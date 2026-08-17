КУМАНИНЫ
КУМАНИНЫ - российский купеческий род, благотворители, общественные деятели.
Первоначально торговали в Переславле-Залесском, в 1789 году братья А. А., И. А. и В. А. Куманины перебрались в Москву, первые двое стали основателями двух ветвей рода.
Родоначальник старшей и наиболее известной ветви рода - Алексей Алексеевич [1752 год - 20 сентября 1818 года], первостатейный купец, коммерции советник; занимался доставкой товаров в Архангельск, Радзивиллов, Санкт-Петербург и на «азиатские таможни», также имел торговлю в Москве. Бургомистр Московского магистрата (1792-1795 годы), городской голова Москвы (1811-1813 годы), «за усердную службу» в этой должности награждён орденом Святого Владимира 4-й степени и с сыновьями возведён в потомственное дворянство (1812 год). Его сыновья - первостатейные купцы: Константин Алексеевич [1786 год - 16 июня 1852 года], городской голова Москвы (1824 -1828 годы), член Московского отделения Коммерческого совета, в 1844-1872 годах пожертвовал свыше 15 тысяч рублей Московской практической академии коммерческих наук; Александр Алексеевич [1791 год - 10 августа 1863 года]; Валентин Алексеевич [24 апреля 1793 года - 26 ноября 1863 года], городской голова Москвы (1837-1840 годы), председатель Комитета для построения в Москве биржи (1837-1839 годы), 1-й председатель Московского биржевого комитета (1839 год), непременный попечитель и благотворитель Мещанских училищ в Москве (с 1845 года), в 1865-1868 годах пожертвовал Московскому купеческому обществу 103,2 тысяч рубей (главным образом на раздачу пособий бедным накануне праздников Рождества Христова и Пасхи). Братья торговали импортными товарами, в 1830-х годах владели полотняной фабрикой в Переславле-Залесском, фабрикой по производству писчей бумаги в селе Троицкое Переславского уезда Владимирской губернии, салотопенным заводом в Москве. Жена В. А. Куманина, Татьяна Александровна [21 марта 1798 года - 26 ноября 1865 года], из семьи видных купцов-шёлкоторговцев Москвиных, почетная попечительница Мещанских училищ (1850-е годы - 1865 год), после смерти мужа пожертвовала Московскому купеческому обществу 66 тысяч рублей. Дочь К. А. Куманина, Наталья Константиновна [10 сентября 1809 года - 2 сентября 1834 года], была замужем за Кириллом Афанасьевичем Кукиным [около 1808 года - 28 сентября 1883 года], московским купцом 1-й гильдии, городским головой Москвы в 1852-1854 годах. Внук К. А. Куманина - Фёдор Александрович [25 января 1855 года - 24 апреля 1896 года], театральный критик, издатель и драматург-переводчик.
Родоначальник младшей ветви рода - Иван Алексеевич [1 декабря 1762 года - 3 марта 1819 года], московский купец 2-й, затем 1-й гильдии. Из его детей наиболее известен его приёмный сын, взятый им из Московского воспитательного дома, - Пётр Иванович [23 июня 1793 года - 26 мая 1865 года], потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, первоначально московский купец 3-й гильдии. В 1840 году причислен к фридрихсгамскому (Выборгской губернии) купечеству, в 1850-1860-х годах был одновременно фридрихсгамским первостатейным, временным царскосельским 1-й гильдии и московским 1-й гильдии купцом; в 1852 году избран городским головой Москвы, но не был утверждён в должности императором Николаем I; один из крупнейших московских благотворителей, непременный попечитель Мещанских училищ, завещал Московскому купеческому обществу 470 тысяч рублей на благотворительные цели, в том числе 270 тысяч рублей на устройство богадельни на 125 человек для купцов и мещан (богадельня - Куманинский корпус - открыта в 1868 году на территории Мещанских училищ), 100 тысяч рублей на ежегодные пособия бедным невестам (выдавались с 1869 года), 50 тысяч рублей на поддержание православных церквей в Западном крае Российской империи (выделялись ежегодные пособия на нужды православных храмов, русских школ, церковных братств). Невестка П. И. Куманина - Александра Васильевна (урождённая Усачёва) [1828 год, по другим данным, 1834 год - 23 августа 1893 года], завещала 338 тысяч рублей Московскому купеческому обществу, Московскому городскому общественному управлению, учебным заведениям и другим, в том числе 100 тысяч рублей на стипендии в Николаевском доме призрения вдов и сирот купеческого сословия (выдавались с 1898 года), по 50 тысяч рублей на стипендии в Мещанских училищах (с 1894 года), на пособия бедным к праздникам Рождества Христова и Пасхи (выдавались с 1898 года) и на призрение престарелых. Внук И. А. Куманина - Николай Гордианович [21 февраля 1827 года - 5 марта 1890 года], купец 1-й, с конца 1870-х года 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин. Торговал чаем, выборный Московского купеческого обществава (1866-1869 годы), пожертвовал ему в 1868 году дом с участком для устройства богадельни на 140 человек и 100 тысяч рублей на её содержание (Петро-Николаевская богадельня имени Петра и Николая Куманиных), участвовал в деятельности ряда благотворительных заведений Москвы, член совета Московской глазной больницы (1874-1890 годы), староста московского Сиротского суда (1874-1875 годы).