КУМАМОТО

КУМАМОТО - город в Японии , административный центр префектуры Кумамото.

Население 675,8 тысяч чел. (2009 год). Рас­по­ло­жен в центр. час­ти острова Кю­сю, в устье реки Си­ра­ка­ва. Транс­порт­ный узел. Морской порт на при­бреж­ном ис­кусственном ост­ро­ве в заливе Си­ма­ба­ра (с основной тер­ри­то­ри­ей го­ро­да со­еди­нён мос­том). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в конце XVI века пра­ви­те­лем провинции Хи­го (ны­не пре­фек­ту­ра Ку­ма­мо­то) дай­мё Ка­то Киё­ма­са; при нём в Кумамото бы­ло нача­то строи­тель­ст­во зам­ка. С 1633 года по рас­по­ря­же­нию сё­гу­на То­ку­га­вы Иэ­я­су ре­зи­ден­ция кла­на Хо­со­ка­ва. В эпо­ху Эдо (1603-1867 годы) раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли. Один из оча­гов Са­цум­ско­го вос­ста­ния 1877 года.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: за­мок с баш­ня­ми (1607 год; час­тич­но раз­ру­шен в 1877 году, вос­ста­нов­лен в 1960 году; вклю­чён в спи­сок национальных со­кро­вищ Япо­нии); на тер­ри­то­рии зам­ка - Му­зей исто­рии Кумамото (ста­рин­ное японское ору­жие, са­му­рай­ские дос­пе­хи, оде­ж­да и прочее). Буд­дий­ский храм сек­ты Хом­мёд­зи. Му­зеи: го­род­ской (1952 год), ме­ж­ду­народного фольк­ло­ра (1965 год), ис­кусств и ре­мё­сел (1982 год), современного искусства (2002 год; ар­хитектурное бю­ро «Azusa Sekkei»). Парк Суйд­зенд­зи (1632 год; вхо­дит в трой­ку са­мых зна­ме­ни­тых са­дов Япо­нии) со свя­ти­ли­щем Ид­зу­ми (1878 год).

В 40 километрах к вос­то­ку от Кумамото - национальный парк Асо (вул­кан Асо, высота 1592 метров).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)