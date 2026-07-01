КУМАСИ
КУМАСИ - город в центральной части Ганы, административный центр области Ашанти.
Население 1852,4 тысяч человек (2009 год; второй по числу жителей город страны после Аккры). Крупный транспортный узел. Железнодорожными линиями соединён с городами Секонди-Такоради и Аккра.
Основан в конце XVII века как резиденция ашантийского вождя (омана) Осея Туту; в XVII-XIX веках столица Ашанти конфедерации, крупный торговый центр. В 1874 году в ходе 6-й англо-ашантийской войны (смотри Англо-ашантийские войны) город был захвачен и сожжён британцами. С 1896 года в составе британского протектората, пришёл в упадок. Центр ашантийского восстания 1900 года. В 1902 году включён в британскую колонию Золотой Берег. С 1957 года в составе независимой Ганы.
В городе - Дворец Манхия (1925 год; построен на месте разрушенного Дворца Асантехене в 1874 году; в 1995 году создан музей), Форт-Кумаси (конец XIX века; бывшая резиденция правителя), церковь Святого Киприана (1913 год). Кумаси - крупный центр науки и образования Ганы.