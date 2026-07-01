КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ - географический ландшафт, освоенный и преобразованный людьми в результате целенаправленной деятельности.

По­ня­тие культурный ладшафт ис­поль­зу­ет­ся главным образом в гео­гра­фии, а так­же в ря­де других на­ук (ар­хео­ло­гии, ис­то­рии, эт­но­ло­гии) и меж­дис­ци­п­ли­нар­ных на­прав­ле­ний (эт­но­эко­ло­гии и других). Тер­мин «культурный ладшафт» (немецкое Kultur­land­schaft) ввёл в на­учный обо­рот в начале XX века немецким географ О. Шлю­тер, про­ти­во­пос­та­вив­ший культурный ладшафт ес­те­ст­вен­но­му, пер­во­здан­но­му ланд­шаф­ту (немецкое Urlandschaft).

По­ня­тие культурный ладшафт мно­го­знач­но; его ин­тер­пре­та­ции в раз­ных дис­ци­п­ли­нах и на­учных шко­лах до­воль­но силь­но раз­ли­ча­ют­ся. В фи­зи­че­ской гео­гра­фии культурный ладшафт рас­смат­ри­ва­ет­ся как объ­ект ланд­шаф­то­ве­де­нияи час­то ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с ка­те­го­ри­ей ан­тро­по­ген­но­го ланд­шаф­та. При та­кой трак­тов­ке культурный ладшафт про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся ланд­шаф­ту при­род­но­му, в фор­ми­ро­ва­нии ко­то­ро­го клю­че­вую роль иг­ра­ют ес­тественные фи­зи­ко-гео­гра­фические фак­то­ры, а роль ан­тро­по­ген­ных фак­то­ров не­зна­чи­тель­на. Со­глас­но мне­нию ря­да учё­ных [Ф. Н. Миль­ков, А. Г. Иса­чен­ко (Рос­сия)], культурный ладшафт - толь­ко це­ле­со­об­раз­но уст­ро­ен­ный, ма­те­ри­аль­но и ду­хов­но про­дук­тив­ный ан­тро­по­ген­ный ланд­шафт. Его ха­рак­тер­ные чер­ты - ра­цио­наль­ное зем­ле- и при­ро­до­поль­зо­ва­ние, вы­со­кие эс­те­ти­че­ские и функ­цио­наль­ные ка­че­ст­ва, на­ли­чие цен­ных эле­мен­тов при­род­но­го и куль­тур­но­го на­сле­дия. При та­кой интер­пре­та­ции культурный ладшафт про­ти­во­по­ла­га­ет­ся «пло­хим», так называемым акуль­тур­ным (тер­мин Ф. Н. Миль­ко­ва), ан­тро­по­ген­ным ланд­шаф­там, де­гра­ди­рую­щим в ре­зуль­та­те че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти (не­ра­цио­наль­но­го, не­уме­ло­го ве­де­ния хо­зяй­ст­ва).

