КУЛЯБ

КУЛЯБ - город в южной части Таджикистана, в Хатлонской области.

Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Ях­су (бас­сейн Пянд­жа), в пред­горь­ях хреб­та Хаз­ра­ти­шох. Железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Воз­ник около VIII-VII веков до нашей эры В IX-XII веках нашей эры из­вес­тен под названием Ис­кан­да­ра как один из го­ро­дов на Ве­ли­ком шёл­ко­вом пу­ти. В пе­ри­од рас­цве­та государствава Са­ма­ни­дов круп­ней­ший центр ре­мё­сел, тор­гов­ли и куль­ту­ры в Средней Азии. Под современным названием впер­вые упо­ми­на­ет­ся в XIII веке. В XVI-XVIII веках центр Ку­ляб­ско­го бек­ст­ва Бу­хар­ско­го хан­ст­ва, в 1753-1920 гоахд в Бу­хар­ском эми­ра­те, в 1920-1924 годах в Бу­хар­ской на­род­ной со­вет­ской рес­пуб­ли­ке. В 1924-1929 годах центр ви­лай­е­та Таджикской АССР в со­ста­ве Узбекской ССР, ок­руж­ной (1929-1930 годы) и рай­он­ный (1929-1939, 1940-63, 1965 годы) центр в Таджикистанской. ССР. Ста­тус го­ро­да офи­ци­аль­но за­кре­п­лён в 1934 году. В 1939-1955 годах, 1973-1988 годах центр Ку­ляб­ской области Таджикской ССР, в 1991-1992 годах об­ла­ст­ной центр Рес­пуб­ли­ки Тад­жи­ки­стан. Во вре­мя гражд. вой­ны в Тад­жи­ки­ста­не в 1992-1997 годах один из цен­тров воо­руженного про­ти­во­стоя­ния.

В чер­те го­ро­да на­хо­дят­ся ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки: в квар­та­лах Ка­ка­бад, Ибн Си­на, Лю­ли­ку­тал, на клад­би­ще Ход­жа­га­иб - по­гре­бе­ния брон­зо­во­го ве­ка (XV-X веков до нашей эры), в Кух­на­шах­ре - куль­тур­ные слои XVI-XIX веков нашей эры. Со­хра­нил­ся мав­зо­лей Мир-Се­ид-Ха­ма­да­ни (XIV-XVII века нашей эры); на его тер­ри­то­рии най­де­ны гон­чар­ная печь (VII-VI века до нашей эры) и руи­ны трёх по­лу­под­зем­ных се­мей­ных скле­пов из жжё­но­го кир­пи­ча (XIII-XIV века нашей эры). Современный вид го­род по­лу­чил по­сле за­стро­ек по ген­пла­нам 1939-1940 годов (А. И. Ан­д­р­жей­ко­вич) и 1960-х годов (В. А. Бу­га­ев).

Государственный университет (1946 год). Об­ла­ст­ная библиотека имени С. Ай­ни (1974 год). Рес­пуб­ли­кан­ский объ­е­ди­нён­ный му­зей Куляба (2005 год), в его со­ста­ве: Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1985 год), Му­зей письменности и литературного на­сле­дия имени Мир Сеи­да Ха­ма­да­ни (2006 год), Му­зей сла­вы, Дом-му­зей таджикского по­эта С. Ва­ли-за­де. Те­атр музыкальной ко­ме­дии имени С. Ва­ли-за­де (1937 год).

Опыт­ный за­вод тех­но­ло­гической ос­на­ст­ки (ос­на­ст­ка и зап­ча­сти к хлоп­ко­очи­сти­тель­но­му и тек­стиль­но­му обо­ру­до­ванию, сельскохозяйственным ма­ши­нам). Хлоп­ко­очи­ст­ка; про­изводство тек­стиль­ных, швей­ных из­де­лий, обу­ви. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (мо­лоч­ный, мас­ло­бой­ный, кон­серв­ный за­во­ды); про­изводство строй­ма­те­риа­лов (в том числе кир­пич, че­ре­пи­ца).

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