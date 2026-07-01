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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАМЧАДАЛОВ
Музей - Этно-культурный центр камчадалов. Возведен из лиственничных бревен как мемориальный музей-памятник ительменскому и славянскому этносам.
В архитектурный комплекс входит здание картинной галереи.
В ней размещена Камчатская неправительственная академия теокосмической экологии человека. Есть пансионат безлекарственной терапии и лечебно-оздоровительного туризма с собственным архитектурным комплексом.
Иллюстрации:
Музей - Этно-культурный центр камчадалов.
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