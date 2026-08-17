КУМБУЛТА

КУМБУЛТА - комплекс археологических памятников в западной части Задалесской котловины Дигорского ущелья, у ныне заброшенного села Кумбулта.

Вклю­ча­ет ряд мо­гиль­ни­ков с раз­но­вре­мен­ны­ми ма­те­риа­ла­ми (наи­бо­лее из­вест­ны на восточном мы­су - Верх­няя Рут­ха и на западном мы­су - Хор-Гон, он же Стыр-Цар­ци­ат), позд­нес­ред­не­ве­ко­вый жи­лой и обо­ро­ни­тель­ный ком­плекс Ба­хай­те (позд­нее ис­поль­зо­вал­ся как свя­ти­ли­ще), рас­по­ло­жен­ный вы­ше Верх­ней Рут­хи, и других. Из­вес­тен с 4-й четверти XIX века, зна­чительная часть па­мят­ни­ков раз­граб­ле­на, рас­коп­ки про­во­ди­лись В. И. Дол­бе­же­вым (1887-1890 годы), К. И. Оль­шев­ским, П. С. Ува­ро­вой в 1890-е годы, Е. И. Круп­но­вым (1937-1938, 1940 годы), Л. Г. Не­чае­вой (1974-1976 годы), А. П. Мо­шин­ским (1985-1988 годы).

Про­то­ко­бан­ская эпо­ха (2-е тысячелетие до нашей эры), в том числе ди­гор­ская куль­ту­ра , пред­став­ле­на круп­ны­ми (около 2-2,5× 2-2,5 метров), за­глуб­лён­ны­ми в ма­те­рик скле­па­ми (с ис­поль­зо­ва­ни­ем ка­мен­ных кон­ст­рук­ций, де­ревянных пе­ре­кры­тий) с кол­лек­тив­ны­ми по­гре­бе­ния­ми (тру­по­сож­же­ния на мес­те); сре­ди на­хо­док - од­но­руч­ные со­су­ды ба­ноч­ной фор­мы и горш­ки с врез­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том, а так­же свя­зан­ные с влия­ни­ем ка­та­комб­ной куль­ту­ры , кая­кент­ско-хо­ро­чо­ев­ской куль­ту­ры, бе­ден­ской куль­ту­ры; брон­зо­вые бу­лав­ки с на­вер­шия­ми - во­лю­то­об­раз­ны­ми, оваль­ны­ми, в ви­де пав­линь­е­го пе­ра и другими, кин­жа­лы че­реш­ко­вые и с не­вы­де­лен­ным че­реш­ком, пти­це­вид­ные бля­хи с ба­рань­и­ми го­лов­ка­ми; под­вес­ки в ви­де ба­рань­их го­ло­вок, фи­бу­ло­об­раз­ные, сурь­мя­ные различных ти­пов; брон­зо­вые и ка­мен­ные бу­ла­вы, то­по­ры; крем­нё­вые стре­лы с вы­ем­кой в ос­но­ва­нии; бу­сы из «глу­хо­го» стек­ла, в том числе бо­ро­дав­ча­тый би­сер, ка­мен­ные рас­пре­де­ли­те­ли для оже­ре­лий (с коль­це­вым ор­на­мен­том) и другие.

Ко­бан­ская куль­ту­ра пред­став­ле­на эта­лон­ны­ми ком­плек­са­ми ло­каль­но­го (ди­гор­ско­го) ва­ри­ан­та цен­траль­но­ко­бан­ской куль­ту­ры: тру­по­сож­же­ния на мес­те и скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния на бо­ку, в круп­ных ямах (около 4×4 метров), ка­мен­ных ящи­ках, бо­лее ран­них со­ору­же­ни­ях; брон­зо­вые брас­ле­ты (в том числе с зоо­морф­ны­ми го­лов­ка­ми), по­яс­ные пряж­ки (по­лу­оваль­ные, под­ко­во­об­раз­ные, под­пря­мо­уголь­ные, змее­вид­ные), грив­ны, фи­бу­лы, бу­лав­ки (в том числе с вес­ло­об­раз­ным, пя­ти­ши­шеч­ным, гвоз­де­вид­ным на­вер­ши­ем), кин­жа­лы, во­тив­ные кин­жаль­чи­ки, стре­лы (в том числе ти­пичные для скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры), зоо­морф­ная пла­сти­ка, на­вер­шия и другие; уни­каль­ная для ре­гио­на ру­ко­ять кин­жа­ла ка­бар­ди­но- пя­ти­гор­ско­го ти­па «ким­ме­рий­ско­го пе­рио­да»; пек­то­раль конца VIII - начала VII веков до нашей эры [её аналоги, по-ви­ди­мо­му, мар­ки­руют мар­шру­ты по­хо­дов ким­ме­рий­цев (из­вест­ны так­же на тер­ри­то­рии Кав­каз­ских Ми­нераль­ных Вод и Аб­ха­зии)]; ка­мен­ная фор­ма для от­лив­ки на­ко­неч­ни­ка ко­пья; позд­не­ко­бан­ский клад брон­зо­вых брас­ле­тов в гли­ня­ном со­су­де, на­кры­том по­яс­ной пряж­кой.

С раз­ру­шен­ны­ми по­гре­бе­ния­ми конца 1-го тысячелетия до нашей эры - начала 1-го тысячелетия нашей эры со­от­но­сят зо­ло­тые мо­не­ты - под­ра­жа­ния ста­те­рам Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го и другим. На­ход­ки IV-VIII веков, в том числе дву­пла­стин­ча­тые фи­бу­лы и на­клад­ки, по­кры­тые зо­ло­том, со встав­ка­ми, бро­ши с птичь­и­ми го­лов­ка­ми, Т-об­раз­ные шар­нир­ные фи­бу­лы, пряж­ки, под­вес­ки, стек­лян­ная ча­ша и другие, про­ис­хо­дят из раз­ру­шен­ных или пло­хо до­ку­мен­ти­ро­ван­ных по­гре­бе­ний. Для этих пе­рио­дов из­вест­но о на­ли­чии грун­то­вых ям, об­ло­жен­ных бу­лыж­ни­ком, с пе­ре­кры­ти­ем из плит и до­сок, ка­мен­ных ящи­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)