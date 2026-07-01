КУЛЬЯКАН
КУЛЬЯКАН - город на северо-западе Мексики.
Административный центр и крупнейший город штата Синалоа. Население 618,7 тысяч человек (2009 год). Расположен в центральной части штата, у подножия Западного Сьерра-Мадре, у слияния рек Тамасула и Умая, образующих реку Кульякан. Важный узел автомобильных дорог (через Кульякан проходят грузопотоки с севера страны в её центральные и южные части). Международный аэропорт (около 800 тысяч пассажиров, 2005 год).
Основан в 1531 год на месте индейского поселения испанским конкистадором Н. Б. де Гусманом под названием Сан-Мигель-де-Кульякан (San Miguel de Culiacán). Долгое время служил базой для продвижения испанцев в глубь территории современной Мексики и юго-западных штатов США. Исходный пункт экспедиции 1540-1542 году Ф. Васкеса де Коронадо.
Среди архитектурных памятников: кафедральный собор (1842-1885 годы), муниципальный дворец (1842 год). Автономный университет штата Синалоа (основан в 1873 году в Масатлане, в 1874 году переведён в Кульякан, современное название с 1965 года), Технологический институт Кульякана (1968 год; крупнейший технический вуз штата), Католический университет. Филиалы Автономного университета штата Дуранго и другие; ряд негосударственных университетов. Региональный музей штата Синалоа, Художественный музей штата Синалоа. Центр науки штата Синалоа (с планетарием, научной библиотекой, архивом). Ботанический и Зоологический сады.
Крупнейший экономический центр штата: в Кульякане производится около 1/3 всей промышленной продукции. Свыше 4/5 работающих занято в сфере услуг (финансы, торговля, туристический бизнес, транспорт, логистика, ИТ-технологии и другое). С начала 2000-х годов активно развивается туризм (морская рыбалка на побережье Калифорнийского залива, спортивная охота в окрестностях города). Кульякан - центр крупного сельскохозяйственного района орошаемого земледелия и субтропического плодоводства (выращивают сладкий перец и томаты, а также картофель, тыкву, дыни и другое - преимущественно на экспорт в США и Канаду; пшеницу, хлопчатник, сахарный тростник, кукурузу, фасоль и другое - для внутреннего потребления). Традиционно одна из важнейших отраслей специализации - переработка сельскохозяйственной продукции. Компания «Divemex» - мексиканский лидер по выращиванию и переработке перца, крупный производитель томатов, огурцов; осуществляет также переработку, упаковку и доставку продукции потребителям. Предприятия пищевой промышленности (овощные консервы, полуфабрикаты и другие), машиностроения (производство технологических линий для переработки, включая сортировку, заморозку и хранение, фруктов и овощей, а также систем автоматизации процессов переработки сельскохозяйственной продукции и контроля качества - «Industrias Rochín S. A. de C. V.»; сборка и ремонт пассажирских автобусов и грузовиков - «Industrias Godoy»); цементный завод компании «Cemex S. A. de C. V.». В южной части города - водохранилище Примавера (играет важную роль в обеспечении Кульякана водой, орошении примыкающих к городу сельскохозяйственных земель).