ДОБЫЧИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
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ДОБЫЧИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ - русский прозаик.
Из семьи врача. Учился в Петербургском политехническом институте. Работал статистиком-экономистом на Дону и в Средней Азии (1915-1916 годы), в Петрограде (1917 год), затем в Брянске (1918-1934 годы). С 1934 года жил в Ленинграде.
Первый рассказ («Встречи с Лиз») опубликовал в 1924 году. В центре творчества Добычина - тема духовной пустоты, пошлости и тупости провинциальной жизни, ужас и абсурд неподвижной повседневности: сборники рассказов «Встречи с Лиз» (1927 год), «Портрет» (1931 год), роман «Город Эн» (1935 год), повесть «Шуркина родня» (опубликована в 1993 году).
Прозе Добычина, стилистически близкой модернизму, присущи сдержанная ирония, отстранённая созерцательность, лаконизм, сцепление эпизодов по принципу монтажа, заменившего традиционный сюжет. Оказавшись весной 1936 года объектом яростных нападок критики, обвинявшей Добычина в формализме и классовой чуждости, Добычин ушёл из дома и бесследно исчез. Произведения Добычина переведены на многие иностранные языки.
Сочинения:
Полное собрание сочинений и писем / Сост., вступ. ст. и прим. В. С. Бахтина. СПб., 1999.
Иллюстрация:
Добычин Л. И. Архив БРЭ.