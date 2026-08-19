КУМБИ-САЛЕ
КУМБИ-САЛЕ - комплекс средневековых археологических памятников на юге Мавритании, в 113 километрах к северу от города Нара в Мали.
Принято отождествлять со столицей средневекового государства Гана, известного по арабским источникам с VIII века. Название Кумби впервые упомянуто в местной арабоязычной хронике «Тарих аль-фатташ» (середина XVII века).
Археологическое изучение в основном французских исследователей с 1913 года (О. Б. де Мезьер), основные раскопки в 1949-1951 годах (Р. Мони, П. Томаси), 1975-1976 годах, 1980-1981 годах (С. Бертье). Включает 2 городища на расстоянии около 10 километров с застройкой вдоль дороги между ними, могильники с каменными гробницами, отдельные курганы, в том числе местных правителей. На городище, соответствующем мусульманскому торговому городу, описанному арабским географом аль-Бакри в середине XI века (население 30 тысяч человек, 12 мечетей, многочисленные сады), выявлены центральная площадь с мечетью, неправильная сеть улиц, прямоугольные многокомнатные каменные (главным образом из блоков шифера) дома, в том числе не менее чем двухэтажные; в интерьерах лестницы, прямоугольные и треугольные ниши, алебастровая обкладка стен, куски раскрашенного камня (стихи из Корана, розетки, растительный орнамент). Среди находок - оружие, сельскохозяйственные и другие орудия, арабские стеклянные гирьки для взвешивания золотого песка, мелкие медные пластинки, импорт из Средиземноморья.
Выделяют до 6 слоёв, объединяемых в 4 периода (в том числе «А» - «догородской», до XI века), с радиоуглеродными датами от 590 до 1720 годов (в основном поздняя часть IX века - конец XIV или начало XV веков). Южнее находился пригород с глинобитными постройками. Второе городище отождествляют с Эль-Габой, резиденцией правителя Ганы (упоминается крепость, помещение, где происходил суд, и другие). В основе экономики - выращивание зерновых культур, садоводство, хлопководство, посредническая торговля золотом, солью, медью, рабами. В 1076 году главные центры Ганы, в том числе, наверное, и Кумби-Сале, захвачены альморавидским правителем Абу Бекром ибн Омаром. С Кумби-Сале отождествляют и опорную базу правителя народа сосо Сумаоро Канте, подчинившего своей власти в 1-й половине XIII века ряд соседних территорий. С XV века этот центр пришёл в упадок и поселение постепенно было заброшено.