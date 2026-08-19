КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРИОДА ХРУЩЕВСКОЙ "ОТТЕПЕЛИ"

Культура СССР 1953-1964 годов.

После смерти Сталина в культуре вместе с внешними изменениями стали происходить и значительные содержательные перемены. На перемены в жизни общества, прежде всего, откликнулась литература.

Литература эпохи «оттепели»

Символом этого времени стал журнал «Новый мир», в котором была опубликована статья «Об искренности в литературе» В.М. Померанцева, где подвергался критике принцип партийности в литературе. Там же вышли рассказы В.В. Овечкина «Районные будни», в которых автор отошел от приукрашивания действительности. В 1954 г. был опубликован новый роман И. Эренбурга «Оттепель», по названию которого послесталинский период получил свое название. Среди писателей произошел настоящий раскол между «ретроградами» и «новаторами». В 1954 г. А.Т. Твардовский был снят с должности главного редактора журнала «Новый мир», но в 1958 г. вновь занял эту должность. При нем ежемесячный журнал стал настоящим символом эпохи, на страницах которого «шестидесятники» могли делиться своими идеями. По личному разрешению Н. С. Хрущёва в нем была опубликована повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962), посвященная ГУЛАГу. Вследствие крупных успехов советских ученых в освоении космоса, советские читатели обратились к научной фантастике. Появились романы и повести И.А.Ефремова, братьев А.Н. и Б.Н.Стругацких.

Кино, поэзия. Н.С.Хрущев и интеллигенция

Это время характеризуется бурным развитием киноискусства, на экранах появляются фильмы и актеры, сделавшие имя советскому кинематографу. Так, в 1958 г. фильм М. Калатозова «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

В 60-е годы в Политехническом музее на сцене Большого зала музея при громадном интересе аудитории выступали блистательные поэты своего времени - Окуджава, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский, Вознесенский.

С 1957 г. стали регулярно проводиться встречи руководства ЦК с деятелями литературы и искусства, на которых Н.С.Хрущев в своих выступлениях предостерегал писателей и художников от «опасных тем и трудных материалов». В мае 1958 г. ЦК КПСС издал постановление, в котором признавались несправедливыми прежние оценки советских композиторов Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна и др., подвергнутых критике при Сталине. В тоже время Б.Л. Пастернак был исключен из Союза писателей за публикацию за границей романа «Доктора Живаго», принесшего ему Нобелевскую премию. Из-за давления советских властей, угрожавших ему высылкой из страны, писатель был вынужден отказаться от нее. В 1962 г. Н.С.Хрущев лично раскритиковал произведения художников-авангардистов, выставленных в Манеже.

С конца 50-х гг. начались новые гонения на Русскую Православную Церковь: резко сокращалось количество приходов, массово закрывались монастыри, тысячи священников лишились всех средств к существованию, у церкви отбиралось имущество и земля. Прошли аресты церковных иерархов. Эти меры предпринимались и в отношении других конфессий.

Противоречивая политика властей привела к появлению «самиздатовской» литературы, в которой публиковались произведения молодых или запрещенных писателей.

Спорт и образование

В то же время период «оттепели» был ознаменован настоящим триумфом советских спортсменов на международной арене. С 1952 г. советская делегация стала постоянным участником Олимпийского движения. Футбольная команда СССР в 1956 г. стала чемпионом Олимпийских игр в Мельбруне, а в 1960 г. чемпионом Европы. Ворота защищал прославленный вратарь Л.И. Яшин, ставший единственным голкипером в истории мирового футбола, который получил «Золотой мяч».

По мере развития советской экономики происходило развитие образования. В 1956-1957 гг. была отменена плата за обучение, взимавшаяся со старшеклассников и студентов вузов. Новые предприятия требовали ежегодного прироста количества квалифицированных рабочих. Для решения этой задачи была задумана и реализована реформа образования 1958 г., по которой вместо семилетки была создана обязательная восьмилетняя политехническая школа, десятилетняя школа преобразовалась в среднюю 11-летнюю с производственным обучением. С 1959 г. в старших классах в учебную программу был включен труд на производстве. Реформа образования имела неоднозначный результат, поскольку привела к падению образовательного уровня учащихся.