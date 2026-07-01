КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ - наслоения грунта, отложившиеся в результате человеческой жизнедеятельности или естественные, включающие археологические находки.
Культурный слой - один из основныз объектов исследований в археологии, при этом используются методы естественных наук, что позволяет не только получить данные о материальной культуре, временной последовательности объектов и находок (смотри в статье Стратиграфия), но и датировать памятник, реконструировать палеоэкологическую обстановку, древние культурные ландшафты и другое. Как правило, культурный слой отличается от «фоновых» почв по геохимическим характеристикам, что даёт возможность для его фиксации применять химический анализ на содержание фосфатов и другие методы.
Часто специалисты обнаруживают культурный слой визуально, по распространению находок древних вещей, наблюдая разрезы или нарушения грунта. Особенности окраски, растительности и другие признаки способствуют фиксированию культурного слоя методами космических и аэронаблюдений (аэрофотосъёмка и другое).
Различают культурный слой, переотложенный в ходе антропогенного или природного воздействия, и культурный слой с напластованиями, залегающими в ненарушенной последовательности, который позволяет получить больше информации. При описании археологич. и других памятников термин «слой» (культурный слой) с соответствующим индексом используется для обозначения чётко вычленяемого стратиграфического горизонта. Выделяются «сухие» и «влажные» слои. В последних, где ограничен доступ воздуха и меньше бактерий, лучше сохраняются изделия из органических материалов; например, культурные слои некоторых древнерусских городов (Новгород и другие) сохранили, кроме разнообразных изделий из дерева и других материалов, уникальный исторический и палеолингвистический источник - берестяные грамоты. Идеально сохраняются изделия из органики в культурном слой\е памятников, находящихся в зоне вечной мерзлоты (например, расположенные в горах курганы Пазырык, Укок и другие). Известны случаи, когда в силу колебания уровня земной поверхности культурный слой оказался под водой (например, некоторые античные города); возможно и изначальное формирование культурного слоя на дне озёр в районах свайных поселений, обрушившихся мостов, жертвоприношений в торфяниках и тому подобного.
В России и большинстве других стран культурный слой - неотъемлемая часть памятников истории и культуры (в первую очередь археологических), и его несанкционированное нарушение преследуется по закону.