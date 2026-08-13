КУМАРАДЖИВА

КУМАРАДЖИВА - буддийский учёный монах, один из переводчиков буддийской литературы на китайский язык.

Про­ис­хо­дил из Центральной Азии; сын местной княжны и ин­дийца. В дет­ст­ве вме­сте с ма­терью, став­шей буд­дий­ской мо­на­хи­ней, от­пра­вил­ся в Каш­мир, где обу­чал­ся в буд­дий­ских мо­на­сты­рях; в ча­ст­но­сти, изу­чал аб­хи­дхар­му (ана­лиз ре­аль­но­сти в тер­ми­нах дхарм ), по воз­вра­ще­нии в Центральную Азию (ны­не Синь­цзян, Ки­тай) изу­чал трак­таты ма­хая­ны и мад­хь­я­ма­ку . Про­ве­дя 17 лет в пле­ну у од­но­го из китайских вое­началь­ни­ков и хо­ро­шо ос­во­ив китайский язык, Кумараджива с 401 года стал буд­дий­ским мис­сио­не­ром в Ки­тае: ос­но­вал шко­лу Сань­лунь-цзун («шко­ла трёх трак­та­тов»), ана­лог индийской мад­хь­я­ма­ки, пе­ре­вёл на китайский язык несколько де­сят­ков буд­дий­ских тек­стов, во­шед­ших в китайский ка­нон Ти­пи­та­ки. Осо­бую роль сыг­ра­ли его пе­ре­во­ды Прадж­ня­па­ра­ми­ты сутр, Ло­то­со­вой сут­ры (до сих пор яв­ля­ет­ся важ­ным тек­стом в не­сколь­ких буд­дий­ских шко­лах Ки­тая, Ко­реи и Япо­нии), цикл сутр буд­ды Ами­таб­хи, со­чи­не­ний На­гард­жу­ны и Арь­я­де­вы. Кумараджива от­вер­гал ав­то­ри­тет аб­хид­хар­мы, сут­ры тол­ко­вал в со­от­вет­ст­вии с уче­ни­ем мад­хь­я­ма­ки о двух ис­ти­нах.