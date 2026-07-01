КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАМЧАДАЛОВ

Музей - Этно-культурный центр камчадалов. Возведен из лиственничных бревен как мемориальный музей-памятник ительменскому и славянскому этносам.

В архитектурный комплекс входит здание картинной галереи.

В ней размещена Камчатская неправительственная академия теокосмической экологии человека. Есть пансионат безлекарственной терапии и лечебно-оздоровительного туризма с собственным архитектурным комплексом.

Иллюстрации:

Музей - Этно-культурный центр камчадалов.