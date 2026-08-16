КУМБХА МЕЛА

КУМБХА МЕЛА - индуистский праздник, отмечаемый раз в 12 лет при определённых астрономических условиях и связанный с мифом о пахтанье Молочного океана.

От­ме­ча­ет­ся па­лом­ни­че­ст­вом в мес­та свя­щен­ных омо­ве­ний, яв­ляет­ся са­мым круп­ным по чис­лен­но­сти лю­дей ре­лигиозным па­лом­ни­че­ст­вом в ми­ре (в Кумбха Мела, про­хо­див­шей в Ал­ла­ха­ба­де в январе 2007 года, уча­ст­во­ва­ло около 70 миллионов человек). Впер­вые за­сви­де­тель­ст­во­ван китайским па­лом­ни­ком Сю­ань Цза­ном в VII веке.

Смотри так­же в статье Ин­ду­изм.

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