За ру­бе­жом в об­ще­ст­вен­ной гео­гра­фии со­су­ще­ст­ву­ют различные трак­тов­ки культурного ладшафта. В начале XX века культурный ладшафт ото­жде­ст­в­лял­ся большей частью с оп­ре­де­лён­ной ме­ст­но­стью, ос­во­ен­ной груп­пой лю­дей. По К. За­уэру, культурный ладшафт - тер­ри­то­рия, ко­то­рую в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го ис­то­рического пе­рио­да на­се­ля­ла груп­па лю­дей - но­си­те­лей спе­ци­фи­че­ских куль­тур­ных цен­но­стей, она от­ли­ча­ет­ся «ха­рак­тер­ной взаи­мо­свя­зью при­род­ных и куль­тур­ных форм». Куль­ту­ра ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся как ак­тив­ное на­ча­ло во взаи­мо­дей­ст­вии с при­род­ной сре­дой, при­род­ный аре­ал - как по­сред­ник («фон») че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, а культурный ладшафт - как ре­зуль­тат их кон­так­та. В по­след­ней четверти XX века под влия­ни­ем идей фе­но­ме­но­ло­гии, став­шей ми­ро­воз­зренческой ос­но­вой так называемой гу­ма­ни­сти­че­ской гео­гра­фии (И-Фу Ту­ан и другие), и от­хо­да многих западных гео­гра­фов от прин­ци­пов по­зи­ти­виз­ма пред­став­ле­ния о культурном ладшафте пре­тер­пе­ли зна­чительную эво­лю­цию. Боль­шое вни­ма­ние ста­ло уде­лять­ся по­все­днев­ной жиз­ни че­ло­ве­ка, иде­ям и ус­та­нов­кам вос­при­ятия людь­ми сре­ды сво­его оби­та­ния. Например, в на­учной литературе как осо­бая ка­те­гория культурный ладшафт час­то вы­де­ля­ют­ся так­же при­род­ные ланд­шаф­ты, куль­тур­ная со­став­ляю­щая ко­то­рых пред­став­ле­на не в ма­те­ри­аль­ной, а в мен­таль­ной фор­ме - в пред­став­ле­ни­ях ме­ст­но­го на­се­ле­ния о сво­их ланд­шаф­тах (фе­но­ме­ны де­ре­вен­ских свя­тынь, по­чи­тае­мых рощ, ис­точ­ни­ков и так далее), о ви­де­нии при­ро­ды в древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье (но­вое про­чте­ние жи­тий­ных, ле­то­пис­ных тек­стов и других). Вме­сте с тем в современной об­щественной гео­гра­фии со­хра­ня­ет­ся и бо­лее тра­диционная трак­тов­ка культурного ладшафта как об­ли­ка ме­ст­но­сти, в ко­то­ром про­явля­ют­ся спе­ци­фические куль­тур­ные чер­ты той или иной груп­пы (тер­ри­то­ри­аль­ной общ­но­сти) лю­дей.

В конце XX - начале XXI веков куль­тур­но-ланд­шафт­ные ис­сле­до­ва­ния ста­ли од­ним из главных на­прав­ле­ний воз­ро­ж­де­ния российской куль­тур­ной гео­гра­фии. Со­глас­но Ю. А. Ве­де­ни­ну, вы­дви­нув­ше­му так называемую ноо­сфер­ную кон­цеп­цию культурного ладшафта, он вклю­ча­ет два «слоя»: при­род­ный (ес­тественная при­ро­да и пре­об­ра­зо­ван­ная че­ло­ве­ком при­ро­да) и соб­ст­вен­но куль­тур­ный (лю­ди, жи­ву­щие в дан­ном ланд­шаф­те, их ма­те­ри­аль­ная и ду­хов­ная куль­ту­ра). По­лу­чи­ло так­же рас­про­стра­не­ние так называемое эт­но­куль­тур­ное ланд­шаф­то­ве­де­ние (В. Н. Ка­луц­ков и другие), в рам­ках ко­то­ро­го культурный ладшафт трак­тует­ся как куль­ту­ра ме­ст­но­го со­об­ще­ст­ва, сфор­ми­ро­вав­шая­ся в ре­зуль­та­те его жиз­не­дея­тель­но­сти в оп­ре­де­лён­ных при­род­ных ус­ло­ви­ях. Основными эле­мен­та­ми культурного ладшафта при этом вы­сту­па­ют: при­род­ный ланд­шафт как его ма­те­ри­аль­ная ос­но­ва; хо­зяйственная дея­тель­ность как фак­тор его вос­про­из­вод­ст­ва и из­ме­не­ния; со­об­ще­ст­во лю­дей, взя­тое в его эко­ло­ги­че­ском, со­ци­аль­но-се­мей­ном и других ас­пек­тах; язы­ко­вая сис­те­ма; ду­хов­ная куль­ту­ра (в том числе ли­те­ра­ту­ра, му­зы­ка, изо­бра­зи­тель­ное, хо­рео­гра­фи­че­ское и другие ви­ды ис­кусств). Язы­ко­вая сис­те­ма и ду­хов­ная куль­ту­ра вы­пол­ня­ют функ­ции «ме­та­язы­ка» опи­са­ния куль­тур­но­го ланд­шаф­та.

