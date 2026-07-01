КУМАНДИНЦЫ
КУМАНДИНЦЫ - народ в составе группы алтайцев.
Самоназвания - куманды-кижи, куванды-кижи, тадар-кижи, тадарлар. Живут в основном в северо-восточных отрогах Алтая (по верхнему и среднему течению реки Бия) - на востоке Алтайского края (Бийский, Красногорский, Солтонский, Тогульский, Кытмановский районы), на севере Республики Алтай (Майминский и Турочакский районы) и на юге Кемеровской области (Таштагольский район). Численность 3,1 тысячи человек (2002 год, перепись). Свыше половины кумандинцев живут в городах (Горно-Алтайск, Таштагол, Бийск). Говорят в основном по-русски, свыше 1 тысячи кумандинцев (преимущественно старшего и среднего поколений) сохраняют кумандинский язык; распространён также литературный алтайский язык. Верующие - православные.
В XVII веке насчитывали около 350 человек. До присоединения к России (1756 год) платили дань телеутам и джунгарам. По Уставу об управлении инородцев 1822 годa включены в состав «оседлых», входили в Бийский уезд Томской губернии. В 1-й трети XIX века обращены в православие. По переписи 1926 года, насчитывали 6,3 тысячи человек. В последующих переписях не учитывались. Включены в списки коренных малочисленных народов РФ и Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В 1992 году в Бийске возникло Общество возрождения кумандинского народа Алтая, преобразованное в 1998 году в Ассоциацию возрождения кумандинского народа. Существует пять национальнокультурных общественных организаций кумандинцев.
Выделяются верхние кумандинцы (орё куманды) - в горно-таёжной зоне бассейна верхней Бии и нижние (алтына куманды) - в лесостепной зоне средней Бии. Основные традиционные занятия - подсечно-огневое ручное земледелие (более развито у нижних кумандинцев), коневодство, собирательство, в том числе сбор кедрового ореха; зимой - охота (в том числе загонная охота на копытных); держали небольшое количество крупного и мелкого рогатого скота. С середины XIX века под влиянием русских крестьян распространяется пашенное земледелие, молочное животноводство, пасечное пчеловодство.
Традиционное жилище - полуземлянка с каркасными бревенчатыми стенами (чер уг); в степи и лесостепи были распространены полуземлянки с плетнёвыми стенами (кыспа уг), наземные каркасные постройки со стенами из 2 слоёв плетня с забутовкой из глины (урген уг), саманные дома с цилиндрическим сводом (уг самананг иштен). С XIX века строили срубные избы, ориентированные с запада на восток, с входом в южной стене. Традиционная мужская одежда - штаны, туникообразные рубаха (кюнек) и халат (кендрек) из белого холста, войлочный кафтан (саранда); распашная одежда запападносибирского типа (туникообразная с боковыми клиньями). Женская плечевая одежда шилась с боковыми клиньями: рубаха (кюнек) и белый холщовый девичий халат (кендрек) - с плечевыми швами, халат (чекпен) из красного сукна - со вставными поликами, праздничный шёлковый или сатиновый халат (ньанмек, коспек) - туникообразного покроя с надставными полами. Распашная мужская и женская одежда запахивалась в основном слева направо. И мужчины и женщины носили шерстяные тканые узорные пояса (у мужчин длиной до 3 метров, шириной до 10 сантиметров). Женская одежда вышивалась бисером. Девушки заплетали нечётное число (от 3 до 9) кос, украшенных бахромой с бисером и раковинами каури; женщины - 2 косы.
Сохраняется память о делении на патрилинейные роды (сеок): куманды (кубанды), со (солу), чабат (шабат), оре-куманды и алтына-куманды, тастар, тоон, караба, табыска, чедыбер, тонгул, челей, калар. Система терминов родства близка к алтайской: родственные и свойственные категории различаются по относительному возрасту; бифуркативно-линейность в первом восходящем и первом нисходящем поколениях сочетается со скользящим счётом поколений и генерационным скосом типа «омаха»; сиблинги делятся по относительному возрасту и по полу; распространены парные термины.
Традиция верования - вера в небесных, земных и подземных духов, делившихся на чистых (арыг тёс) и нечистых (кара тёс). К чистым небесным духам относились духи - покровители рода (тёс, или пайана); верховным божеством считался Бай-Ульгень. Земные чистые духи - хозяева гор (каждый сеок имел свою священную гору - покровительницу рода), вод, хозяйка огня, покровители охоты (напр., внук Ульгеня Шалыг). Семейные покровительницы (куртыйак, орёкеннер) изображались в виде тряпичных кукол. Нечистые духи обитали в основном в подземном мире, их главой был Эрлик (по некоторым данным, брат Ульгеня) - олицетворение зла. Духам приносили в жертву коней, овец и других животных. Существовали различные типы погребений, в том числе воздушные на помосте. Атрибутами шаманов (кам) были особые халат и шапка, круглый бубен тюр (трёх типов: тезим - с рукоятью в виде антропоморфной фигурки и каным - в виде фигурки с двумя головами - челканского типа; марс - с неантропоморфной рукоятью и разрисованной внешней стороной - шорского типа) с колотушкой. С шаманством был связан эротический обряд Коча-Кан, направленный на обеспечение плодородия. Кроме шаманов, существовали и другие ритуальные специалисты.