КУМАНИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Предприниматель и общественный деятель.

Родился в 1785 году в одной из старейших купеческих семей. Основателем московской ветви этого рода был дед Константина - Алексей Куманин. Сын последнего, Алексей Алексеевич, также был известным купцом, коммерции советником, кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени (в то время это давало дворянский титул). У Константина Алексеевича было два брата - Александр и Валентин. Он был женат на дочери купца 1-й гильдии Наталье Федосеевне Бородиной, в браке с которой вырастил троих детей (Алексей, Александр и Наталья).

С 1825-го по 1828 год Константин Алексеевич был Московским городским головой. Именно при нем городская усадьба князей Гагариных была перестроена в Ново-Екатерининскую бесплатную больницу, а также была создана ремесленная школа для незаконнорожденных детей и детей бедняков при Воспитательном доме.

В 1826 году в Москве проходили торжественные мероприятия, приуроченные к коронации Николая I. В организации празднеств активнейшее участие принимала Дума и московское купечество.

Константин Алексеевич занимался и благотворительностью. В частности, пожертвовал 15 тысяч рублей Московской практической академии коммерческих наук. В 1832–1836 годах совместно с братьями и соседом, купцом А.А. Долговым, К.А. Куманин оплачивал работы по перестройке приходской церкви во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на ул. Б. Ордынке (д. 22), сильно пострадавшей в 1812 году.

В 1828 году возникла идея учреждения московской биржи. С этой инициативой Константин Алексеевич выступил наряду с другими представителями московского купечества, обратившись к генерал-губернатору князю Д.В. Голицыну. Для строительства на углу Ильинки выкупили участок, а само здание биржи было построено в 1836-1839 годах архитектором М.Д. Быковским, что обошлось приблизительно в полмиллиона рублей.

Константин Алексеевич Куманин скончался в 1852 году. Похоронен в подклете Троицкого собора Свято-Данилова монастыря в Москве.