В ар­хео­ло­гии культурный ладшафт стал ис­сле­до­вать­ся в 1970-е годы (сна­ча­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Че­хо­сло­ва­кии) как сре­да, ко­то­рая ок­ру­жа­ет (со­еди­ня­ет) отдельные ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки. Цель ис­сле­до­ва­ний - вы­яв­ле­ние и опи­са­ние струк­тур­ных эле­мен­тов ука­зан­ной сре­ды (по­гребён­ные поч­вы, тор­фя­ные от­ло­же­ния и другие объ­ек­ты, со­дер­жа­щие древ­нюю пыль­цу и фи­то­ли­ты; ар­хео­ло­гические объ­ек­ты без куль­тур­но­го слоя; ос­тат­ки пла­ни­ро­воч­ных и зем­ле­уст­ро­ительных струк­тур и так далее). С 1980-х годов ис­поль­зу­ют­ся ме­то­ди­ки ком­плекс­но­го ис­сле­до­ва­ния ис­то­рических тер­ри­то­рий, по­зво­ляю­щие ре­кон­ст­руи­ро­вать свой­ст­вен­ные кон­крет­но­му на­ро­ду или эпо­хе ти­пы хо­зяйственного ос­вое­ния тер­ри­то­рии, взаи­мо­свя­зи при­род­ных и соз­дан­ных че­ло­ве­ком эле­мен­тов ланд­шаф­та (паш­ни, лу­га, пру­ды и другие), тех­но­ло­гию при­ро­до­поль­зо­ва­ния и другое.

Культурный ладшафты вы­де­ле­ны в отдельную ка­те­го­рию объ­ек­тов «куль­тур­но­го» и «при­род­но-куль­тур­но­го» на­сле­дия, вклю­чён­ных в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (1992 год). Со­глас­но при­ня­той клас­си­фи­ка­ции, ох­ра­няе­мые культурный ладшафты де­лят­ся на три ос­нов­ные раз­но­вид­но­сти («Ру­ко­во­дя­щие ука­за­ния по при­ме­не­нию Кон­вен­ции о Все­мир­ном на­сле­дии»): 1) ес­те­ст­вен­но сфор­ми­ро­вав­шие­ся или эво­лю­цио­ни­ро­вав­шие культурный ладшафты, сре­ди них: ис­ко­пае­мые - ос­та­но­вив­шие­ся в раз­ви­тии (например, ре­кон­ст­руи­руе­мые на ос­но­ве рас­ко­пок); ре­лик­то­вые - «уга­саю­щие» под воз­дей­ст­ви­ем чу­ж­дой куль­тур­ной сре­ды или из­ме­нив­ших­ся при­род­ных ус­ло­вий; раз­ви­ваю­щие­ся - свя­зан­ные с тра­ди­ци­он­ны­ми або­ри­ген­ны­ми куль­ту­ра­ми; 2) ру­ко­твор­ные (ис­кус­ст­вен­но соз­дан­ные) культурный ладшафт (например, объ­ек­ты ланд­шафт­ной ар­хи­тек­ту­ры); 3) культурный ладшафт ас­со­циа­тив­но­го ти­па - вы­зы­ваю­щие силь­ные ре­лигиозные, ху­дожественные и куль­тур­ные ас­со­циа­ции (например, ме­мо­ри­аль­ные, хра­ня­щие па­мять о важ­ней­ших собы­ти­ях или ве­ли­ких лич­но­стях, на­шед­шие от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве вы­даю­щих­ся дея­те­лей ис­кус­ст­ва, са­краль­ные). Во мно­гих стра­нах ми­ра раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся национальные стра­те­гии ох­ра­ны и ис­поль­зо­ва­ния куль­тур­но­го ланд­шаф­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)