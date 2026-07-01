КУМАНА

КУМАНА - город на северо-востоке Венесуэлы, столица и крупнейший город штата Сукре.

Население 326,1 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го моря, у южного вхо­да в бух­ту Карь­я­ко; че­рез го­род про­те­ка­ет река Ман­са­на­рес. Морской порт (в со­ста­ве ком­плек­са - гру­зо­вой тер­ми­нал Сук­ре и ры­бо­лов­ный порт). Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Ка­ра­ка­сом и круп­ны­ми промышленными цен­тра­ми Сью­дад-Бо­ли­вар и Сью­дад-Гуая­на. Ме­ж­ду­народный аэро­порт имени Ан­то­нио Хо­се де Сук­ре (1979 год).

Од­но из пер­вых испанских по­се­ле­ний в Южной Аме­ри­ке; ос­но­ва­но в 1521 году испанским кон­ки­ста­до­ром Г. де Окам­по под названием Ну­эва-То­ле­до (Nueva Toledo) пред­по­ло­жи­тель­но на мес­те за­ло­жен­но­го в 1515 году фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря . Раз­ру­ше­но ин­дей­ца­ми, в 1523 году от­строе­но за­но­во как Ну­эва-Кор­до­ва (Nueva Córdoba). Впо­след­ст­вии ещё несколько раз под­вер­га­лось на­па­де­ни­ям ин­дей­цев. Современное название с 1569 года, ста­тус го­ро­да с 1591 года. В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке с 1810 года один из цен­тров ос­во­бо­дительного дви­же­ния. С 1830 года в со­ста­ве не­за­виси­мой Ве­не­су­элы. С 1909 года административный центр шта­та Сук­ре. Силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ний 1766, 1797, 1929 годов.

Со­хра­ни­лись: кре­по­сти Сан-Ан­то­нио- де-ла-Эми­нен­сия, Сан­та-Ма­риа-де-ла-Ка­бе­са (обе XVII века), церковь Сан­та-Инес (XIX век), ка­фед­раль­ный со­бор на Пла­са-Бо­ли­вар. Университетт Орь­ен­те (1958 год, в его струк­ту­ре - Океа­но­гра­фический институт, 1961 год; в 2008 при университете от­крыт Ис­сле­до­ва­тель­ский институт био­ме­ди­ци­ны и при­клад­ных на­ук). Му­зеи: Ан­то­нио Хо­се де Сук­ре, современного ис­кус­ст­ва.

Близ Куманы рас­по­ло­жен национальный парк Мо­чи­ма, по­пу­ляр­ный объ­ект ту­риз­ма.

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