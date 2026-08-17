КУМАНИНЫ

КУМАНИНЫ - российский купеческий род, благотворители, общественные деятели.

Пер­во­на­чаль­но тор­го­ва­ли в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском, в 1789 году бра­тья А. А., И. А. и В. А. Ку­ма­ни­ны пе­ре­бра­лись в Мо­ск­ву, пер­вые двое ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми двух вет­вей ро­да.

Ро­до­на­чаль­ник стар­шей и наи­бо­лее из­вест­ной вет­ви ро­да - Алек­сей Алек­сее­вич [1752 год - 20 сентября 1818 года], пер­во­ста­тей­ный ку­пец, ком­мер­ции со­вет­ник; за­ни­мал­ся дос­тав­кой то­ва­ров в Ар­хан­гельск, Рад­зи­вил­лов, Санкт-Пе­тер­бург и на «ази­ат­ские та­мож­ни», так­же имел тор­гов­лю в Мо­ск­ве. Бур­го­мистр Московского ма­ги­ст­ра­та (1792-1795 годы), городской го­ло­ва Мо­ск­вы (1811-1813 годы), «за усерд­ную служ­бу» в этой долж­но­сти на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни и с сы­новь­ями воз­ве­дён в по­томственное дво­рян­ст­во (1812 год). Его сы­но­вья - пер­во­ста­тей­ные куп­цы: Кон­стан­тин Алек­сее­вич [1786 год - 16 июня 1852 года], городской го­ло­ва Мо­ск­вы (1824 -1828 годы), член Московского от­де­ле­ния Ком­мерческого со­ве­та, в 1844-1872 годах по­жерт­во­вал свыше 15 тысяч рублей Московской прак­тической ака­де­мии ком­мерческих на­ук; Алек­сандр Алек­сее­вич [1791 год - 10 августа 1863 года]; Ва­лен­тин Алек­сее­вич [24 апреля 1793 года - 26 ноября 1863 года], городской го­ло­ва Мо­ск­вы (1837-1840 годы), председатель Комитета для по­строе­ния в Мо­ск­ве бир­жи (1837-1839 годы), 1-й председатель Московского бир­же­во­го комитета (1839 год), не­пре­мен­ный по­пе­чи­тель и бла­го­тво­ри­тель Ме­щан­ских учи­лищ в Мо­ск­ве (с 1845 года), в 1865-1868 годах по­жерт­во­вал Московскому ку­печескому обществу 103,2 тысяч рубей (главным образом на раз­да­чу по­со­бий бед­ным на­ка­ну­не празд­ни­ков Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва и Пас­хи). Бра­тья тор­го­ва­ли им­порт­ны­ми то­ва­ра­ми, в 1830-х годах вла­де­ли по­лот­ня­ной фаб­ри­кой в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском, фаб­ри­кой по про­изводству пис­чей бу­ма­ги в селе Тро­иц­кое Пе­ре­слав­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии, са­ло­то­пен­ным за­во­дом в Мо­ск­ве. Же­на В. А. Ку­ма­ни­на, Тать­я­на Алек­сан­д­ров­на [21 марта 1798 года - 26 ноября 1865 года], из се­мьи вид­ных куп­цов-шёл­ко­тор­гов­цев Мо­ск­ви­ных, почетная по­пе­чи­тель­ни­ца Ме­щан­ских учи­лищ (1850-е годы - 1865 год), по­сле смер­ти му­жа по­жерт­во­ва­ла Московскому ку­печескому обществу 66 тысяч рублей. Дочь К. А. Ку­ма­ни­на, На­та­лья Кон­стан­ти­нов­на [10 сентября 1809 года - 2 сентября 1834 года], бы­ла за­му­жем за Ки­рил­лом Афа­нась­е­ви­чем Ку­ки­ным [около 1808 года - 28 сентября 1883 года], московским куп­цом 1-й гиль­дии, городским го­ло­вой Мо­ск­вы в 1852-1854 годах. Внук К. А. Ку­ма­ни­на - Фё­дор Алек­сан­д­ро­вич [25 января 1855 года - 24 апреля 1896 года], те­ат­раль­ный кри­тик, из­да­тель и дра­ма­тург-пе­ре­во­дчик.

