КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ - наслоения грунта, отложившиеся в результате человеческой жизнедеятельности или естественные, включающие археологические находки.

Культурный слой - один из основныз объ­ек­тов ис­сле­до­ва­ний в ар­хео­ло­гии, при этом ис­поль­зу­ют­ся ме­то­ды ес­тественных на­ук, что по­зво­ля­ет не толь­ко по­лу­чить дан­ные о ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ре, вре­менной по­сле­до­ва­тель­но­сти объ­ек­тов и на­хо­док (смотри в статье Стра­тигра­фия), но и да­ти­ро­вать па­мят­ник, ре­кон­ст­руи­ро­вать па­лео­эко­ло­гическую об­ста­нов­ку, древ­ние куль­тур­ные ланд­шаф­ты и другое. Как пра­ви­ло, культурный слой от­ли­ча­ет­ся от «фо­но­вых» почв по гео­хи­мическим ха­рак­те­ри­сти­кам, что да­ёт воз­мож­ность для его фик­са­ции при­ме­нять хи­мический ана­лиз на со­дер­жа­ние фос­фа­тов и другие ме­то­ды.

Час­то спе­циа­ли­сты об­на­ру­жи­ва­ют культурный слой ви­зу­аль­но, по рас­про­стра­не­нию на­хо­док древ­них ве­щей, на­блю­дая раз­ре­зы или на­ру­ше­ния грун­та. Осо­бен­но­сти ок­ра­ски, рас­ти­тель­но­сти и другие при­зна­ки спо­соб­ст­ву­ют фик­си­ро­ва­нию культурного слоя ме­то­да­ми кос­мических и аэ­ро­на­блю­де­ний (аэ­ро­фо­то­съём­ка и другое).

Раз­ли­ча­ют культурный слой, пе­ре­от­ло­жен­ный в хо­де ан­тро­по­ген­но­го или при­род­но­го воз­дей­ст­вия, и культурный слой с на­пла­сто­ва­ния­ми, за­ле­гаю­щи­ми в не­на­ру­шен­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти, ко­то­рый по­зво­ля­ет по­лу­чить боль­ше ин­фор­ма­ции. При опи­са­нии ар­хео­ло­гич. и других па­мят­ни­ков тер­мин «слой» (культурный слой) с со­от­вет­ствую­щим ин­дек­сом ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния чёт­ко вы­чле­няе­мо­го стра­ти­гра­фического го­ри­зон­та. Вы­де­ля­ют­ся «су­хие» и «влаж­ные» слои. В по­след­них, где ог­ра­ни­чен дос­туп воз­ду­ха и мень­ше бак­те­рий, луч­ше со­хра­ня­ют­ся из­де­лия из ор­га­нических ма­те­риа­лов; например, культурные слои не­ко­то­рых древнерусских го­ро­дов (Нов­го­род и другие) со­хра­ни­ли, кро­ме раз­но­об­раз­ных из­де­лий из де­ре­ва и других ма­те­риа­лов, уни­каль­ный ис­то­рический и па­лео­лин­гвис­тический ис­точ­ник - бе­ре­стя­ные гра­мо­ты . Иде­аль­но со­хра­ня­ют­ся из­де­лия из ор­га­ни­ки в культурном слой\е па­мят­ни­ков, на­хо­дя­щих­ся в зо­не веч­ной мерз­ло­ты (например, рас­по­ло­жен­ные в го­рах кур­га­ны Па­зы­рык, Укок и другие). Из­вест­ны слу­чаи, ко­гда в си­лу ко­ле­ба­ния уров­ня зем­ной по­верх­но­сти культурный слой ока­зал­ся под во­дой (например, не­ко­то­рые ан­тич­ные го­ро­да); воз­мож­но и из­на­чаль­ное фор­ми­ро­ва­ние культурного слоя на дне озёр в рай­онах свай­ных по­се­ле­ний, об­ру­шив­ших­ся мос­тов, жерт­во­при­но­ше­ний в тор­фя­ни­ках и тому подобного.

В Рос­сии и боль­шин­ст­ве других стран культурный слой - не­отъ­ем­ле­мая часть па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры (в пер­вую оче­редь ар­хео­ло­ги­че­ских), и его не­санк­цио­ни­ро­ван­ное на­ру­ше­ние пре­сле­ду­ет­ся по за­ко­ну.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)