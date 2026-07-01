КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО СССР

Культура СССР в 1964-1984 годах.

Со второй половины 60-х гг. значительно возрос идеологический контроль над культурной сферой. Все чаще под запрет могли попасть различные художественные произведения, до проката мог не дойти уже снятый фильм. Театральные постановки даже классических пьес проходили предварительный просмотр со стороны специальных комиссий. Ограничивался доступ к зарубежным книгам и фильмам.

Гонения на деятелей культуры

В 1964 г. проходил процесс над И.А. Бродским, в 1965 г. за издание работ за рубежом были арестованы писатели А.Д. Синявский и Ю.М.Даниэль. С середины 70-х гг. в культурной сфере была введена система государственных заказов: писателей, кинематографистов, деятелей театрального искусства призывали сосредоточиться на произведениях историко-революционной, военно-патриотической и производственной тематики. Творчество многих деятелей искусства не вписывалось в рамки «социалистического реализма», призванного воспевать современные достижения советского строя, и они были вынуждены выехать из страны. В 70-х – начале 80-х гг. за границей оказались писатели А.И. Солженицын, В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, С.Д. Довлатов, поэт И.А. Бродский, кинорежиссер А.А. Тарковский. Виолончелист М.Л. Ростропович и оперная певица Г.П. Вишневская с 1974 г. жили за границей и были лишены советского гражданства.

Развитие литературы, кино, театра

Несмотря на цензурные препоны, общество интересовалось культурной жизнью, большой популярностью пользовались литературные журналы «Новый мир», «Иностранная литература», «Юность». На рубеже 60-70-х гг. в СССР продолжало развиваться литературное течение, получившее название «деревенская проза» (В.М. Шукшин, Б.А. Можаев, В.Г. Распутин), в которой ставились неудобные вопросы развития деревни, колхозной жизни и бытовой неурядицы простых крестьян. В тоже время попытка группы писателей уже в конце 1970-х гг. наладить открытый выпуск независимого альманаха «Метрополь» натолкнулась на жесткое сопротивление власти.

Советский театр переживал одну из лучших своих эпох. Новым явлением в культурной жизни стали спектакли режиссеров Ю.П. Любимова, М.А. Захарова, Г.А. Товстоногова и многих других. На сцене Ленкома (Московского театра им. Ленинского комсомола) в 1970-е гг. появились обращенные к молодежной аудитории мюзиклы, а в 1981 г. первая советская рок-опера «Юнона» и «Авось», что стало настоящим вызовом для советского зрителя.

Огромной популярностью пользовались сатирические монологи и фельетоны артиста А.И. Райкина, в которых высмеивались и советские чиновники и некоторые черты повседневной жизни. В записях нередко ходили и сатирические выступления М.М. Жванецкого. На советском экране появился «КВН» («Клуб веселых и находчивых»). Передачу закрыли в 1971 г. На эстраде, по радио и телевидению выступали дуэты сатириков — Тарапунька и Штепсель (Ю.Т. Тимошенко и Е.И. Березин), Р.А. Карцев и В.Л. Ильченко.

Мировую известность приобрел Большой театр с балетом «Лебединое озеро», «Кармен», «Спартак» и т.д. В историю мирового балета вошли прославленные мастера Г.С. Ульянова, М.М. Плисецкая, В.В. Васильев, Е.С. Максимова.

В 1971 г. появился советский телевизионный музыкальный фестиваль «Песня года». Первоначально участники и тексты песен проходили строгий художественный и идеологический контроль. Неоднократными участниками были София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев.

Специфической чертой этого периода стала так называемая «магнитофонная революция», когда широкое распространение среди населения получили полулегальные записи бардовских песен таких исполнителей, как Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, А.А. Галич, Ю.И. Визбор и др.

В конце 1970-х–начале 1980-х сформировалось полноценное альтернативное музыкальное направление, получившее название «русского рока». Рок-фестивали прошли в молодом городе физиков Черноголовке под Москвой (1978) и в Тбилиси (1980), но в основном музыканты выступали от случая к случаю в школах, клубах, на квартирах. В 1981 г. с согласия властей, стремившихся взять под контроль новое направление в музыке, был открыт Ленинградский рок-клуб. Но в 1984 г. последовал запрет на деятельность многих рок-коллективов, а на следующий год рок-жанр вообще был удален из официального реестра Министерства культуры. Участники подвергались преследованиям и арестам за незаконное предпринимательство и по обвинению в тунеядстве.

В советском кино продолжались традиции фильмов о Великой Отечественной войне, но крайне плодотворно развивались и другие жанры. Новым явлением стало т.н. авторское или интеллектуальное кино. Направление было представлено кинорежиссерами А.А. Тарковским («Андрей Рублев», 1966-1971, «Солярис», 1972, «Зеркало», 1974, «Сталкер», 1979), А.Ю. Германом и К.Г. Муратовой, чьи ленты стали популярны и за пределами СССР.

В среде художников и скульпторов произошло разделение на официальное и андерграундное искусство, воплотившееся в школе московского концептуализма (В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, О.Я. Рабин). Резонансным событием стала выставка художников-нонконформистов, проведенная в Москве в сентябре 1974 г., но разогнанная при помощи поливочной техники и бульдозеров, за что получила название «Бульдозерная выставка». Власти пошли на уступки, и через две недели разрешили провести выставку в Измайловском парке, которая привлекла тысячи посетителей.