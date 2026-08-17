КУМБУЛТА
КУМБУЛТА - комплекс археологических памятников в западной части Задалесской котловины Дигорского ущелья, у ныне заброшенного села Кумбулта.
Включает ряд могильников с разновременными материалами (наиболее известны на восточном мысу - Верхняя Рутха и на западном мысу - Хор-Гон, он же Стыр-Царциат), позднесредневековый жилой и оборонительный комплекс Бахайте (позднее использовался как святилище), расположенный выше Верхней Рутхи, и других. Известен с 4-й четверти XIX века, значительная часть памятников разграблена, раскопки проводились В. И. Долбежевым (1887-1890 годы), К. И. Ольшевским, П. С. Уваровой в 1890-е годы, Е. И. Крупновым (1937-1938, 1940 годы), Л. Г. Нечаевой (1974-1976 годы), А. П. Мошинским (1985-1988 годы).
Протокобанская эпоха (2-е тысячелетие до нашей эры), в том числе дигорская культура, представлена крупными (около 2-2,5× 2-2,5 метров), заглублёнными в материк склепами (с использованием каменных конструкций, деревянных перекрытий) с коллективными погребениями (трупосожжения на месте); среди находок - одноручные сосуды баночной формы и горшки с врезным геометрическим орнаментом, а также связанные с влиянием катакомбной культуры, каякентско-хорочоевской культуры, беденской культуры; бронзовые булавки с навершиями - волютообразными, овальными, в виде павлиньего пера и другими, кинжалы черешковые и с невыделенным черешком, птицевидные бляхи с бараньими головками; подвески в виде бараньих головок, фибулообразные, сурьмяные различных типов; бронзовые и каменные булавы, топоры; кремнёвые стрелы с выемкой в основании; бусы из «глухого» стекла, в том числе бородавчатый бисер, каменные распределители для ожерелий (с кольцевым орнаментом) и другие.
Кобанская культура представлена эталонными комплексами локального (дигорского) варианта центральнокобанской культуры: трупосожжения на месте и скорченные трупоположения на боку, в крупных ямах (около 4×4 метров), каменных ящиках, более ранних сооружениях; бронзовые браслеты (в том числе с зооморфными головками), поясные пряжки (полуовальные, подковообразные, подпрямоугольные, змеевидные), гривны, фибулы, булавки (в том числе с веслообразным, пятишишечным, гвоздевидным навершием), кинжалы, вотивные кинжальчики, стрелы (в том числе типичные для скифской археологической культуры), зооморфная пластика, навершия и другие; уникальная для региона рукоять кинжала кабардино- пятигорского типа «киммерийского периода»; пектораль конца VIII - начала VII веков до нашей эры [её аналоги, по-видимому, маркируют маршруты походов киммерийцев (известны также на территории Кавказских Минеральных Вод и Абхазии)]; каменная форма для отливки наконечника копья; позднекобанский клад бронзовых браслетов в глиняном сосуде, накрытом поясной пряжкой.
С разрушенными погребениями конца 1-го тысячелетия до нашей эры - начала 1-го тысячелетия нашей эры соотносят золотые монеты - подражания статерам Александра Македонского и другим. Находки IV-VIII веков, в том числе двупластинчатые фибулы и накладки, покрытые золотом, со вставками, броши с птичьими головками, Т-образные шарнирные фибулы, пряжки, подвески, стеклянная чаша и другие, происходят из разрушенных или плохо документированных погребений. Для этих периодов известно о наличии грунтовых ям, обложенных булыжником, с перекрытием из плит и досок, каменных ящиков.