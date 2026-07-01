КУМАНА
КУМАНА - город на северо-востоке Венесуэлы, столица и крупнейший город штата Сукре.
Население 326,1 тысяч человек (2009 год). Расположен на побережье Карибского моря, у южного входа в бухту Карьяко; через город протекает река Мансанарес. Морской порт (в составе комплекса - грузовой терминал Сукре и рыболовный порт). Автодорогами связан с Каракасом и крупными промышленными центрами Сьюдад-Боливар и Сьюдад-Гуаяна. Международный аэропорт имени Антонио Хосе де Сукре (1979 год).
Одно из первых испанских поселений в Южной Америке; основано в 1521 году испанским конкистадором Г. де Окампо под названием Нуэва-Толедо (Nueva Toledo) предположительно на месте заложенного в 1515 году францисканского монастыря. Разрушено индейцами, в 1523 году отстроено заново как Нуэва-Кордова (Nueva Córdoba). Впоследствии ещё несколько раз подвергалось нападениям индейцев. Современное название с 1569 года, статус города с 1591 года. В период Войны за независимость в Латинской Америке с 1810 года один из центров освободительного движения. С 1830 года в составе независимой Венесуэлы. С 1909 года административный центр штата Сукре. Сильно пострадал от землетрясений 1766, 1797, 1929 годов.
Сохранились: крепости Сан-Антонио- де-ла-Эминенсия, Санта-Мариа-де-ла-Кабеса (обе XVII века), церковь Санта-Инес (XIX век), кафедральный собор на Пласа-Боливар. Университетт Орьенте (1958 год, в его структуре - Океанографический институт, 1961 год; в 2008 при университете открыт Исследовательский институт биомедицины и прикладных наук). Музеи: Антонио Хосе де Сукре, современного искусства.
Близ Куманы расположен национальный парк Мочима, популярный объект туризма.