Ро­до­на­чаль­ник млад­шей вет­ви ро­да - Иван Алек­сее­вич [1 декабря 1762 года - 3 марта 1819 года], московский ку­пец 2-й, за­тем 1-й гиль­дии. Из его де­тей наи­бо­лее из­вес­тен его при­ём­ный сын, взя­тый им из Московского вос­пи­тательного до­ма, - Пётр Ива­но­вич [23 июня 1793 года - 26 мая 1865 года], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник, пер­во­на­чаль­но московский ку­пец 3-й гиль­дии. В 1840 году при­чис­лен к фрид­рихс­гам­ско­му (Вы­борг­ской губернии) ку­пе­че­ст­ву, в 1850-1860-х годах был од­но­вре­мен­но фрид­рихс­гам­ским пер­во­ста­тей­ным, временным цар­ско­сель­ским 1-й гиль­дии и москов­ским 1-й гиль­дии куп­цом; в 1852 году из­бран городским го­ло­вой Мо­ск­вы, но не был ут­вер­ждён в долж­но­сти императором Ни­ко­ла­ем I ; один из круп­ней­ших московских бла­го­тво­ри­те­лей, не­пре­мен­ный по­пе­чи­тель Ме­щан­ских учи­лищ, за­ве­щал Московскому ку­печескому обществу 470 тысяч рублей на бла­го­тво­рительные це­ли, в том числе 270 тысяч рублей на уст­рой­ст­во бо­га­дель­ни на 125 человек для куп­цов и ме­щан (бо­га­дель­ня - Ку­ма­нин­ский кор­пус - от­кры­та в 1868 году на тер­ри­то­рии Ме­щан­ских учи­лищ), 100 тысяч рублей на еже­год­ные по­со­бия бед­ным не­вес­там (вы­да­ва­лись с 1869 года), 50 тысяч рублей на под­дер­жа­ние пра­во­слав­ных церк­вей в Западном крае Российской им­пе­рии (вы­де­ля­лись еже­год­ные по­со­бия на ну­ж­ды пра­во­слав­ных хра­мов, русских школ, цер­ков­ных братств). Не­вест­ка П. И. Ку­ма­ни­на - Алек­сан­д­ра Ва­силь­ев­на (уро­ж­дён­ная Уса­чё­ва) [1828 год, по другим дан­ным, 1834 год - 23 августа 1893 года], за­ве­ща­ла 338 тысяч рублей Московскому ку­печескому обществу, Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию, учеб­ным за­ве­де­ни­ям и другим, в том числе 100 тысяч рублей на сти­пен­дии в Ни­ко­ла­ев­ском до­ме при­зре­ния вдов и си­рот ку­печеского сосло­вия (вы­да­ва­лись с 1898 года), по 50 тысяч рублей на сти­пен­дии в Ме­щан­ских учи­ли­щах (с 1894 года), на по­со­бия бед­ным к празд­ни­кам Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва и Пас­хи (вы­да­ва­лись с 1898 года) и на при­зре­ние пре­ста­ре­лых. Внук И. А. Ку­ма­ни­на - Ни­ко­лай Гор­диа­но­вич [21 февраля 1827 года - 5 марта 1890 года], ку­пец 1-й, с конца 1870-х года 2-й гиль­дии, по­томственный почетный гра­ж­да­нин. Тор­го­вал ча­ем, вы­бор­ный Московского ку­печеского обществава (1866-1869 годы), по­жерт­во­вал ему в 1868 году дом с уча­ст­ком для уст­рой­ст­ва бо­га­дель­ни на 140 человек и 100 тысяч рублей на её со­дер­жа­ние (Пет­ро-Ни­ко­ла­ев­ская бо­га­дель­ня име­ни Пет­ра и Ни­ко­лая Ку­ма­ни­ных), уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ря­да бла­го­тво­рительных за­ве­де­ний Мо­ск­вы, член со­ве­та Московской глаз­ной боль­ни­цы (1874-1890 годы), ста­рос­та московского Си­рот­ско­го су­да (1874-1875 годы).

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