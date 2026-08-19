ДЖИВА
ДЖИВА (санскрит jīva - живое) - в индийской религиозно-философской традиции живое существо, душа.
В отличие от Атмана, выступающего субъективным аспектом Мирового сознания - Брахмана, Джива - это прежде всего отд. индивидуальная душа. В джайнизме понятие Джива охватывает одушевлённые существа трёх категорий: 1) совершенные освобождённые души (сиддха); 2) души, связанные сансарой (баддха), - от растений, наделённых осязанием, до людей, демонов и богов; 3) жители ада (наракия). Все дживы по своей природе вечны и всеведущи, но из-за притока материи (карма) они оказываются привязанными к сансаре. Среди ортодоксальных направлений представления о дживах разрабатывались прежде всего в школах веданты. В адвайта-веданте джива, по своей сути тождественная Атману, в силу невежества приписывает себе временные телесные и психические характеристики, поэтому её индивидуальность иллюзорна. В вишишта-адвайте джива есть сохраняющая свою индивидуальность часть и одновременно атрибут высшего Брахмана.