дей]. Сре­ди об­на­ру­жен­ных в Кум­ра­не мно­го­численных ма­ну­ск­рип­тов биб­лей­ских тек­стов от­сут­ст­во­ва­ли лишь кни­ги Не­емии и Ес­фи­ри, что мо­жет сви­де­тель­ст­во­вать об их бо­лее позд­нем вклю­че­нии в биб­лей­ский ка­нон. Срав­не­ние най­ден­ных ма­ну­ск­рип­тов с ра­нее из­вест­ны­ми об­на­ру­жи­ва­ет це­лый ряд раз­ли­чий, ука­зы­ваю­щих на эво­лю­цию биб­лей­ско­го тек­ста и его ва­риа­тив­ность. Ре­кон­ст­руи­руе­мый об­раз жиз­ни кум­ра­ни­тов, ряд по­ло­же­ний их уче­ния по­мо­га­ют так­же в изу­че­нии эпо­хи ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва.

Для из­да­ния Кум­ран­ских свит­ков в 1955 году бы­ла соз­да­на се­рия «От­кры­тия в Иу­дей­ской пус­ты­не» («Discoveries in the Judaean Desert»), в ко­то­рую во­шли так­же те­кс­ты, об­на­ру­жен­ные в др. ме­стах Иудей­ской пу­сты­ни. К 2009 году опуб­ли­ко­ва­ны прак­ти­че­ски все ру­ко­пи­си (се­рия со­дер­жит 40 то­мов). Пер­вый ака­де­мический пе­ре­вод час­ти свит­ков на русский язык в 1971 году под­го­то­вил И. Д. Аму­син, на­пи­сав­ший так­же пер­вое на русском языке вве­де­ние в ис­то­рию Кум­ран­ской об­щи­ны и свит­ков Мёрт­во­го мо­ря.

В апреле 1965 года при Из­ра­иль­ском му­зее в Ие­ру­са­ли­ме был от­крыт па­виль­он «Храм Кни­ги», в ко­то­ром по­ме­ще­на часть экс­по­на­тов, об­на­ру­жен­ных при рас­коп­ках в Кум­ра­не, в том числе «сви­ток про­ро­ка Исайи» (в 1967 году под­лин­ник за­ме­нён ко­пи­ей) и другие тек­сты.

Ис­точники:

Discoveries in the Judaean Desert. Oxf., 1955-2009 годы. Vol. 1-40;

Тек­сты Кум­ра­на / Перевод, вве­де­ние и ком­ментарии И. Д. Аму­си­на. Москва, 1971 год. Выпуск 1;

Тек­сты Кум­ра­на / Вве­де­ние, перевод и ком­ментарии А. М. Га­зо­ва-Гинз­бер­га и других. Санкт-Петербург, 1996 год. Выпуск 2;

The Dead Sea scrolls study edition / Ed. G. F. Martí nez, E. J. C. Tig­chelaar. Leiden, 1999 год. Vol. 1-2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)