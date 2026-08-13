КУМАРАДЖИВА
КУМАРАДЖИВА - буддийский учёный монах, один из переводчиков буддийской литературы на китайский язык.
Происходил из Центральной Азии; сын местной княжны и индийца. В детстве вместе с матерью, ставшей буддийской монахиней, отправился в Кашмир, где обучался в буддийских монастырях; в частности, изучал абхидхарму (анализ реальности в терминах дхарм), по возвращении в Центральную Азию (ныне Синьцзян, Китай) изучал трактаты махаяны и мадхьямаку. Проведя 17 лет в плену у одного из китайских военачальников и хорошо освоив китайский язык, Кумараджива с 401 года стал буддийским миссионером в Китае: основал школу Саньлунь-цзун («школа трёх трактатов»), аналог индийской мадхьямаки, перевёл на китайский язык несколько десятков буддийских текстов, вошедших в китайский канон Типитаки. Особую роль сыграли его переводы Праджняпарамиты сутр, Лотосовой сутры (до сих пор является важным текстом в нескольких буддийских школах Китая, Кореи и Японии), цикл сутр будды Амитабхи, сочинений Нагарджуны и Арьядевы. Кумараджива отвергал авторитет абхидхармы, сутры толковал в соответствии с учением мадхьямаки о двух истинах.