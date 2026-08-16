В закладки
КУМБХА МЕЛА
КУМБХА МЕЛА - индуистский праздник, отмечаемый раз в 12 лет при определённых астрономических условиях и связанный с мифом о пахтанье Молочного океана.
Отмечается паломничеством в места священных омовений, является самым крупным по численности людей религиозным паломничеством в мире (в Кумбха Мела, проходившей в Аллахабаде в январе 2007 года, участвовало около 70 миллионов человек). Впервые засвидетельствован китайским паломником Сюань Цзаном в VII веке.
Смотри также в статье Индуизм.
272