КУМАСИ

КУМАСИ - го­род в центральной час­ти Га­ны , административный центр области Ашан­ти.

Население 1852,4 тысяч человек (2009 год; вто­рой по чис­лу жителей го­род стра­ны по­сле Ак­кры). Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожными ли­ния­ми со­еди­нён с го­ро­да­ми Се­кон­ди-Та­ко­ра­ди и Ак­кра.

Ос­но­ван в конце XVII века как ре­зи­ден­ция ашан­тий­ско­го во­ж­дя (ома­на) Осея Ту­ту; в XVII-XIX веках сто­ли­ца Ашан­ти кон­феде­ра­ции, круп­ный тор­го­вый центр. В 1874 году в хо­де 6-й анг­ло-ашан­тий­ской вой­ны (смотри Анг­ло-ашан­тий­ские вой­ны) го­род был за­хва­чен и со­жжён бри­тан­ца­ми. С 1896 года в со­ста­ве британского про­тек­то­ра­та, при­шёл в упа­док. Центр ашан­тий­ско­го вос­ста­ния 1900 года. В 1902 году вклю­чён в британскую ко­ло­нию Зо­ло­той Бе­рег. С 1957 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Га­ны.

В го­ро­де - Дво­рец Ман­хия (1925 год; по­стро­ен на мес­те раз­ру­шен­но­го Двор­ца Асан­те­хе­не в 1874 году; в 1995 году соз­дан му­зей), Форт-Ку­ма­си (конец XIX века; бывшая ре­зи­ден­ция пра­ви­те­ля), церковь Святого Ки­приа­на (1913 год). Кумаси - круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния Га­ны.

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