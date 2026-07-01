КУЛЯБ
КУЛЯБ - город в южной части Таджикистана, в Хатлонской области.
Расположен в долине реки Яхсу (бассейн Пянджа), в предгорьях хребта Хазратишох. Железнодорожная станция. Аэропорт.
Возник около VIII-VII веков до нашей эры В IX-XII веках нашей эры известен под названием Искандара как один из городов на Великом шёлковом пути. В период расцвета государствава Саманидов крупнейший центр ремёсел, торговли и культуры в Средней Азии. Под современным названием впервые упоминается в XIII веке. В XVI-XVIII веках центр Кулябского бекства Бухарского ханства, в 1753-1920 гоахд в Бухарском эмирате, в 1920-1924 годах в Бухарской народной советской республике. В 1924-1929 годах центр вилайета Таджикской АССР в составе Узбекской ССР, окружной (1929-1930 годы) и районный (1929-1939, 1940-63, 1965 годы) центр в Таджикистанской. ССР. Статус города официально закреплён в 1934 году. В 1939-1955 годах, 1973-1988 годах центр Кулябской области Таджикской ССР, в 1991-1992 годах областной центр Республики Таджикистан. Во время гражд. войны в Таджикистане в 1992-1997 годах один из центров вооруженного противостояния.
В черте города находятся археологические памятники: в кварталах Какабад, Ибн Сина, Люликутал, на кладбище Ходжагаиб - погребения бронзового века (XV-X веков до нашей эры), в Кухнашахре - культурные слои XVI-XIX веков нашей эры. Сохранился мавзолей Мир-Сеид-Хамадани (XIV-XVII века нашей эры); на его территории найдены гончарная печь (VII-VI века до нашей эры) и руины трёх полуподземных семейных склепов из жжёного кирпича (XIII-XIV века нашей эры). Современный вид город получил после застроек по генпланам 1939-1940 годов (А. И. Андржейкович) и 1960-х годов (В. А. Бугаев).
Государственный университет (1946 год). Областная библиотека имени С. Айни (1974 год). Республиканский объединённый музей Куляба (2005 год), в его составе: Историко-краеведческий музей (1985 год), Музей письменности и литературного наследия имени Мир Сеида Хамадани (2006 год), Музей славы, Дом-музей таджикского поэта С. Вали-заде. Театр музыкальной комедии имени С. Вали-заде (1937 год).
Опытный завод технологической оснастки (оснастка и запчасти к хлопкоочистительному и текстильному оборудованию, сельскохозяйственным машинам). Хлопкоочистка; производство текстильных, швейных изделий, обуви. Предприятия пищевой промышленности (молочный, маслобойный, консервный заводы); производство стройматериалов (в том числе кирпич, черепица).