КУЛЬЯКАН

КУЛЬЯКАН - город на северо-западе Мексики .

Административный центр и круп­ней­ший го­род шта­та Си­на­лоа. Население 618,7 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти шта­та, у под­но­жия Западного Сьер­ра-Мад­ре, у слия­ния рек Та­ма­су­ла и Умая, об­ра­зую­щих реку Куль­я­кан. Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез Куль­я­кан про­хо­дят гру­зо­по­то­ки с се­ве­ра стра­ны в её центральные и южные час­ти). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (около 800 тысяч пас­са­жи­ров, 2005 год).

Ос­но­ван в 1531 год на мес­те ин­дей­ско­го по­се­ле­ния испанским кон­ки­ста­до­ром Н. Б. де Гус­ма­ном под названием Сан-Ми­гель-де-Куль­я­кан (San Miguel de Culiacán). Дол­гое вре­мя слу­жил ба­зой для про­дви­же­ния ис­пан­цев в глубь тер­ри­то­рии современной Мек­си­ки и юго-западных шта­тов США. Ис­ход­ный пункт экс­пе­ди­ции 1540-1542 году Ф. Вас­ке­са де Ко­ро­на­до .

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ка­фед­раль­ный со­бор (1842-1885 годы), му­ни­ци­паль­ный дво­рец (1842 год). Ав­то­ном­ный университет шта­та Си­на­лоа (ос­но­ван в 1873 году в Ма­сат­ла­не, в 1874 году пе­ре­ве­дён в Куль­я­кан, современное название с 1965 года), Тех­но­ло­гический институт Куль­я­кана (1968 год; круп­ней­ший тех­нический вуз шта­та), Ка­то­лический университет. Фи­лиа­лы Ав­то­ном­но­го университета шта­та Ду­ран­го и другие; ряд не­го­су­дарст­вен­ных университетов. Ре­гио­наль­ный му­зей шта­та Си­на­лоа, Ху­дожественный му­зей шта­та Си­на­лоа. Центр нау­ки шта­та Си­на­лоа (с пла­не­та­ри­ем, на­учной библиотекой, ар­хи­вом). Бо­та­нический и Зоо­ло­гический са­ды.

Круп­ней­ший эко­но­мический центр шта­та: в Куль­я­кане про­из­во­дит­ся около 1/3 всей промышленной про­дук­ции. Свыше 4/5 ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (фи­нан­сы, тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес, транс­порт, ло­ги­сти­ка, ИТ-тех­но­ло­гии и другое). С начала 2000-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм (морская ры­бал­ка на по­бе­ре­жье Ка­ли­фор­ний­ско­го залива, спор­тив­ная охо­та в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да). Куль­я­кан - центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия и суб­тро­пического пло­до­вод­ст­ва (вы­ра­щи­ва­ют слад­кий пе­рец и то­ма­ты, а так­же кар­то­фель, ты­к­ву, ды­ни и другое - пре­имущественно на экс­порт в США и Ка­на­ду; пше­ни­цу, хлоп­чат­ник, са­хар­ный тро­ст­ник, ку­ку­ру­зу, фа­соль и другое - для внутреннего по­треб­ле­ния). Тра­ди­ци­он­но од­на из важ­ней­ших от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции - пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции. Ком­па­ния «Divemex» - мексиканский ли­дер по вы­ра­щи­ва­нию и пе­ре­ра­бот­ке пер­ца, круп­ный про­из­во­ди­тель то­ма­тов, огур­цов; осу­ще­ст­в­ля­ет так­же пе­ре­ра­бот­ку, упа­ков­ку и дос­тав­ку про­дук­ции по­тре­би­те­лям. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (овощ­ные кон­сер­вы, по­лу­фаб­ри­ка­ты и другие), ма­ши­но­строе­ния (про­изводство тех­но­ло­гических ли­ний для пе­ре­ра­бот­ки, вклю­чая сор­ти­ров­ку, за­мо­роз­ку и хра­не­ние, фрук­тов и ово­щей, а так­же сис­тем ав­то­ма­ти­за­ции про­цес­сов пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции и кон­тро­ля ка­че­ст­ва - «Indu­strias Rochín S. A. de C. V.»; сбор­ка и ре­монт пас­са­жир­ских ав­то­бу­сов и гру­зо­ви­ков - «Industrias Godoy»); це­мент­ный за­вод ком­па­нии «Cemex S. A. de C. V.». В южной час­ти го­ро­да - во­до­хра­ни­ли­ще При­ма­ве­ра (иг­ра­ет важ­ную роль в обес­пе­че­нии Куль­я­кана во­дой, оро­ше­нии при­мы­каю­щих к го­ро­ду сельскохозяйственных зе­мель).

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