КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ - географический ландшафт, освоенный и преобразованный людьми в результате целенаправленной деятельности.
Понятие культурный ладшафт используется главным образом в географии, а также в ряде других наук (археологии, истории, этнологии) и междисциплинарных направлений (этноэкологии и других). Термин «культурный ладшафт» (немецкое Kulturlandschaft) ввёл в научный оборот в начале XX века немецким географ О. Шлютер, противопоставивший культурный ладшафт естественному, первозданному ландшафту (немецкое Urlandschaft).
Понятие культурный ладшафт многозначно; его интерпретации в разных дисциплинах и научных школах довольно сильно различаются. В физической географии культурный ладшафт рассматривается как объект ландшафтоведенияи часто отождествляется с категорией антропогенного ландшафта. При такой трактовке культурный ладшафт противопоставляется ландшафту природному, в формировании которого ключевую роль играют естественные физико-географические факторы, а роль антропогенных факторов незначительна. Согласно мнению ряда учёных [Ф. Н. Мильков, А. Г. Исаченко (Россия)], культурный ладшафт - только целесообразно устроенный, материально и духовно продуктивный антропогенный ландшафт. Его характерные черты - рациональное земле- и природопользование, высокие эстетические и функциональные качества, наличие ценных элементов природного и культурного наследия. При такой интерпретации культурный ладшафт противополагается «плохим», так называемым акультурным (термин Ф. Н. Милькова), антропогенным ландшафтам, деградирующим в результате человеческой деятельности (нерационального, неумелого ведения хозяйства).
За рубежом в общественной географии сосуществуют различные трактовки культурного ладшафта. В начале XX века культурный ладшафт отождествлялся большей частью с определённой местностью, освоенной группой людей. По К. Зауэру, культурный ладшафт - территория, которую в течение определённого исторического периода населяла группа людей - носителей специфических культурных ценностей, она отличается «характерной взаимосвязью природных и культурных форм». Культура интерпретируется как активное начало во взаимодействии с природной средой, природный ареал - как посредник («фон») человеческой деятельности, а культурный ладшафт - как результат их контакта. В последней четверти XX века под влиянием идей феноменологии, ставшей мировоззренческой основой так называемой гуманистической географии (И-Фу Туан и другие), и отхода многих западных географов от принципов позитивизма представления о культурном ладшафте претерпели значительную эволюцию. Большое внимание стало уделяться повседневной жизни человека, идеям и установкам восприятия людьми среды своего обитания. Например, в научной литературе как особая категория культурный ладшафт часто выделяются также природные ландшафты, культурная составляющая которых представлена не в материальной, а в ментальной форме - в представлениях местного населения о своих ландшафтах (феномены деревенских святынь, почитаемых рощ, источников и так далее), о видении природы в древности и Средневековье (новое прочтение житийных, летописных текстов и других). Вместе с тем в современной общественной географии сохраняется и более традиционная трактовка культурного ладшафта как облика местности, в котором проявляются специфические культурные черты той или иной группы (территориальной общности) людей.
В конце XX - начале XXI веков культурно-ландшафтные исследования стали одним из главных направлений возрождения российской культурной географии. Согласно Ю. А. Веденину, выдвинувшему так называемую ноосферную концепцию культурного ладшафта, он включает два «слоя»: природный (естественная природа и преобразованная человеком природа) и собственно культурный (люди, живущие в данном ландшафте, их материальная и духовная культура). Получило также распространение так называемое этнокультурное ландшафтоведение (В. Н. Калуцков и другие), в рамках которого культурный ладшафт трактуется как культура местного сообщества, сформировавшаяся в результате его жизнедеятельности в определённых природных условиях. Основными элементами культурного ладшафта при этом выступают: природный ландшафт как его материальная основа; хозяйственная деятельность как фактор его воспроизводства и изменения; сообщество людей, взятое в его экологическом, социально-семейном и других аспектах; языковая система; духовная культура (в том числе литература, музыка, изобразительное, хореографическое и другие виды искусств). Языковая система и духовная культура выполняют функции «метаязыка» описания культурного ландшафта.
В археологии культурный ладшафт стал исследоваться в 1970-е годы (сначала в Великобритании и Чехословакии) как среда, которая окружает (соединяет) отдельные археологические памятники. Цель исследований - выявление и описание структурных элементов указанной среды (погребённые почвы, торфяные отложения и другие объекты, содержащие древнюю пыльцу и фитолиты; археологические объекты без культурного слоя; остатки планировочных и землеустроительных структур и так далее). С 1980-х годов используются методики комплексного исследования исторических территорий, позволяющие реконструировать свойственные конкретному народу или эпохе типы хозяйственного освоения территории, взаимосвязи природных и созданных человеком элементов ландшафта (пашни, луга, пруды и другие), технологию природопользования и другое.
Культурный ладшафты выделены в отдельную категорию объектов «культурного» и «природно-культурного» наследия, включённых в список Всемирного наследия (1992 год). Согласно принятой классификации, охраняемые культурный ладшафты делятся на три основные разновидности («Руководящие указания по применению Конвенции о Всемирном наследии»): 1) естественно сформировавшиеся или эволюционировавшие культурный ладшафты, среди них: ископаемые - остановившиеся в развитии (например, реконструируемые на основе раскопок); реликтовые - «угасающие» под воздействием чуждой культурной среды или изменившихся природных условий; развивающиеся - связанные с традиционными аборигенными культурами; 2) рукотворные (искусственно созданные) культурный ладшафт (например, объекты ландшафтной архитектуры); 3) культурный ладшафт ассоциативного типа - вызывающие сильные религиозные, художественные и культурные ассоциации (например, мемориальные, хранящие память о важнейших событиях или великих личностях, нашедшие отражение в творчестве выдающихся деятелей искусства, сакральные). Во многих странах мира разрабатываются национальные стратегии охраны и использования культурного ландшафта.