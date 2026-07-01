КУМАМОТО
КУМАМОТО - город в Японии, административный центр префектуры Кумамото.
Население 675,8 тысяч чел. (2009 год). Расположен в центр. части острова Кюсю, в устье реки Сиракава. Транспортный узел. Морской порт на прибрежном искусственном острове в заливе Симабара (с основной территорией города соединён мостом). Международный аэропорт.
Основан в конце XVI века правителем провинции Хиго (ныне префектура Кумамото) даймё Като Киёмаса; при нём в Кумамото было начато строительство замка. С 1633 года по распоряжению сёгуна Токугавы Иэясу резиденция клана Хосокава. В эпоху Эдо (1603-1867 годы) развивался как центр торговли. Один из очагов Сацумского восстания 1877 года.
Среди достопримечательностей: замок с башнями (1607 год; частично разрушен в 1877 году, восстановлен в 1960 году; включён в список национальных сокровищ Японии); на территории замка - Музей истории Кумамото (старинное японское оружие, самурайские доспехи, одежда и прочее). Буддийский храм секты Хоммёдзи. Музеи: городской (1952 год), международного фольклора (1965 год), искусств и ремёсел (1982 год), современного искусства (2002 год; архитектурное бюро «Azusa Sekkei»). Парк Суйдзендзи (1632 год; входит в тройку самых знаменитых садов Японии) со святилищем Идзуми (1878 год).
В 40 километрах к востоку от Кумамото - национальный парк Асо (вулкан Асо, высота 1592 метров).